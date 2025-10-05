Fiebre dorada: el oro rompe récords y le gana espacio a los bonos

Lo novedoso es el tipo de inversor que ahora entra al mercado. Durante años, los bancos centrales fueron los grandes compradores. Hoy, se suman fondos de pensión, gestoras de activos y pequeños inversores, canalizando dinero a través de ETFs (fondos cotizados) respaldados por oro, que ya acumulan más de US$ 60.000 millones en entradas netas en lo que va del año.

La tenencia de oro en estos ETFs superó las 3.800 toneladas, acercándose al pico registrado durante la liquidación de activos por la pandemia de Covid-19. “El mercado se ha vuelto un poco loco”, reconoció Nicky Shiels, analista de la refinería MKS Pamp.

Algunos bancos, como Morgan Stanley, incluso proponen una nueva asignación de cartera: reemplazar el clásico 60/40 entre acciones y bonos por un 60/20/20, otorgando al oro el mismo peso que a la renta fija. El cambio podría significar un vuelco de billones de dólares al metal.

Otro factor clave es la pérdida de atractivo de los bonos. La volatilidad y la emisión récord de deuda soberana en países desarrollados han debilitado su rol tradicional como contrapeso a las acciones. “El oro parece más atractivo como diversificador que los bonos”, apuntó Maya Bhandari, de Neuberger Berman.

Además, crecen los temores a que los gobiernos, ante niveles insostenibles de deuda, permitan una inflación mayor como forma de licuar pasivos. La presión de Trump sobre la Reserva Federal para mantener las tasas bajas refuerza esta percepción.

Aunque leyendas de la inversión como Warren Buffett históricamente han cuestionado la utilidad del oro, calificándolo como improductivo, hoy el metal vuelve a brillar. Para muchos inversores, es la póliza de seguro que no quieren dejar de tener.

