En la actualidad, se podría decir que los argentinos nos volvimos expertos en comparar precios, acumular descuentos y exprimir hasta la última gota de un beneficio de supermercado. Porque seamos sinceros, la plata no alcanza y hay que hacer magia para que el sueldo llegue a fin de mes.
¡A LLENAR EL CHANGUITO!
Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados
Usuarios cuentan su experiencia en el supermercado Carrefour tras una oferta que explotó en redes. Entérate cómo sacarle provecho.
En medio de este panorama, apareció una oferta que tiene a miles de personas corriendo a cargar el changuito. Tami Alonso, la creadora de contenido detrás de gangas.tips y con casi 300.000 seguidores pendientes de cada posteo, compartió un dato que explotó en las redes sociales. La noticia llegó directa y sin vueltas: "2x1 en Carrefour".
La influencer no se guardó nada y detalló paso por paso cómo acceder a esta promoción que ya tiene a medio país comentando. El mecanismo es más simple de lo que parece, aunque requiere un mínimo esfuerzo previo. Primero, hay que bajarse la aplicación oficial de la cadena desde Play Store. Después, crear un usuario dentro de la plataforma. Una vez adentro, el tercer paso consiste en dirigirse a la sección específica de cupones y activarlos manualmente. Finalmente, llega el momento más esperado, al pasar por caja, solo hay que presentar el DNI con el cupón previamente activado y el descuento se aplica automáticamente.
Ahora bien, ¿qué productos entran en este beneficio? La lista es extensa y variada. Desde comida congelada hasta artículos de higiene personal, pasando por todo lo relacionado con el desayuno, productos de limpieza, una selección de quesos untables, golosinas y juguetes. Todos estos artículos completan un combo difícil de ignorar.
Supermercado lanza promoción acumulable con descuentos bancarios
Sin embargo, el dato que termina de cerrar el círculo perfecto lo aportó la propia Tami cuando aclaró que estos cupones son completamente acumulables con promociones bancarias. Y no quedó solo en palabras: una seguidora lo confirmó con números reales. "Fui el miércoles, 2x1 más 30% de descuento con BNA", escribió en los comentarios, demostrando que la combinación funciona y el ahorro se multiplica.
Asimismo, los demás testimonios no tardaron en llegar. Entre los diversos comentarios que recibió el posteo, varios usuarios compartieron su experiencia positiva. "Lo vengo usando, muy bueno", expresó uno. Otro fue más específico: "Es muy bueno, aproveche el 2x1 en gaseosas y fue un mil". La repercusión habla por sí sola y demuestra que la promoción no es humo.
No obstante, como toda oferta, esta también tiene su fecha de vencimiento. Por lo que, la influencer fue clara al respecto y recomendó ingresar a la aplicación para chequear hasta cuándo se puede aprovechar cada cupón disponible. Porque si hay algo peor que no conocer una promo, es enterarse cuando ya expiró.
