¿Palito para Cris Morena?: Los filosos comentarios de Juan Gil Navarro

Navarro dejó claro que su paciencia tiene fecha de vencimiento y que ningún nombre conocido justifica el maltrato o la prepotencia. "Está bueno decir, 'yo no estoy por encima de nadie, no puedo permitir que alguien me grite o haga escándalos'", agregó.

Asimismo, su visión sobre cómo debería funcionar el ambiente artístico se hizo evidente cuando manifestó: "Me quiero parar en la línea y en la escuela de esa gente que va pasando de mano en mano el oficio de manera amorosa y considerada". "No quiero laburar más con locos ni fingir demencia, que es una frase que detesto profundamente".

Ahora bien, cuando Sabrina Céspedes le preguntó si sentía que hacía falta empatía, el actor amplió su mirada hacia la sociedad en general. "Mucha gente no sabe qué es la empatía, pero es poder querer al otro. Me llama la atención ver a gente que va con rosarios colgados del espejito del auto y maneja como el cu... No hay una consideración por el otro", respondió, conectando el problema del ego artístico con una falta de consideración colectiva mucho más profunda.

Embed - Juan Gil Navarro: "La gente cree que solo tiene que reírse, pero no tiene que pensar y luego reírse"

En simples palabras, lo planteado por Navarro resulta inquietante porque, aunque evitó mencionar nombres, su testimonio expone una realidad silenciada: el precio emocional que pagan actores y actrices bajo la dirección de personalidades tóxicas. Un actor con su trayectoria —que incluye producciones como Vidas Robadas, Mi amor, mi amor y Montaña Rusa, otra vuelta— eligió hablar sin filtros. Y eso, en un ambiente donde el mutismo suele ser moneda corriente, vale oro.

