El mundo tecnológico explotó en las últimas horas con la reaparición de rumores sobre el Tesla Pi Phone, el supuesto celular de Elon Musk que promete funciones tan futuristas que parecen sacadas de una película. El dispositivo costaría 789 dólares y vendría con internet Starlink gratuito, carga solar e integración con Neuralink.
EL FUTURO VIENE
Sorprende el Tesla Pi: El celular con internet gratis de Elon Musk que amenaza al iPhone
Elon Musk volvió a generar polémica tras los rumores sobre el Tesla Pi Phone, un smartphone con Starlink incluido que podría cambiar el mercado .
Quizás te interese leer: Elon Musk le declaró la guerra a Netflix y pidió cancelar todas las suscripciones
¿Qué dijo realmente Elon Musk sobre el Tesla Pi?
La noticia generó un furor total en redes , donde millones de usuarios comenzaron a compararlo directamente con el iPhone de Apple, el rey indiscutido del mercado. ¿Será este el golpe definitivo al imperio de Tim Cook? La expectativa crece, aunque la realidad parece más compleja de lo que muchos imaginan.
A pesar del revuelo mediático, Elon Musk fue contundente en un podcast de noviembre de 2024: "No estamos haciendo un teléfono". El magnate aclaró que solo fabricaría un smartphone si plataformas como Apple o Google bloquean las aplicaciones de Tesla o servicios como Starlink.
Además, el propio Musk confesó su poco entusiasmo por la idea: "Fabricar un teléfono me da ganas de morirme. Es mucho trabajo". Sin embargo, dejó la puerta abierta: si la situación lo obliga, Tesla lo hará. Esta declaración alimentó aún más las teorías sobre un posible lanzamiento sorpresa.
¿Puede el Tesla Pi realmente destronar al iPhone?
Los fanáticos del Pi Phone imaginan un dispositivo con conectividad satelital global, paneles solares integrados y hasta minería de criptomonedas. Suena delirante, pero también ambicioso. Frente a esto, el iPhone ofrece algo mucho más concreto: un ecosistema consolidado con iMessage, App Store y sincronización perfecta entre dispositivos.
Aunque el Tesla Pi sea real, destronar al iPhone de Apple parece improbable. La lealtad de millones de usuarios hacia la marca de la manzana es inquebrantable. Por ahora, todo indica que este teléfono revolucionario sigue siendo más fantasía que realidad.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Teléfono para Luis Caputo: Denuncian fraude en tecnológicas que cobran subsidios millonarios
Ganó Juan Grabois, José Luis Espert es historia: Faltan 21 días y Javier Milei vive en un laberinto
La miniserie de 6 capítulos que alcanzó millones de vistas
López Murphy, defensor de los contribuyentes de CABA: "Cristina me robó, es una ladrona"