Escándalos y rivalidades de la familia que creó la cerveza Guinness

"Eran todos muy jóvenes y su padre les dejó a ambos una enorme responsabilidad y un enorme legado. Cada uno se vio obligado a encontrar su propio camino”, afirma Ivana Lowell, descendiente de la dinastía cervecera, a cargo del libreto de la serie House of Guiness y cuyo linaje incluye a la novelista Lady Caroline Blackwood y a Maureen, marquesa de Dufferin y Ava, una de las célebres “chicas doradas Guinness”.

image Los Guiness | GENTILEZA DE IMAGEN

Lowell cuenta a la BBC que Anne, la única hija mujer, heredó una cantidad simbólica, que luego usó para beneficencias y mejorarles la vida a los enfermos y pobres de Irlanda. Mientras que Benjamín, uno de sus hermanos, se le negó la posibilidad de heredar una fortuna, ya que era considerado un borracho.

Lo que aparece narrado en la serie House of Guinness es la lucha entre los fenianos, (católicos, insurrectos y abiertos a la independencia de Irlanda), y los Guinness, (unioncistas -no querían romper relación con Gran Bretaña- protestantes, aristócratas y ricos) que eran todo lo que repudiaban los fenianos.

En cuanto a Arthur, el mayor, tenía aspiraciones políticas, era conservador probritánico (estaba en contra de la independencia de Irlanda de Reino Unido) y cuando en 1868 fue elegido miembro del Parlamento (MP) de Dublín, se anuló su elección debido a irregularidades electorales y acusaciones de corrupción. Por su vida política dejó al margen a la empresa cervecera.

Según sus biografistas, Arthur se casó con Lady Olivia Charlotte HedgesWhite en 1871. No tuvieron hijos y se rumoreaba que no tenían actividad sexual, lo que alimentó la especulación de que era gay.

En 1876, Edward, el otro hermano que heredó la parte de la empresa, mucho más pragmático y menos político, le compró la parte de Arthur por unas £600,000. A partir de este momento, modernizó la empresa, introdujo nuevas técnicas y fortaleció la marca. En 1886, expandió la empresa en Londres y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Irlanda.

image Actualmente, Guinness una cerveza aclamada internacionalmente, de la que se consumen a diario unos 10 millones de vasos. | GENTILEZA BBC

Ivana Lowell, autora de House of Guiness y descendiente directa de la dinastía cervecera

En palabras de Ivana Lowell, descendiente de los Guinnes que escribió la trama de la serie de Netflix, su madre Lady Caroline, era alcohólica y a menudo descuidada, y no le contó a Lowell la verdad sobre quien era su padre.

Ella asumía que su padre era el segundo marido de su madre, el compositor Israel Citkowitz, hasta que un amigo, un día después de la muerte de Lady Caroline en 1996, puso en duda esa información.

Lowell descubrió que su madre había hecho creer a dos hombres que podían ser su padre: Robert Silvers, un editor de la revista New York Review of Books con quien Lowell tenía una relación afectuosa, e Ivan Moffat, productor de cine y guionista, por quien no sentía tanto cariño.

Una prueba de ADN confirmó finalmente que era hija de Moffat. Lowell describió esta odisea de descubrimientos en sus elocuentes y, en ocasiones, desgarradoras memorias Why Not Say What Happened ("Por qué no decir lo que pasó").

