Boca 5 - Newells 0: el Xeneize arrolló a un rival apático y es puntero

Boca y Newell´s se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura , en lo que representa un duelo de necesitados. Desde las 19 hs., en la Bombonera y con el arbitraje de Sebastián Zunino, Xeneize y Lepra chocan desde dos realidades muy diferentes pero con un mismo objetivo: sumar puntos imperiosamente.

Boca tuvo una noche solo de alegrías. No solo por el triunfo, sino por cómo logró acomodarse en la tabla del Torneo Clausura y también en la Tabla Anual , que es la que define los boletos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Con la victoria, el Xeneize quedó puntero del Clausura con 17 puntos. Además, quedó momentáneamente líder de la Anual , al menos hasta que River y Rosario Central completen sus partidos. Aun así, a pesar de que ambos equipos ganen, Boca no perderá su boleto a la Libertadores y se mantendrá entre los primeros tres de la tabla. Eso, claro, por ahora.

2025_10_251005832-scaled Boca, puntero FOTO NA: Juan Foglia

Fue un buen partido de Boca, pero más que nada fue un partido cómodo para Boca. Enfrente, un rival totalmente apático, sin alma y sin compromiso, se presentó a jugar en la Bombonera solo porque el calendario así lo indicaba. Con solo dos triunfos en lo que va del campeonato, la llegada del Ogro Fabbiani hace ya unos meses no ha podido torcer el rumbo de un equipo que sufre la debilidad institucional que tiene al club a la deriva.

Aun así, lo positivo para el Xeneize es que mantuvo la tensión competitiva a lo largo de los 90 minutos, y aprovechó casi todas las ocasiones que pudo generar. Con Edinson Cavani en el banco (se recupera de una lesión y, aunque hoy estaba disponible, no sumó minutos), Milton Giménez metió un doblete y fue la figura del encuentro.

2025_10_251005836-scaled Fabbiani, sin respuestas FOTO NA: Juan Foglia

Según declaró el delantero, lo de hoy fue producto del trabajo que vienen haciendo hace rato. Y que esta noche pudieron traducir en goles. "Veníamos jugando bien, no se daban los resultados. Este es un lindo partido para mejorar lo que estábamos haciendo", dijo. "Teníamos muchas situaciones, no la habíamos metido, en este partido se dieron todas. Fue un lindo partido", aseguró.

También fue consultado por la disputa por un puesto que se juegan los tres delanteros: él, Cavani y Merentiel. "Es una disputa muy peleada. Pero los tres nos llevamos bien, así que eso es lindo, una competencia sana", sostuvo.

2025_10_251005842-scaled Ayrton Costa hizo su primer gol con la camiseta Xeneize FOTO NA: Juan Foglia

Ayrton Costa también marcó un gol, el primero desde su llegada al club de la Ribera, y también destacó el proceso: "El equipo está muy unido y eso se nota en la cancha". Y agregó: "Es justo porque venimos haciendo muy bien las cosas, no solo adentro de la cancha sino también por fuera. Boca siempre es candidato".

"Es justo porque venimos haciendo muy bien las cosas, no solo adentro de la cancha sino también por fuera. Boca siempre es candidato" "Es justo porque venimos haciendo muy bien las cosas, no solo adentro de la cancha sino también por fuera. Boca siempre es candidato"

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Boca venció 5-0 a Newells

Live Blog Post Algunos jugadores en Boca aprovechan para sumar minutos: Ander Herrera, Exequiel Zeballos, Kevin Zenón

Live Blog Post El partido es ya un trámite: la pasividad de Newells no se modifica y el Xeneize juega con mucha comodidad

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Blanco desborda por izquierda y saca el zurdazo para poner las cosas 5-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974977924764770730&partner=&hide_thread=false ZAPATAZO DE BLANCO PARA EL QUINTO DE BOCA El lateral sacó un zurdazo inatajable para el 5-0 sobre Newell'sViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/C9norWl0kw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Aguirre hace honor a la ley del ex y marca el 4-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974975443791929615&partner=&hide_thread=false LEY DEL EX Y GOLEA BOCA Brian Aguirre la empujó en la línea para el 4-0 ante Newell'sViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/wjY8W48mcK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Costa la mete de cabeza ante la pasividad de la Lepra y ya es 3-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974966252956229826&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL TERCERO DE BOCA Ayrton Costa tomó el rebote tras una dobleta atajada de Espínola para el 3-0 ante Newell'sViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1ki9hDJ1GJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Giménez captura un rebote en el palo y pone el 2-0 en la Bombonera Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974964022626627940&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE MILTON Giménez capturó el rebote tras el remate de Merentiel para el 2-0 de Boca ante Newell'sViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SarWFMMeno — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Live Blog Post Newells no cambia su postura poco agresiva y Boca mueve la pelota con tranquilidad y espacios

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Centro de Barinaga y cabezazo de Giménez para el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1974959666422599765&partner=&hide_thread=false APARECIÓ MILTON PARA EL 1-0 DE BOCA Centro de Barinaga y cabezazo de Giménez para abrir el partido ante Newell'sViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/SRKOXTw82o — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 5, 2025

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post "Estamos pendientes": en Boca palpitan un duelo ante Newell´s muy conscientes de las DOS tablas En la previa del partido ante la Lepra, Milton Giménez declaró: "Estamos pendientes, pero lo más clave es que ganemos. Dejamos varios puntos estos partidos. Hacernos fuertes de local es lo que nos va llevando a crecer".

Live Blog Post No logró asentarse: así fue el flojo paso del Pipa Benedetto por distintos equipos luego de irse de Boca en 2024 Benedetto terminó su segundo ciclo en el Xeneize en julio de 2024. Tras su promisorio regreso en 2022, luego de una muy buena etapa entre 2016 y 2019, el Pipa no pudo asentarse en su segunda etapa y, en unos convulsionados últimos meses, se fue libre. En septiembre de 2024 se fue a Querétaro, de México, pero solo estuvo tres meses. Luego de un breve periodo sin equipo, en julio de 2025 fichó para Olimpia, de Paraguay, en aquel entonces dirigido por Martín Palermo. Tampoco hizo pie; estuvo 6 meses. En julio pasado arribó a Newells, donde busca continuidad en un club con inestabilidad institucional.

Live Blog Post Por qué Leandro Paredes se pierde el próximo partido de Boca, ante Barracas Central Paredes fue convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina. El volante Xeneize fue citado para los partidos de la Albiceleste ante Venezuela y Puerto Rico, que se jugarán el viernes 10/10 y el lunes 13/10. Por eso, Paredes no estará en el cotejo de Boca ante Barracas Central por la próxima fecha del Clausura, que se disputará el sábado 11/10.

Live Blog Post El Pipa Benedetto vuelve a la Bombonera, ahora con la camiseta rival Será el regreso de quien supo ser uno de los goleadores de Boca en su primera etapa como delantero. El Pipa Benedetto, hoy en Newell´s, volverá a pisar el estadio del Xeneize tras su partida en julio de 2024.

Live Blog Post TV: Dónde ver Boca vs. Newells por Torneo Clausura Boca vs. Newells se puede ver por el canal TNT Sports del pack fútbol