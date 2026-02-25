Tras la aprehensión de Nicolás Maduro tras una incursión militar estadounidense, Trump anunció sanciones para todos los países o empresas que pretendieran exportar hidrocarburos a la isla: el régimen cubano dijo que estaba dispuesto a negociar y flexibilizó las medidas internas para comprar petróleo.
CAMBIOS EN USA Y LA HABANA
Trump autoriza venta de petróleo y gas a Cuba pero el combustible debe ir a manos privadas
El anuncio corrió por cuenta del Departamento del Tesoro de Donald Trump. La Habana está en una situación crítica en materia energética desde principios de año.
Por primera vez en casi 70 años, el "castrismo" autorizó la importación de combustible por vías privadas.
"Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias", explica una nota explicativa del Departamento del Tesoro estadounidense a cargo de Scott Bessent.
Trump puso fin a 7 semanas de bloqueo total
La población de Cuba lleva más de un mes sin poder acceder a combustibles como nafta o gas que antes eran adquiridos de países afines al gobierno de La Habana.
A partir de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Washington DC reanudó la diplomacia con Caracas, ahora con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en calidad de mandataria.
El transporte público en la isla se suspendió y lo mismo ocurrió con la recolección de residuos y la prestación de los servicios más básicos.
Washington se mostró satisfecho con ser el único capaz de vender petróleo a Cuba y hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que a los Estados Unidos "le encantaría ver" un cambio de régimen.