Boca y Newell´s se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura, en lo que representa un duelo de necesitados. Desde las 19 hs., en la Bombonera y con el arbitraje de Sebastián Zunino, Xeneize y Lepra chocan desde dos realidades muy diferentes pero con un mismo objetivo: sumar puntos imperiosamente.
Boca 5 - Newells 0: el Xeneize arrolló a un rival apático y es puntero
Boca superó con mucha tranquilidad a un fantasmal Newell´s. La victoria lo dejó al Xeneize como líder absoluto en las tablas que le importan.
EN VIVO
-
20:49
Final del partido: Boca venció 5-0 a Newells
-
20:40
Algunos jugadores en Boca aprovechan para sumar minutos: Ander Herrera, Exequiel Zeballos, Kevin Zenón
-
20:35
El partido es ya un trámite: la pasividad de Newells no se modifica y el Xeneize juega con mucha comodidad
-
20:17
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Blanco desborda por izquierda y saca el zurdazo para poner las cosas 5-0
-
20:10
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Aguirre hace honor a la ley del ex y marca el 4-0
-
20:03
Comienza el 2T
-
19:45
Final del 1T
-
19:32
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Costa la mete de cabeza ante la pasividad de la Lepra y ya es 3-0
-
19:23
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Giménez captura un rebote en el palo y pone el 2-0 en la Bombonera
-
19:15
Newells no cambia su postura poco agresiva y Boca mueve la pelota con tranquilidad y espacios
-
19:06
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Centro de Barinaga y cabezazo de Giménez para el 1-0
-
18:59
Comienza el partido
-
18:37
"Estamos pendientes": en Boca palpitan un duelo ante Newell´s muy conscientes de las DOS tablas
-
18:05
No logró asentarse: así fue el flojo paso del Pipa Benedetto por distintos equipos luego de irse de Boca en 2024
-
18:00
Por qué Leandro Paredes se pierde el próximo partido de Boca, ante Barracas Central
-
17:44
El Pipa Benedetto vuelve a la Bombonera, ahora con la camiseta rival
-
17:31
TV: Dónde ver Boca vs. Newells por Torneo Clausura
-
17:31
Formaciones confirmadas en Boca y Newells
Boca tuvo una noche solo de alegrías. No solo por el triunfo, sino por cómo logró acomodarse en la tabla del Torneo Clausura y también en la Tabla Anual, que es la que define los boletos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Con la victoria, el Xeneize quedó puntero del Clausura con 17 puntos. Además, quedó momentáneamente líder de la Anual, al menos hasta que River y Rosario Central completen sus partidos. Aun así, a pesar de que ambos equipos ganen, Boca no perderá su boleto a la Libertadores y se mantendrá entre los primeros tres de la tabla. Eso, claro, por ahora.
Fue un buen partido de Boca, pero más que nada fue un partido cómodo para Boca. Enfrente, un rival totalmente apático, sin alma y sin compromiso, se presentó a jugar en la Bombonera solo porque el calendario así lo indicaba. Con solo dos triunfos en lo que va del campeonato, la llegada del Ogro Fabbiani hace ya unos meses no ha podido torcer el rumbo de un equipo que sufre la debilidad institucional que tiene al club a la deriva.
Aun así, lo positivo para el Xeneize es que mantuvo la tensión competitiva a lo largo de los 90 minutos, y aprovechó casi todas las ocasiones que pudo generar. Con Edinson Cavani en el banco (se recupera de una lesión y, aunque hoy estaba disponible, no sumó minutos), Milton Giménez metió un doblete y fue la figura del encuentro.
Según declaró el delantero, lo de hoy fue producto del trabajo que vienen haciendo hace rato. Y que esta noche pudieron traducir en goles. "Veníamos jugando bien, no se daban los resultados. Este es un lindo partido para mejorar lo que estábamos haciendo", dijo. "Teníamos muchas situaciones, no la habíamos metido, en este partido se dieron todas. Fue un lindo partido", aseguró.
También fue consultado por la disputa por un puesto que se juegan los tres delanteros: él, Cavani y Merentiel. "Es una disputa muy peleada. Pero los tres nos llevamos bien, así que eso es lindo, una competencia sana", sostuvo.
Ayrton Costa también marcó un gol, el primero desde su llegada al club de la Ribera, y también destacó el proceso: "El equipo está muy unido y eso se nota en la cancha". Y agregó: "Es justo porque venimos haciendo muy bien las cosas, no solo adentro de la cancha sino también por fuera. Boca siempre es candidato".
Deja tu comentario