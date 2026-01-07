¿Permiso especial para Mundial 2026? Naming, negocios y el rol de Donald Trump

Mientras que en el Mundial de Clubes, el 'naming' se mantuvo -con el Hard Rock Stadium o el MetLife Stadium, para citar unos casos-, en la Copa del Mundo del año que viene ese no será así.

Es que la FIFA, por reglamento, no permite mantener el marketing de los recintos para preservar el patrocinio de las compañías que sí invirtieron para estar en el Mundial.

El "manual de hierro" de la FIFA frente a la tierra del libre mercado

"Los nombres de los estadios para la Copa Mundial de la FIFA 26 fueron emparejados con las ciudades sedes y podrían diferir por la común designación local", explican desde la casa madre.

La normativa busca evitar el 'ambush marketing' o 'marketing de emboscada': es decir, que marcas no patrocinadoras oficiales obtengan exposición gratuita aprovechando el evento. Si se permitiera mantener los derechos de nombramiento, esas empresas recibirían visibilidad global.

La pregunta cabe, entonces: en un lugar como Estados Unidos, la tierra del espectáculo, el show, el marketing y el negocio, ¿permitirán tan fácilmente las empresas patrocinadoras de los estadios que FIFA 'los borre' de un plumazo en un evento de tamaña envergadura internacional?

"Primero está la marca, luego el negocio", dijo Donald Trump alguna vez, años atrás. Donald Trump, un hombre que llegó a la función pública desde el mundo de los negocios, del sector privado más privado.

¿Un asterisco en el contrato? El factor de la amistad presidencial

En la relación idílica con Gianni Infantino, hombre dispuesto a cumplirle los gustos, ¿sería tan descabellado pensar en un asterisco en el reglamento de la FIFA, que posibilite mantener el 'naming'? Parecía descabellado pensar que la FIFA le diera un premio a Trump reconociéndolo por su trabajo por la paz mundial (¿?). El "Premio FIFA de la Paz" fue entregado a principios de diciembre pasado de manos del mandatario FIFA al mandatario USA.

"Esto es lo que queremos de un líder, que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo y un entorno seguros. Queremos unir", expresó Infantino en la honrosa entrega.

¿Premios o premoniciones?: El trasfondo de la "paz" entre Infantino y el magnate

Si se trata de unir, pues ahí Trump quizás sea la pastina que unifique todos los gustos y sectores: el privado, la FIFA y el evento en sí mismo. Infantino ya hizo una excepción especial tras el ataque a Venezuela, muy diferente a la determinación que tomó con Rusia tras la invasión a Ucrania.

Según el reglamento de la entidad máxima del fútbol mundial, así quedarán los estadios en el Mundial 2026, sin su patrocinador oficial:

New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium – East Rutherford, NJ)

(MetLife Stadium – East Rutherford, NJ) Dallas Stadium (AT&T Stadium – Arlington, TX)

(AT&T Stadium – Arlington, TX) Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA)

(Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA) Boston Stadium (Gillette Stadium – Foxborough, MA)

(Gillette Stadium – Foxborough, MA) Los Angeles Stadium (SoFi Stadium – Inglewood, CA)

(SoFi Stadium – Inglewood, CA) San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium – Santa Clara, CA)

(Levi’s Stadium – Santa Clara, CA) Seattle Stadium (Lumen Field – Seattle, WA)

(Lumen Field – Seattle, WA) Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA)

(Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA) Miami Stadium (Hard Rock Stadium – Miami Gardens, FL)

(Hard Rock Stadium – Miami Gardens, FL) Houston Stadium (NRG Stadium – Houston, TX)

(NRG Stadium – Houston, TX) Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium – Kansas City, MO)

