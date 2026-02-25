A poco más de 100 días para el Mundial 2026 una selección debutante, seguramente será la cenicienta, acaba de perder a su entrenador, ya que el mismo decidió renunciar por motivos personales. Se trata de la Selección de Curazao, rival del Ecuador de Sebastián Beccacece. Ya asumió el nuevo DT.
Mundial 2026: Atento Beccacece, un rival de Ecuador se quedó sin DT
El Mundial 2026 tendrá a varios debutantes, uno de ellos será rival de Ecuador y acaba de perder a su entrenador.
Curazao: De clasificar al Mundial 2026 a quedarse sin DT
Curazao no solo será una debutante en la próxima Copa del Mundo, sino que se transformará en la nación más pequeña en disputar dicha competencia. Cayó en una zona bastante complicada junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, y seguramente su objetivo será marcar un gol.
Esta pequeña nación que disputará su primer Mundial acaba de quedarse sin entrenador, ya que Dick Advocaat decidió dar un paso al costado y no dirigir en la gran cita. Los motivos del entrenador son personales, pero los hizo públicos. Tiene a su hija que está atravesando una grave enfermedad y decidió acompañarla y dejar el cargo.
En su lugar ya asumió otro entrenador, Fred Rutten, también de los Países Bajos, que será el encargado de afrontar el Mundial 2026 con Curazao en los partidos por el grupo “E” ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Con semejantes rivales solo un milagro lo haría pasar de fase.
Por otro lado Dick Advocaat se despidió de la pequeña nación de la siguiente manera: “Extrañaré mucho a Curazao, su gente y mis colegas. Clasificar a la nación más pequeña para la Copa del Mundo fue uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores y del cuerpo técnico”.
De esta forma Ecuador y Sebastián Beccacece deberán tomar nota del nuevo entrenador y empezar a ver cómo es su sistema de juego, ya que no querrán ser el equipo que sea sorprendido por un debutante, algo que sucede en todos los mundiales, por eso, deben ir muy preparados todos los equipos.
