Trump autoriza venta de petróleo y gas a Cuba pero el combustible debe ir a manos privadas

El anuncio corrió por cuenta del Departamento del Tesoro de Donald Trump. La Habana está en una situación crítica en materia energética desde principios de año.

25 de febrero de 2026 - 20:56
Trump, Cuba y el combustible

Tras la aprehensión de Nicolás Maduro tras una incursión militar estadounidense, Trump anunció sanciones para todos los países o empresas que pretendieran exportar hidrocarburos a la isla: el régimen cubano dijo que estaba dispuesto a negociar y flexibilizó las medidas internas para comprar petróleo.

Por primera vez en casi 70 años, el "castrismo" autorizó la importación de combustible por vías privadas.

"Para ser autorizadas, las exportaciones deben ser para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias", explica una nota explicativa del Departamento del Tesoro estadounidense a cargo de Scott Bessent.

El crudo y el gas comercializados saldrán de Estados Unidos, aunque estiman que el origen será Venezuela.

Trump puso fin a 7 semanas de bloqueo total

La población de Cuba lleva más de un mes sin poder acceder a combustibles como nafta o gas que antes eran adquiridos de países afines al gobierno de La Habana.

A partir de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Washington DC reanudó la diplomacia con Caracas, ahora con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en calidad de mandataria.

Paralelamente, Estados Unidos dispuso el cese de la comercialización de petróleo de Venezuela al resto del mundo, incluido a Cuba. Luego, Washington amenazó con imponer más aranceles a los países que le vendieran combustibles a Cuba lo que dejó en una situación muy complicada a México que le proporcionaba el 44% de este recurso a los isleños.

El transporte público en la isla se suspendió y lo mismo ocurrió con la recolección de residuos y la prestación de los servicios más básicos.

Washington se mostró satisfecho con ser el único capaz de vender petróleo a Cuba y hasta el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que a los Estados Unidos "le encantaría ver" un cambio de régimen.

Como contrapartida, el fin del bloqueo había sido reclamado tambièn por Brasil a través de su presidente Luiz Inacio Da Silva. Lula se había ofrecido como canal de diálogo y aportante del crudo necesarios para despejar la crisis humanitaria.

