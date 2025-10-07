Un aeropuerto de Argentina puede volver a despegar con destino a Chile

La intervención, que contempla una inversión de la Provincia superior a los 36 mil millones de pesos, permitirá la operación de aeronaves de gran porte -de más de 300 pasajeros-, ampliando la capacidad operativa del aeropuerto y fortaleciendo la conectividad aérea de toda la región.

image Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia recorrieron los trabajos para modernizar la pista del aeropuerto de Rosario. Foto: Gobierno de Santa Fe

En declaraciones a la prensa, Pullaro expresó: "Teníamos una urgencia con esta obra para readecuar la pista y el aeropuerto. Si queremos que Rosario sea la ciudad que tiene que ser, tiene que contar con un aeropuerto con mucha inversión, que forma parte de un plan integral de desarrollo que llevamos adelante".

En ese sentido, el mandatario enumeró que además se está "construyendo la nueva manga, la nueva terminal, el alero y la avenida Jorge Newbery, que es una de las inversiones más grandes de la Provincia, con 64 mil millones de pesos y 8 mil millones en el sistema de balizamiento, para alcanzar una categoría internacional".

Sobre esa línea agregó que "una vez finalizada esta etapa, vamos a impulsar una política muy agresiva para aumentar el tránsito aéreo hasta cinco millones de pasajeros. Hoy el aeropuerto mueve entre 400.000 y 500.000 pasajeros por año. El desafío es contar con una infraestructura acorde, que permita una política activa de promoción de vuelos turísticos y comerciales. Esta inversión también nos posibilita establecer tasas de embarque competitivas y subsidios agresivos para que más aerolíneas operen desde Rosario y conecten la ciudad con distintos puntos del mundo".

Obra pública: Apuntes al Gobierno

Como cierre, el santafesino destacó el impacto económico y social de estas inversiones: "La obra pública genera igualdad, desarrollo y trabajo. El problema no es hacer, el problema era que antes se robaba en la obra pública".

"Este Gobierno nacional dejó de construir bajo el argumento de que la obra pública era sinónimo de corrupción. En Santa Fe demostramos que en el primer año de gestión bajamos entre un 40 y un 70% el costo de las obras, y que se puede hacer con eficiencia y transparencia".

A ello, le sumó: "Estamos ejecutando el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos 20 años. Vamos a seguir con la obra pública en toda la provincia porque estamos convencidos de que la provincia que primero se desarrolle en este momento de la República Argentina será la que con más fuerza despegue. Y para eso nos estamos preparando".

Pista renovada ante un abandono nacional

Por su parte, Scaglia subrayó que "estamos en una de las obras más importantes de la provincia, no solo por su magnitud económica -36 mil millones de pesos para reconstruir esta pista-, sino también por su impacto en el desarrollo productivo y turístico. Se trata de una pista con estándares internacionales y con la infraestructura necesaria para ubicar a Rosario y a Santa Fe dentro del hub logístico más importante de la Argentina, en la articulación entre puertos, rutas y aeropuertos".

image Las mejoras permitirán que lleguen y despeguen aviones de más de 300 pasajeros, y un tránsito anual de 5 millones de personas. Foto: Gobierno de Santa Fe

"La obra avanza en tiempo récord y la vamos a inaugurar el 29 de diciembre. Nos gusta recorrer los frentes de trabajo en toda la provincia porque es una manera de demostrarles a los santafesinos la transparencia con la que se ejecuta la obra pública, el control de los plazos y la eficiencia con la que se gestionan las licitaciones, desde su apertura hasta la finalización", remarcó.

Para finalizar, sostuvo los dichos de Pullaro: "En contraposición con un Gobierno nacional que abandona la obra pública, en Santa Fe podemos mostrarla en todas sus etapas: se planifica, se ejecuta, se controla y se hace de manera transparente, sin corrupción".

