La Selección Argentina se prepara para enfrentar la última doble fecha de partidos del año. Será una doble fecha de amistosos, en los que se medirá primero ante Venezuela y después ante Puerto Rico. En ambos cotejos podría haber sorpresas.
RUMBO AL MUNDIAL 2026
El Flaco López y las chances de debutar en la Selección Argentina: ¿un 9 sorpresa?
José Manuel López tiene chances de consagrar su flamante debut en la Selección Argentina en esta doble fecha de amistosos.
El Flaco López: segunda convocatoria consecutiva a la Selección Argentina y... ¿debut?
Es la segunda citación del futbolista a la Albiceleste. La primera había sido para la última doble fecha FIFA, en la que la Selección Argentina le ganó 3 a 0 a Venezuela y empató 1 a 1 contra Ecuador. Allí, en la lista de convocados aparecía por primera vez un desconocido José Manuel López.
Desconocido para la mayoría, claro, pero no para Lanús, donde hizo Inferiores, o para Colegiales de Tres Arroyos, donde se fue a jugar casi como su última bala en el fútbol. Vaya que no lo fue, porque luego de esa breve cesión en Colegiales retornó al Granate y pudo pisar firme.
A mediados de 2022 el Palmeiras puso los ojos sobre él y se lo llevó. Desde entonces transitó su vida futbolística sin ofrecer novedades para el fútbol argentino, hasta que ocurrieron dos cosas: primero, sus buenas actuaciones le valieron el llamado a la Selección Argentina; y segundo, Palmeiras se enfrentó a River por Copa Libertadores.
En la serie ante el Millonario demostró sus cualidades en la ofensiva, siempre muy participativo para asociarse, conducir si era necesario y merodear el área. También marcó un gol.
Para estos nuevos amistosos, el Flaco López volvió a ser convocado por Scaloni y, ahora, tiene serias chances de debutar. Así lo confirmó Gastón Edul en TyC Sports. El jugador del Verdao podría tener sus primeros minutos con la camiseta nacional y, frente a las pocas variantes que giran en torno al puesto del 9 más allá de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, aparece la pregunta: ¿será José Manuel López la sorpresa del próximo Mundial?