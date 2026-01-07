Riquelme ya decidió quién será el 9 de Boca para ganar la Copa Libertadores

Miguel Merentiel, por su parte, tuvo un destacado Mundial de Clubes a mediados de 2025, aunque luego no logró sostener ese mismo rendimiento.

Estas situaciones llevaron a que Boca se vea en la necesidad de salir al mercado en busca de un delantero para competir con mayores garantías en la Copa Libertadores.

En ese contexto, son dos los nombres que aparecen en carpeta para reforzar esa posición: Alexis Cuello, actual jugador de San Lorenzo de Almagro, y Ezequiel “Chimy” Ávila, quien hoy milita en el Real Betis.

En el caso de Cuello, la negociación con el Ciclón no parece lejana. Todo indica que, si Boca ofrece cerca de tres millones de dólares por el 60 % del pase, la operación podría concretarse, aunque San Lorenzo pretende recibir esa cifra limpia.

Respecto a Ávila, es importante señalar que Getafe también está interesado, aunque no se descartan novedades en las próximas horas.

Si bien ninguno de los dos responde al clásico perfil de número 9 de área, ambos pueden desempeñarse en esa posición y, hoy por hoy, son los futbolistas que más interés generan en Boca.

Claudio Úbeda fue ratificado al frente del plantel de Boca Juniors, al menos hasta junio de 2026. Desde hace algunos días, el Xeneize retomó los entrenamientos de cara a una nueva temporada, en la que tendrá como principal objetivo la disputa de la Copa Libertadores.

Si bien circulan algunos nombres como posibles refuerzos, hasta el momento el club de la Ribera no ha concretado ninguna incorporación.

Marino Hinestroza es otro de los futbolistas que aparece en carpeta para reforzar la delantera xeneize. No obstante, cuando todo parecía encaminado, las negociaciones se encuentran momentáneamente frenadas.

Con el correr de los días se esperan novedades y definiciones en relación con el mercado de pases.

Aunque todavía restan algunos días para el debut oficial, ya se conocen los primeros compromisos de Boca en el Torneo Apertura:

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18:30 horas

Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero, 22:15 horas

Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero, 19:15 horas

