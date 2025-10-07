ROSARIO. Mientras el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas continúa cerrado por reformas en la pista, la ciudad trabaja para ampliar su red de vuelos. En ese marco, se prevé que en diciembre retome sus operaciones con más de 50 frecuencias semanales y una renovada terminal equipada con mangas de embarque.
ENVIÓN
Un aeropuerto de Argentina puede volver a despegar con destino a Chile
El aeropuerto de Rosario continúa cerrado pero ya enfocado en lo que viene. La ciudad trabaja para ampliar su red de vuelos.
Más vuelos
Vale tener en cuenta que, tal lo informó Urgente24, entre las novedades destacadas, la aerolínea low cost de España, World2Fly, anunció un vuelo directo a Madrid desde octubre 2026, con dos frecuencias semanales en aviones Airbus A350. En cuanto a la venta de pasajes, comenzará en diciembre de este año.
Sin embargo, parece que no es la única negociación, ya que también parece ir avanzando que JetSmart retome su ruta directa a Santiago de Chile, suspendida desde la pandemia.
A su vez, existe la posibilidad de que la paraguaya, Paranair, conecte con Asunción, pese a que ésta última evalúa priorizar el Aeropuerto de Sauce Viejo, ubicado en Santa Fe.
Aeropuerto cerrado
Desde el pasado 20 de septiembre, el aeropuerto rosarino permanece cerrado por obras de ampliación y modernización de la pista. Al respecto, este lunes (6/10), el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, junto a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, estuvieron de recorrida.
La intervención, que contempla una inversión de la Provincia superior a los 36 mil millones de pesos, permitirá la operación de aeronaves de gran porte -de más de 300 pasajeros-, ampliando la capacidad operativa del aeropuerto y fortaleciendo la conectividad aérea de toda la región.
En declaraciones a la prensa, Pullaro expresó: "Teníamos una urgencia con esta obra para readecuar la pista y el aeropuerto. Si queremos que Rosario sea la ciudad que tiene que ser, tiene que contar con un aeropuerto con mucha inversión, que forma parte de un plan integral de desarrollo que llevamos adelante".
En ese sentido, el mandatario enumeró que además se está "construyendo la nueva manga, la nueva terminal, el alero y la avenida Jorge Newbery, que es una de las inversiones más grandes de la Provincia, con 64 mil millones de pesos y 8 mil millones en el sistema de balizamiento, para alcanzar una categoría internacional".
Sobre esa línea agregó que "una vez finalizada esta etapa, vamos a impulsar una política muy agresiva para aumentar el tránsito aéreo hasta cinco millones de pasajeros. Hoy el aeropuerto mueve entre 400.000 y 500.000 pasajeros por año. El desafío es contar con una infraestructura acorde, que permita una política activa de promoción de vuelos turísticos y comerciales. Esta inversión también nos posibilita establecer tasas de embarque competitivas y subsidios agresivos para que más aerolíneas operen desde Rosario y conecten la ciudad con distintos puntos del mundo".
Obra pública: Apuntes al Gobierno
Como cierre, el santafesino destacó el impacto económico y social de estas inversiones: "La obra pública genera igualdad, desarrollo y trabajo. El problema no es hacer, el problema era que antes se robaba en la obra pública".
A ello, le sumó: "Estamos ejecutando el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos 20 años. Vamos a seguir con la obra pública en toda la provincia porque estamos convencidos de que la provincia que primero se desarrolle en este momento de la República Argentina será la que con más fuerza despegue. Y para eso nos estamos preparando".
Pista renovada ante un abandono nacional
Por su parte, Scaglia subrayó que "estamos en una de las obras más importantes de la provincia, no solo por su magnitud económica -36 mil millones de pesos para reconstruir esta pista-, sino también por su impacto en el desarrollo productivo y turístico. Se trata de una pista con estándares internacionales y con la infraestructura necesaria para ubicar a Rosario y a Santa Fe dentro del hub logístico más importante de la Argentina, en la articulación entre puertos, rutas y aeropuertos".
"La obra avanza en tiempo récord y la vamos a inaugurar el 29 de diciembre. Nos gusta recorrer los frentes de trabajo en toda la provincia porque es una manera de demostrarles a los santafesinos la transparencia con la que se ejecuta la obra pública, el control de los plazos y la eficiencia con la que se gestionan las licitaciones, desde su apertura hasta la finalización", remarcó.
Para finalizar, sostuvo los dichos de Pullaro: "En contraposición con un Gobierno nacional que abandona la obra pública, en Santa Fe podemos mostrarla en todas sus etapas: se planifica, se ejecuta, se controla y se hace de manera transparente, sin corrupción".
Más contenidos en Urgente24
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto
Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Boca 5 - Newells 0: el Xeneize arrolló a un rival apático y es puntero