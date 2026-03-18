Bendita Bombonera: el ÚNICO partido que perdió Argentina en la cancha de Boca

Selección Argentina - Bombonera Argentina y la Bombonera Foto NA: MARIANO SANCHEZ

Repetirá este año, esta vez frente a Guatemala. Y lo cierto es que el estadio de Boca es una sede que a la Scaloneta le sonríe.

La Bombonera, una sede feliz para la Scaloneta

En toda la Era Scaloni, la Selección Argentina jugó 5 veces en territorio Xeneize, y solo perdió una vez. Registra 3 triunfos, con una derrota y un empate.

Casualidad o no, la única vez que se fue derrotado sucedió por culpa de otro argentino: Marcelo Bielsa. Fue, de hecho, una de las pocas veces que la Albiceleste perdió en el exitoso ciclo Scaloneta.

Uruguay de Bielsa vs Venezuela de Batista quieren escapar del cuco: el repechaje Marcelo Bielsa, DT de Uruguay Foto NA: REUTERS/Mariana Greif

En 2023, la Uruguay del 'Loco' le ganó 2-0 al combinado nacional. Ya con la copa del mundo bajo el brazo, la Albiceleste recibió a la Celeste por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas. Allí, el elenco charrúa ganó con goles de Darwin Núñez y Ronald Araújo.

Más allá de la derrota ante Uruguay, la Albiceleste en La Bombonera cosechó:

Un triunfo ante Ecuador por 1-0

Un empate ante Paraguay por 1-1

Un triunfo ante Venezuela por 1-0

Un triunfo ante Perú por 1-0

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