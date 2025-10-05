¿Palito para Cris Morena?: Los filosos comentarios de Juan Gil Navarro

Juan Gil Navarro nunca esquivó las preguntas incómodas. El actor que conquistó a toda una generación como Federico Fritzenwalden en "Floricienta" volvió a demostrar que la honestidad sigue siendo su bandera. Este domingo 05/10, durante una charla con el programa "Pasa Montagna" (Radio Rivadavia), el actor dejó en claro cuáles son sus límites a la hora de elegir proyectos y, sobre todo, con quiénes está dispuesto a compartir escenario.
Actualmente protagonizando una obra teatral en el Metropolitan junto a Pablo Echarri, Osqui Guzmán y Carlos Portaluppi, Navarro reflexionó sobre el esfuerzo que implica sostener la actividad cultural en tiempos adversos. "En este momento de tanta angustia, desazón e incertidumbre, que la gente haga el esfuerzo de pagar la entrada es enorme", expresó con notable gratitud hacia el público que continúa apostando por el teatro argentino.
Sin embargo, la conversación con el reconocido periodista Pablo Montagna tomó un giro revelador cuando el actor decidió sincerarse sobre las condiciones laborales en el ambiente artístico. Lejos de romantizar la profesión, dejó en evidencia una realidad que muchos prefieren ocultar. "A veces los actores y actrices no tenemos la posibilidad de elegir y en este momento menos", reconoció con crudeza, desnudando la fragilidad que caracteriza al sector.
Pero fue al abordar sus criterios de selección donde Navarro mostró su costado más firme e inquebrantable. "Lo que sí pienso cuando tengo un proyecto a esta edad y habiendo tenido situaciones que no quisiera volver a repetir, es con quién me voy a subir a un barco", confesó, insinuando experiencias pasadas que marcaron su manera de entender el oficio.
Sus palabras cobraron mayor peso cuando apuntó directamente contra las figuras que creen estar por encima del resto. "Para poder mirar a alguien a los ojos necesito admirarlo, primero tengo que creerlo", sentenció. Acto seguido, disparó sin anestesia: "No creo en las estrellas y ya he soportado un par que muy caprichosamente tenían sojuzgado al resto del elenco. Y si me encontrará con una situación así, me iría a los 15 días".
Navarro dejó claro que su paciencia tiene fecha de vencimiento y que ningún nombre conocido justifica el maltrato o la prepotencia. "Está bueno decir, 'yo no estoy por encima de nadie, no puedo permitir que alguien me grite o haga escándalos'", agregó.
Asimismo, su visión sobre cómo debería funcionar el ambiente artístico se hizo evidente cuando manifestó: "Me quiero parar en la línea y en la escuela de esa gente que va pasando de mano en mano el oficio de manera amorosa y considerada". "No quiero laburar más con locos ni fingir demencia, que es una frase que detesto profundamente".
Ahora bien, cuando Sabrina Céspedes le preguntó si sentía que hacía falta empatía, el actor amplió su mirada hacia la sociedad en general. "Mucha gente no sabe qué es la empatía, pero es poder querer al otro. Me llama la atención ver a gente que va con rosarios colgados del espejito del auto y maneja como el cu... No hay una consideración por el otro", respondió, conectando el problema del ego artístico con una falta de consideración colectiva mucho más profunda.
En simples palabras, lo planteado por Navarro resulta inquietante porque, aunque evitó mencionar nombres, su testimonio expone una realidad silenciada: el precio emocional que pagan actores y actrices bajo la dirección de personalidades tóxicas. Un actor con su trayectoria —que incluye producciones como Vidas Robadas, Mi amor, mi amor y Montaña Rusa, otra vuelta— eligió hablar sin filtros. Y eso, en un ambiente donde el mutismo suele ser moneda corriente, vale oro.
