Son horas decisivas para San Lorenzo de Almagro, ya que ayer martes 16 de diciembre se decretó la acefalía institucional. Juan Román Riquelme está al tanto de la situación del club de Boedo y evalúa la posibilidad de llevar a Boca Juniors a algunos de sus jugadores más destacados.
¿SE LOS QUEDA?
Riquelme (Boca) busca llevarse los mejores jugadores de un San Lorenzo acéfalo
Juan Román Riquelme tiene en carpeta a varios jugadores de San Lorenzo de Almagro para jugar en Boca Juniors.
El Xeneize, con un presente institucional más ordenado, disputará la Copa Libertadores 2026, y poco a poco comienzan a circular nombres que podrían reforzar el plantel que, hasta el momento, dirige Claudio Úbeda.
Boca y Riquelme miran a San Lorenzo
La situación futbolística de San Lorenzo de Almagro distó de lo ocurrido a nivel dirigencial.
El buen rendimiento de varios de sus jugadores despertó el interés de otros clubes, que siguen de cerca al equipo dirigido por Damián Ayude. Sin embargo, ante el delicado escenario institucional, parece difícil que el Ciclón logre convencer a sus futbolistas de continuar en el club.
Juan Román Riquelme parece ser consciente de este contexto y ya comenzaron a sonar algunos nombres del Cuervo como posibles refuerzos para Boca Juniors.
Uno de ellos es Alexis Cuello. El ex Almagro puede desempeñarse como centrodelantero, segunda punta o extremo izquierdo, y es un jugador que gusta en el club de la Ribera, según informó DSports. Claudio Civiello, por su lado, aseguró que en Boca están a la espera de que se resuelva la situación dirigencial para definir con quién negociar.
Los otros dos futbolistas que aparecen como alternativa en el Xeneize son los marcadores centrales Jhohan Romaña y Gastón Hernández.
Tonga, capitán del Ciclón, es del agrado de Riquelme desde hace varios mercados de pases, aunque habitualmente se desempeña como segundo marcador central, puesto en el que Boca ya cuenta con Ayrton Costa y Marco Pellegrino.
Romaña, por su parte, juega como primer central y el periodista Julio Pavoni aseguró que “está más cerca de Boca de lo que todos creen”.
Por el momento, tal como señaló Civiello en TyC Sports, en el club de la Ribera aguardan una definición institucional en San Lorenzo, aunque todo indica que en los próximos días podrían surgir novedades por los tres futbolistas.
San Lorenzo y Boca Juniors en 2025 y 2026
Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro tuvieron un 2025 muy diferente en términos futbolísticos, o al menos en relación con las expectativas que cada uno generaba.
Si bien ninguno de los dos logró consagrarse campeón, el plantel del Ciclón estuvo a la altura de las exigencias de su gente e incluso las superó si se tiene en cuenta el delicado contexto institucional que atravesó el club.
El Xeneize, en cambio, obtuvo resultados muy por debajo de lo esperado, como haber quedado eliminado en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.
Aun así, el club de la Ribera consiguió la clasificación directa a la próxima edición de la Copa Libertadores, lo que evita que el balance de la temporada sea completamente negativo.
San Lorenzo también tendrá competencia internacional en 2026: disputará la Copa Sudamericana, luego de un 2025 en el que no participó en torneos de esa envergadura.
