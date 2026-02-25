Los archivos de Epstein revelan quiénes en Hollywood cobraron para tapar sus crímenes

Estrategias delirantes y facturas sin pagar

El consultor R. Couri Hay llegó a proponer crear un "Premio Pulitzer de Matemáticas" para mejorar la imagen de Epstein. Cobrada: entre 15.000 y 20.000 dólares mensuales. Pero nunca llegó a trabajar para él.

Mike Sitrick, el gran fixer de Los Ángeles, sí lo hizo. Frenó notas, gestionó crisis mediáticas durante días y noches, y Epstein terminó sin pagarle. Sitrick lo llevó a juicio y ganó 155.000 dólares por fallo en rebeldía.

image Matthew Hiltzik.

El último gran nombre es Matthew Hiltzik, publicista de Shohei Ohtani y Brad Pitt, que cobró 25.000 dólares solo en junio de 2017. Según los archivos, donó esas ganancias a una organización de caridad que prefirió no identificar.

