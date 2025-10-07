El Flaco López y las chances de debutar en la Selección Argentina: ¿un 9 sorpresa?

En la serie ante el Millonario demostró sus cualidades en la ofensiva, siempre muy participativo para asociarse, conducir si era necesario y merodear el área. También marcó un gol.

Scaloni no quiere repetir el drama de Qatar 2022 y avisó: la lista, a última hora ¿Qué tendrá en mente Lionel Scaloni? Xinhua/Martín Zabala

Para estos nuevos amistosos, el Flaco López volvió a ser convocado por Scaloni y, ahora, tiene serias chances de debutar. Así lo confirmó Gastón Edul en TyC Sports. El jugador del Verdao podría tener sus primeros minutos con la camiseta nacional y, frente a las pocas variantes que giran en torno al puesto del 9 más allá de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, aparece la pregunta: ¿será José Manuel López la sorpresa del próximo Mundial?

