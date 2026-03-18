Lionel Scaloni dio a conocer cuáles son los convocados a la Selección Argentina para el partido amistoso contra Guatemala, a fines de marzo. En la lista de citados aparecen 28 futbolistas y, entre ellos, un nombre destaca por el contexto: José Manuel López.
SELECCIÓN ARGENTINA
Scaloni eligió: fuerte jugada que deja a José Manuel López a un paso del Mundial
Lionel Scaloni y su CT decidieron a los convocados de la Selección Argentina que jugarán el último amistoso en el país antes del Mundial 2026.
El delantero del Palmeiras fue convocado por Lionel Scaloni para ser parte de la delegación nacional que enfrentará a Guatemala el 31 de marzo en La Bombonera. El partido será la despedida de la Selección Argentina del país antes del Mundial 2026, que se jugará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.
Junto a Julián Álvarez, el Flaco López es el único delantero nato de la Selección Argentina para el amistoso. Lautaro Martínez, del Inter, no fue llamado porque el Toro presenta una dolencia muscular -los otros que no están por lesión son Lisandro Martínez y Gio Lo Celso-.
Lionel Scaloni y el tercer 9 para la Selección Argentina
La Copa del Mundo está cerca y Scaloni baraja los nombres que le faltan para cerrar la lista de 26 futbolistas. Entre las decisiones que aun hay que tomar, está la del tercer 9; ese delantero que sea una variante para la Araña y el Toro, titulares indiscutidos en este equipo.
El entrenador ha probado con el Flaco López y con Joaquín Panichelli, también de buen presente en el Estrasburgo de Francia. Pero no más. La inclinación de este cuerpo técnico por perfiles con mayor tendencia a participar en el mediocampo o con naturaleza para asociarse en la zona de gestación que por delanteros natos es ya conocido, y las apariciones últimas de Almada, Mastantuono, Simeone o Paz completaron cupo en el plantel.
Aun así, la presencia de un tercer delantero nato, una suerte de tercer 9, parece importante. Si la puja entre el Flaco López y Panichelli -o cualquier otro 9 que esté en carpeta, como Santi Castro- existiese, con la decisión de convocar al jugador del Palmeiras parece dejarlo a un paso del Mundial 2026.