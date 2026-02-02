Faltan 4 meses y días para el comienzo del Mundial 2026 y parece que será la Copa del Mundo con más polémica del siglo 21. Al problema de los (sobre)precios de entradas se le suma la suspensión de visas a 75 países por parte de Donald Trump, de los cuales 15 (entre ellos 2 campeones del mundo) están clasificados al Mundial y otros 8 participarán del repechaje. Algunos de estos países podrían tomar una decisión drástica y sin precedentes.
SIN PRECEDENTES
Mundial 2026: La drástica decisión que podrían tomar 15 países por culpa de Donald Trump
Donald Trump suspendió las visas de 74 países y 15 de ellos están clasificados al Mundial 2026, debido a esto podrían tomar una decisión sin precedentes.
Mundial 2026: Donald Trump y EEUU empañan la fiesta
Donald Trump polémico presidente de los Estados Unidos, y que además es investigado en el caso Epstein, parece estar haciendo todo para opacar el Mundial 2026 ya que la decisión que tomó hace algunas semanas pegó fuerte y algunos países que están clasificados a la Copa del Mundo podrían tomar una increíble decisión.
Donald Trump decidió suspender la visa de inmigrante (la de residencia) a 75 países, dentro de los cuales están Argelia, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Haití, Irán, Jordania, Marruecos, Senegal, Túnez, Uruguay Uzbekistán, todos ellos clasificados al Mundial 2026, además también se encuentran, Albania, Bosnia, Congo, Irak, Jamaica, Kosovo, y Macedonia del Norte, todos ellos en el repechaje para la Copa del Mundo.
Si bien la visa de inmigrante es para los que quieren emigrar a Estados Unidos y residir allí y nada que ver tienen que ver con la visa de turismo o trabajo, lo cierto es que países como Irán ya tuvieron problemas con otro tipo de visados. Para el sorteo del Mundial Irán no mandó a su delegación porque le prohibieron la visa de entrada al presidente de la federación y a otros miembros. Así que imagínense lo que sucederá con los hinchas.
Lo cierto es que algunos de estos países, como es el caso de Irán, están estudiando tomar la drástica decisión de no participar y renunciar al Mundial 2026, lo que sería una mancha muy grande para esta competición.
Si bien uno no imagina a campeones de mundo como Brasil o Uruguay renunciando, lo cierto es que sus gobiernos son de ideología opuesta a Trump y no sería descabellado que los presidentes pidan a las federaciones no ir al mundial, además que hinchas van a ir tranquilos con lo que está pasando en este momento con el ICE y los inmigrantes.
A esto hay que sumarle que algunos países europeos podrían tomar la misma decisión si Donald Trump hace efectivas sus amenazas de adueñarse de Groenlandia. Países como Alemania ya plantearon esa posibilidad si el mandatario estadounidense toma esa decisión.
Por varias razones este es un Mundial más que polémico, o rodeado de polémica, y el único responsable de esto es Gianni Infantino, que además demuestra públicamente su adulación a Trump y mira para otro lado cuando se habla del tema Israel-Palestina. Pero para frenar todo esto los que tiene más poder son los protagonistas, jugadores, entrenadores y todos los dirigentes de las federaciones, ya que si se unen y boicotean al Mundial no habrá torneo y eso sería histórico, pero dudo que eso suceda, todos, pero absolutamente todos, mirarán para el costado.
+ de Golazo24
Tiembla Gustavo Costas: Racing podría perder a una de sus máximas figuras
ESPN en el centro de la polémica por lo que pasó con Boca y San Lorenzo
San Lorenzo recibió la peor noticia de cara al clásico con Huracán: "Casi un hecho"