Los nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos exponen una red de crisis management de Jeffrey Epstein que involucra a algunos de los comunicadores más poderosos de Hollywood y Nueva York. Lee de qué se trata todo esto.
MONSTRUOS
Los archivos de Epstein revelan quiénes en Hollywood cobraron para tapar sus crímenes
No se puede creer: así operó la red de spin que protegió a Epstein durante más de una década en Hollywood. Horrible.
Los publicistas que defendieron lo indefendible: a Epstein
Según informó The Hollywood Reporter hay muchis nombres de élite que, a cambio de decenas de miles de dólares por mes, trabajaron para que Jeffrey Epstein pareciera una víctima.
El primero en aparecer es Dan Klores, el mismo que manejó el escándalo del sex tape de Paris Hilton. Los registros bancarios muestran que Epstein le pagó 10.000 dólares en enero de 2007, cuando el FBI ya lo investigaba.
Después vino Howard Rubenstein, leyenda del sector, que llegó a asegurarle al New York Post que Epstein no tenía "ninguna relación comercial" con el agente de modelos Jean-Luc Brunel. Una mentira monumental: Brunel fue uno de los principales engranajes en la red de tráfico sexual del financiero.
Estrategias delirantes y facturas sin pagar
El consultor R. Couri Hay llegó a proponer crear un "Premio Pulitzer de Matemáticas" para mejorar la imagen de Epstein. Cobrada: entre 15.000 y 20.000 dólares mensuales. Pero nunca llegó a trabajar para él.
Mike Sitrick, el gran fixer de Los Ángeles, sí lo hizo. Frenó notas, gestionó crisis mediáticas durante días y noches, y Epstein terminó sin pagarle. Sitrick lo llevó a juicio y ganó 155.000 dólares por fallo en rebeldía.
El último gran nombre es Matthew Hiltzik, publicista de Shohei Ohtani y Brad Pitt, que cobró 25.000 dólares solo en junio de 2017. Según los archivos, donó esas ganancias a una organización de caridad que prefirió no identificar.
