Trump autoriza venta de petróleo y gas a Cuba pero el combustible debe ir a manos privadas

A partir de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Washington DC reanudó la diplomacia con Caracas, ahora con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en calidad de mandataria.

Paralelamente, Estados Unidos dispuso el cese de la comercialización de petróleo de Venezuela al resto del mundo, incluido a Cuba. Luego, Washington amenazó con imponer más aranceles a los países que le vendieran combustibles a Cuba lo que dejó en una situación muy complicada a México que le proporcionaba el 44% de este recurso a los isleños.

El transporte público en la isla se suspendió y lo mismo ocurrió con la recolección de residuos y la prestación de los servicios más básicos.

Washington se mostró satisfecho con ser el único capaz de vender petróleo a Cuba y hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que a los Estados Unidos "le encantaría ver" un cambio de régimen.

Como contrapartida, el fin del bloqueo había sido reclamado tambièn por Brasil a través de su presidente Luiz Inacio Da Silva. Lula se había ofrecido como canal de diálogo y aportante del crudo necesarios para despejar la crisis humanitaria.