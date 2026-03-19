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"ESTARÉ PREPARADO PARA GANAR LA LIBERTADORES"

Felipe Melo sacudió a Boca y contó cuándo quiere ser entrenador Xeneize

Felipe Melo sorprendió al revelar cuándo le gustaría ser entrenador de Boca y reconoció que es un sueño ganar la Copa Libertadores con el Xeneize.

19 de marzo de 2026 - 23:16
Felipe Melo y su amor por Boca

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FOTO NA

Boca ya tiene definido su grupo de Copa Libertadores 2026. En el sorteo que se realizó en Paraguay, sede de la CONMEBOL, estuvo presente Felipe Melo, ex campeón con Palmeiras y un confeso hincha del club Xeneize. Con el histrionismo y humor que lo caracterizan, el brasileño no ocultó su deseo de ser entrenador del equipo argentino.

Felipe Melo: "Estaré preparado para ganar la Copa Libertadores con Boca"

Felipe Melo conversó con medios de comunicación de Argentina y no tuvo problemas en reconocer que sueña con ser DT de Boca.

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"El primer paso es venir a La Bombonera a ver un partido. Después veremos qué pasa. Ahora mismo no estoy preparado, pero seguro que en un año estaré como una bestia", señaló el ex mediocampista carioca en diálogo con TNT

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Y luego lanzó una divertida y ridícula razón por la cual no le comentó nada al presidente sobre ser DT. "Lo de ser entrenador de Boca no le dije nada porque me dio vergüenza", confesó entre risas.

No le dije nada porque me dio vergüenza No le dije nada porque me dio vergüenza

Sobre su incipiente carrera como DT, explicó que empezará el próximo año y que ya tiene todo su staff. "Hoy no estoy preparado pero dentro un año estaré preparado para ganar la Copa Libertadores con Boca. Es un sueño", aseguró Felipe Melo.

El grupo de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026

El equipo de Claudio Úbeda integra el Grupo D. Allí deberá medirse con Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC.

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El resto de los grupos del certamen continental más importante quedó así:

  • Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín
  • Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima
  • Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia
  • Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC
  • Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense
  • Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal
  • Grupo G: LDU Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol
  • Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central

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