Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados

Asimismo, los demás testimonios no tardaron en llegar. Entre los diversos comentarios que recibió el posteo, varios usuarios compartieron su experiencia positiva. "Lo vengo usando, muy bueno", expresó uno. Otro fue más específico: "Es muy bueno, aproveche el 2x1 en gaseosas y fue un mil". La repercusión habla por sí sola y demuestra que la promoción no es humo.

Embed - Tami Alonso on Instagram: "• 2x1 en Carrefour Como? Te descargar la app de Carrefour - te creas un usuario - vas a la sección de cupones , activas los cupones - vas a la caja , pasas tu DNI con el cupón activo y listo! Todo es acumulable con promociones bancarias #carrefour #ofertas #tendencia #compras #promociones #ahorrar #ofertas #ahorro #argentina #cupones #cupón" View this post on Instagram A post shared by Tami Alonso (@gangas.tips) Publicación en Instagram de gangas.tips

No obstante, como toda oferta, esta también tiene su fecha de vencimiento. Por lo que, la influencer fue clara al respecto y recomendó ingresar a la aplicación para chequear hasta cuándo se puede aprovechar cada cupón disponible. Porque si hay algo peor que no conocer una promo, es enterarse cuando ya expiró.

