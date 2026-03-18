Scaloni eligió: fuerte jugada que deja a José Manuel López a un paso del Mundial

Copa América 2024 - Grupo B - Chile v Argentina - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos - 25 de junio de 2024 El argentino Lautaro Martínez celebra el primer gol Foto NA REUTERSAgustin Marcarian El Toro, desafectado FOTO NA REUTERS

El entrenador ha probado con el Flaco López y con Joaquín Panichelli, también de buen presente en el Estrasburgo de Francia. Pero no más. La inclinación de este cuerpo técnico por perfiles con mayor tendencia a participar en el mediocampo o con naturaleza para asociarse en la zona de gestación que por delanteros natos es ya conocido, y las apariciones últimas de Almada, Mastantuono, Simeone o Paz completaron cupo en el plantel.