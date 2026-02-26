Boca Juniors viene de ganarle a Gimnasia de Chivilcoy por los 32° de final de la Copa Argentina y ya piensa en el encuentro del Torneo Apertura ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza del próximo sábado 28 de febrero en La Bombonera.
Boca: Filtraron el salario anual de Edinson Cavani luego de la polémica con Paredes
Luego de lo que pasó con Leandro Paredes, filtraron el salario anual de Edinson Cavani en Boca Juniors.
En el partido frente al equipo del Federal A se generó una situación que desató polémica entre Edinson Cavani y Leandro Paredes. En medio de la “interna” entre referentes, se filtró el salario del delantero uruguayo en el Xeneize.
Leandro Paredes y salario de Edinson Cavani
Boca Juniors debía ganarle a Gimnasia de Chivilcoy y lo hizo en los 32° de final de la Copa Argentina.
Leandro Paredes, quien no jugó por estar lesionado, tomó la decisión de pagar un chárter para que todos los futbolistas no convocados pudieran viajar a Salta y acompañar al plantel.
Lo que llamó la atención fue que Edinson Cavani fue el único jugador que no viajó al norte del país.
A partir de esa situación se generaron todo tipo de especulaciones y el tema fue abordado en distintos programas deportivos. Uno de ellos fue CEF, por AZZ. Allí, el periodista Jerónimo Torres Santoro —confeso hincha de Racing— se expresó en contra del uruguayo y sostuvo que no puede darse el tupé de no acompañar al plantel en este contexto.
En su editorial en Cuidemos el Fútbol, afirmó: “Si a Boca le cuesta 1.250.000 dólares un semestre de Cavani porque su sueldo es de 2.500.000, Cavani no puede tener el rendimiento que tiene”.
Boca de Claudio Úbeda y un duelo clave
Todo indica que tanto Leandro Paredes como Edinson Cavani estarán disponibles para el próximo compromiso de Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda.
En relación con el mediocampista, el periodista Julio Pavoni afirmó tras el entrenamiento del 24 de febrero: “Paredes ya hizo trabajos con pelota. Está para volver el sábado. No tiene dolor”.
El siguiente encuentro del conjunto de la Ribera será el sábado 28 de febrero, como local, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Actualmente el certamen transita la fecha 7, aunque Boca no tuvo actividad en esa jornada debido a que debía enfrentar a Lanús, que disputará la vuelta de la Recopa Sudamericana este jueves 26 de febrero. Ese partido fue reprogramado para el 4 de marzo.
Resta definir qué esquema utilizará Úbeda ante el conjunto mendocino: si sostendrá el 4-4-2 empleado frente a Racing Club o si regresará al 4-3-3 que utilizó durante buena parte del inicio de 2026.
Por lo pronto, todo parece indicar que la dupla de ataque elegida por el entrenador sería Edinson Cavani y Adam Bareiro.
