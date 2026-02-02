Mundial 2026: La drástica decisión que podrían tomar 15 países por culpa de Donald Trump

Si bien uno no imagina a campeones de mundo como Brasil o Uruguay renunciando, lo cierto es que sus gobiernos son de ideología opuesta a Trump y no sería descabellado que los presidentes pidan a las federaciones no ir al mundial, además que hinchas van a ir tranquilos con lo que está pasando en este momento con el ICE y los inmigrantes.

usa iran.jpeg El historico conflicto político entre Estados Unidos e Irán se trasladó al fútbol, más precisamente al Mundial 2026.

A esto hay que sumarle que algunos países europeos podrían tomar la misma decisión si Donald Trump hace efectivas sus amenazas de adueñarse de Groenlandia. Países como Alemania ya plantearon esa posibilidad si el mandatario estadounidense toma esa decisión.

Por varias razones este es un Mundial más que polémico, o rodeado de polémica, y el único responsable de esto es Gianni Infantino, que además demuestra públicamente su adulación a Trump y mira para otro lado cuando se habla del tema Israel-Palestina. Pero para frenar todo esto los que tiene más poder son los protagonistas, jugadores, entrenadores y todos los dirigentes de las federaciones, ya que si se unen y boicotean al Mundial no habrá torneo y eso sería histórico, pero dudo que eso suceda, todos, pero absolutamente todos, mirarán para el costado.

