India: Pilotos piden no volar el Boeing 787 por posible falla fatal

La investigación sobre la tragedia desató tensiones entre los pilotos indios y la compañía aeroespacial Boeing. La principal hipótesis investigativa sugirió un error humano atribuido a los fallecidos pilotos, algo que se esparció entre la prensa occidental en conjunto con los audios de la “caja negra” del avión, en la que se registró una discusión entre ambos tripulantes en medio del despegue.

Una de las versiones indicó la posible intencionalidad del evento. Según la investigación preliminar, los motores perdieron potencia justo después del despegue en coincidencia con el corte del flujo de combustible mediante un interruptor en cabina.

Esas versiones desataron el enojo de los pilotos indios, que denunciaron operaciones para tapar el verdadero motivo del accidente. Según los trabajadores, los dos compañeros fallecidos no habrían incurrido en un error sino que habrían sido víctimas de una falla oculta en los sistemas del Boeing 787.

Air India P.jpg Pilotos de la India no quieren volar el 787 Dreamliner de Boeing.-

El dato que alienta a los pilotos

Según la investigación india, la tragedia del AI171 registró el despliegue de la RAT justo antes del impacto. Algo similar a lo sucedido en el vuelo que aterrizó en Birmingham el 4 de octubre pasado.

Esa coincidencia, según los pilotos, podría ser un indicio clave para determinar si existe un peligro latente en el avión de fabricación estadounidense. Algo que podría golpear duramente a la fabricante con sede en Seattle, que atraviesa una de las mayores crisis de confiabilidad de su historia.

