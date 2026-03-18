La Selección Argentina jugará en La Bombonera su último partido en el país antes del Mundial 2026, la máxima cita futbolística en donde la Albiceleste defenderá el título. Como lo fue cuatro años atrás, el combinado nacional también dice adiós a su gente en la cancha de Boca.
COMO EN QATAR 2022
Bendita Bombonera: el ÚNICO partido que perdió Argentina en la cancha de Boca
La Selección Argentina se despedirá del país en La Bombonera rumbo al Mundial 2026, tal como lo hizo hacia Qatar 2022. Esta vez, en un amistoso vs. Guatemala.
La Selección Argentina jugará el 31 de marzo un último amistoso en el país ante Guatemala, antes de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Argentina y sus últimas funciones para definir los citados al Mundial 2026
Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya dieron a conocer la lista oficial de convocados, una lista que tiene varias sorpresas y algunas confirmaciones. Por ejemplo, el hecho de que José Manuel López, el Flaco López, esté entre los citados, ofrece una idea bastante precisa de que podría ser ese tercer delantero que se sume a un plantel que ya tiene a Lautaro Martínez y Julián Álvarez como titulares indiscutidos. Joaquín Panichelli parece haber perdido la carrera.
Con el Monumental descartado ya que habrá recital para esa fecha, no será la cancha de River sino la de Boca el recinto que despida a la Selección Argentina.
Hay una similitud que despierta curiosidad. Buscado o no, lo cierto es que la Albiceleste también había disputado su último partido antes del Mundial de Qatar 2022 en La Bombonera; allí dio su última función con un triunfo ante Venezuela por 3-0.
Repetirá este año, esta vez frente a Guatemala. Y lo cierto es que el estadio de Boca es una sede que a la Scaloneta le sonríe.
La Bombonera, una sede feliz para la Scaloneta
En toda la Era Scaloni, la Selección Argentina jugó 5 veces en territorio Xeneize, y solo perdió una vez. Registra 3 triunfos, con una derrota y un empate.
Casualidad o no, la única vez que se fue derrotado sucedió por culpa de otro argentino: Marcelo Bielsa. Fue, de hecho, una de las pocas veces que la Albiceleste perdió en el exitoso ciclo Scaloneta.
En 2023, la Uruguay del 'Loco' le ganó 2-0 al combinado nacional. Ya con la copa del mundo bajo el brazo, la Albiceleste recibió a la Celeste por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, el elenco charrúa ganó con goles de Darwin Núñez y Ronald Araújo.
Más allá de la derrota ante Uruguay, la Albiceleste en La Bombonera cosechó:
- Un triunfo ante Ecuador por 1-0
- Un empate ante Paraguay por 1-1
- Un triunfo ante Venezuela por 1-0
- Un triunfo ante Perú por 1-0