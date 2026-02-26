Gran Hermano Generación Dorada tuvo caída continua de rating el miércoles 25/2

-14,8 puntos a la media hora;

-13,9 puntos cuando se cumplía una hora;

-13,1 a la medianoche (con una ventaja de menos de 10 puntos contra ElTrece)

-bastante menos de 13 puntos al despedir la primera gala de la “generación dorada”.

Terminaron nominados Carmiña, Emanuel, Manuel, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli quienes podrían tener una estadía más que breve debido al apuro de Telefe. Terminaron nominados Carmiña, Emanuel, Manuel, Brian, Lucero, Pincoya, Sol y Zilli quienes podrían tener una estadía más que breve debido al apuro de Telefe.

image

En las primeras jornadas pasó de todo:

-la actriz Divina Gloria debió ser hospitalizada y dejó las instalaciones de Telefe,

-una de las participantes sufrió la pérdida de su padre (será reemplazada).

-Andrea del Boca (quien tuvo fama mundial) se mostró cómoda como atracción principal del show.

-una participante chilena se tiró desnuda a la pileta de la casa.

El ciclo terminó por debajo del número que le dejó Masterchef. El reality de cocina que conduce Wanda Nara estuvo siempre por encima de los 13 puntos en el segmento final de la emisión del miércoles 25/2

image

¿Cuánto tiempo pasará hasta que llamen desde Telefe nuevamente a “Furia” para que levante la audiencia?