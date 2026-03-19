Felipe Melo sacudió a Boca y contó cuándo quiere ser entrenador Xeneize

No le dije nada porque me dio vergüenza No le dije nada porque me dio vergüenza

Sobre su incipiente carrera como DT, explicó que empezará el próximo año y que ya tiene todo su staff. "Hoy no estoy preparado pero dentro un año estaré preparado para ganar la Copa Libertadores con Boca. Es un sueño", aseguró Felipe Melo.

El grupo de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026

El equipo de Claudio Úbeda integra el Grupo D. Allí deberá medirse con Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC.

Marchas atrás y sospechas: el desprolijo manejo de Boca que confunde a todos Claudio Úbeda, entrenador Xeneize @BocaJrsOficial

El resto de los grupos del certamen continental más importante quedó así:

Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín

Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima

Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia

Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC

Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal

Grupo G: LDU Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol

Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central

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