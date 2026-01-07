Boca sigue adelante con su pretemporada en el predio que posee en Ezeiza donde una de las grandes particularidades es que todavía no llegó ningún refuerzo. En contrapartida son varios los jugadores que se vienen despidiendo y en los últimos días se dio un acuerdo más que llamativo entre Juan Román Riquelme y Sergio Massa con Tigre involucrado.
El llamativo acuerdo entre Riquelme y Sergio Massa que impacta en Boca
En las últimas horas hubo una reunión entre Riquelme y Massa donde se terminó de consolidar una salida en Boca.
Uno de los futbolistas que debutó en Boca y que parecía tener mayor proyección era Jabes Saralegui, volante mixto con mucha ida y vuelta por el centro del campo y llegada al gol. Por la enorme cantidad de jugadores que tenía el Xeneize en su posición se decidió cederlo a préstamo y fue así que durante la temporada pasada se marchó a Tigre.
Saralegui terminó siendo una de las piezas más importantes del Tigre de Diego Dabove que terminó alcanzando los cuartos de final de la última edición del Torneo Clausura y cayó ante Racing por penales. Culminada la cesión, estaba pautado el regreso a Boca y por el nivel que había alcanzado se creía que iba a ser tenido en cuenta por Claudio Úbeda. Pero aparecieron nuevamente los negocios entre Riquelme y Sergio Massa.
Riquelme le "regala" a Saralegui a Tigre
“Jabes Saralegui seguirá en Tigre. Ya hay acuerdo de palabra con Boca para renovar el préstamo por un año con una opción de compra”, afirmó César Luis Merlo, periodista especialista en el mercado de pases. No deja de llamar la atención que el Xeneize se desprenda de uno de sus buenos proyectos que además viene de una buena temporada y con ciertas facilidades para el Matador de Victoria.
La realidad es que no es la primera vez que Juan Román Riquelme termina haciendo negocios con Sergio Massa, una de las caras fuertes de Tigre. Fue sumamente resonante lo que sucedió con Mateo Retegui, delantero surgido en el Xeneize, quien llegó a préstamo a Tigre y logró una explosión goleadora que hizo que en el club de La Ribera los hinchas pidieran a gritos su retorno.
Boca por ese entonces estaba en búsqueda de un 9 pero lejos de buscar a Retegui a costo cero terminó vendiéndole el 50% de los derechos económicos a Tigre, quien luego lo vendió al Genoa de Italia en una suma cercana a los 15 millones de dólares. Ahora el que parece repetir la historia es Saralegui, quien tiene todo listo para quedarse en el Matador de Victoria en principio a préstamo con una opción de compra que se está terminando de convenir.
