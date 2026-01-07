El Mundial 2026 tendrá lugar con una particularidad que, probablemente, no tuvo ninguna otra edición de la Copa del Mundo: el -aparentemente- espectacular vínculo entre el presidente del país anfitrión y el presidente de la entidad organizadora. El vínculo entre Donald Trump y Gianni Infantino.
REGLAMENTO Y AMISTAD
¿Permiso especial para Mundial 2026? Naming, negocios y el rol de Donald Trump
La normativa de FIFA prohíbe las marcas en los estadios, pero el vínculo entre Gianni Infantino y Donald Trump siembra dudas. ¿Se romperá la regla?
Una relación tejida al calor de un Estados Unidos emergente en el mundo del fútbol. El plan, desde hace años, está claro: posicionar al 'soccer', con la Major League Soccer -MLS- como estandarte, en el ecosistema redondo del planeta.
Con Lionel Messi como la gran estocada, el goteo constante de futbolistas estrella hacia la competencia norteamericana -Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Thomas Muller o Heung Min Son, solo para mencionar los más recientes- es una de las políticas más robustas. Lo fue, también, el cambio del calendario de la MLS para acomodarlo al calendario europeo.
En esa línea, la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025 fueron dos grandes golpes sobre la mesa, y por eso el Mundial 2026 es presentado, en la previa que significan todos estos meses, como "la Copa Mundial más grande de la historia", tal como dijo el propio Infantino.
Naming, reglamentos y el Mundial 2026 "más grande de la historia"
Una de las grandes diferencias entre el Mundial de Clubes y la Copa del Mundo está en los estadios. Se repetirán -sumando también a los de México y Canadá-, así que ahí no habrá disidencias. Sí en los nombres. El conocido 'naming', un modelo de patrocinio muy utilizado en el mundo -en Argentina solo River lo tiene, con el Estadio Mas Monumental-, en el que la empresa sponsorea al club a través del estadio, pagando un monto determinado por colocar su marca en el nombre del recinto.
Mientras que en el Mundial de Clubes, el 'naming' se mantuvo -con el Hard Rock Stadium o el MetLife Stadium, para citar unos casos-, en la Copa del Mundo del año que viene ese no será así.
Es que la FIFA, por reglamento, no permite mantener el marketing de los recintos para preservar el patrocinio de las compañías que sí invirtieron para estar en el Mundial.
El "manual de hierro" de la FIFA frente a la tierra del libre mercado
"Los nombres de los estadios para la Copa Mundial de la FIFA 26 fueron emparejados con las ciudades sedes y podrían diferir por la común designación local", explican desde la casa madre.
La normativa busca evitar el 'ambush marketing' o 'marketing de emboscada': es decir, que marcas no patrocinadoras oficiales obtengan exposición gratuita aprovechando el evento. Si se permitiera mantener los derechos de nombramiento, esas empresas recibirían visibilidad global.
La pregunta cabe, entonces: en un lugar como Estados Unidos, la tierra del espectáculo, el show, el marketing y el negocio, ¿permitirán tan fácilmente las empresas patrocinadoras de los estadios que FIFA 'los borre' de un plumazo en un evento de tamaña envergadura internacional?
"Primero está la marca, luego el negocio", dijo Donald Trump alguna vez, años atrás. Donald Trump, un hombre que llegó a la función pública desde el mundo de los negocios, del sector privado más privado.
¿Un asterisco en el contrato? El factor de la amistad presidencial
En la relación idílica con Gianni Infantino, hombre dispuesto a cumplirle los gustos, ¿sería tan descabellado pensar en un asterisco en el reglamento de la FIFA, que posibilite mantener el 'naming'? Parecía descabellado pensar que la FIFA le diera un premio a Trump reconociéndolo por su trabajo por la paz mundial (¿?). El "Premio FIFA de la Paz" fue entregado a principios de diciembre pasado de manos del mandatario FIFA al mandatario USA.
"Esto es lo que queremos de un líder, que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo y un entorno seguros. Queremos unir", expresó Infantino en la honrosa entrega.
¿Premios o premoniciones?: El trasfondo de la "paz" entre Infantino y el magnate
Si se trata de unir, pues ahí Trump quizás sea la pastina que unifique todos los gustos y sectores: el privado, la FIFA y el evento en sí mismo. Infantino ya hizo una excepción especial tras el ataque a Venezuela, muy diferente a la determinación que tomó con Rusia tras la invasión a Ucrania.
Según el reglamento de la entidad máxima del fútbol mundial, así quedarán los estadios en el Mundial 2026, sin su patrocinador oficial:
- New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium – East Rutherford, NJ)
- Dallas Stadium (AT&T Stadium – Arlington, TX)
- Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA)
- Boston Stadium (Gillette Stadium – Foxborough, MA)
- Los Angeles Stadium (SoFi Stadium – Inglewood, CA)
- San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium – Santa Clara, CA)
- Seattle Stadium (Lumen Field – Seattle, WA)
- Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA)
- Miami Stadium (Hard Rock Stadium – Miami Gardens, FL)
- Houston Stadium (NRG Stadium – Houston, TX)
- Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium – Kansas City, MO)
