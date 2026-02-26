Telefe y Santiago del Moro buscaron “calentar” el ciclo especial de Gran Hermano (se cumplen 25 años del formato en Argentina) gracias a una nominación tan temprana como inesperada para una tele audiencia que no conoce a la enorme mayoría de los 28 participantes.
PRIMERA GALA DE NOMINACIONES
Gran Hermano Generación Dorada tuvo caída continua de rating el miércoles 25/2
Armaron en Gran Hermano una jornada de votación para ir a placa cuando apenas habían pasado 3 días desde el ingreso de los participantes a la casa.
Se trata de un juego televisivo, versiòn 2026, donde enfocan de manera permanente a la actriz Andrea del Boca quien luce espléndida a los 60 años pero le cuesta llevar adelante un formato con influencers acostumbrados al completo individualismo.
Estas fueron las mediciones de rating del miércoles 25/2
En el comienzo, los guarismos fueron atractivos, 15,4 puntos y una ventaja sobre Canal 13 era de más de 13 puntos.
#GranHermano 15.4 #ElMundoDelEspectaculo 2.3 #BienvenidosAGanar 2.1 #BTV 2.0 #CineNET 0.2 #FestivalPais 0.0
Luego, todo fue “barranca abajo”:
-14,8 puntos a la media hora;
-13,9 puntos cuando se cumplía una hora;
-13,1 a la medianoche (con una ventaja de menos de 10 puntos contra ElTrece)
-bastante menos de 13 puntos al despedir la primera gala de la “generación dorada”.
En las primeras jornadas pasó de todo:
-la actriz Divina Gloria debió ser hospitalizada y dejó las instalaciones de Telefe,
-una de las participantes sufrió la pérdida de su padre (será reemplazada).
-Andrea del Boca (quien tuvo fama mundial) se mostró cómoda como atracción principal del show.
-una participante chilena se tiró desnuda a la pileta de la casa.
El ciclo terminó por debajo del número que le dejó Masterchef. El reality de cocina que conduce Wanda Nara estuvo siempre por encima de los 13 puntos en el segmento final de la emisión del miércoles 25/2
¿Cuánto tiempo pasará hasta que llamen desde Telefe nuevamente a “Furia” para que levante la audiencia?