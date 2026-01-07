El llamativo acuerdo entre Riquelme y Sergio Massa que impacta en Boca

Boca por ese entonces estaba en búsqueda de un 9 pero lejos de buscar a Retegui a costo cero terminó vendiéndole el 50% de los derechos económicos a Tigre, quien luego lo vendió al Genoa de Italia en una suma cercana a los 15 millones de dólares. Ahora el que parece repetir la historia es Saralegui, quien tiene todo listo para quedarse en el Matador de Victoria en principio a préstamo con una opción de compra que se está terminando de convenir.

