Juan Gil Navarro hundió a Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Acerca de los problemas de salud que padeció, Gil Nararro contó: " Tuve una hipoglucemia seria, mucha fiebre, desmayos y me agarró un médico cordobés y me dijo esto es el paso previo a una diabetes. Seguí y a los tres meses tuve una culebrilla y ahí me acuerdo que dije tengo que empezar a hacer algo que quiero hacer, fue mi cuerpo el que me dijo hacé lo que tengas ganas de hacer".

image.png Juan Gil Navarro reveló por qué se fue de Floricienta y el enojo de Cris Morena.

El enojo de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

"A fin de año, me senté con Cris Morena y Gustavo Yankelevich y les dije yo les agradezco mucho todo esto pero necesito hacer otra cosa. Me fui y no les gustó nada, nada", aseguró. Y continuó contando: " Me dijeron que no, que nadie se bajaba de un éxito, que era un desagradecido".

"Me daba mucha vergüenza (el papel de príncipe), eso me parecía estúpido y me daba vergüenza salir en el Gran Rex y estar vestido de celeste"

"El anhelo era poder hacer cine o películas, contar historias interesantes. Hacía lo que hacía jugando pero no con la alegría de estar haciendo algo que me volviera loca", aseguró. " Hay una fantasía de que me hice millonario con eso y nada más alejado", dejó en claro también.

Tiempo atrás, el actor había dejado en claro su postura cada vez que lo vinculaban con la novela. "Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho. Agradezco mucho como siempre pero es algo que dejé tan atrás pero ya no tengo nada que ver con eso", fue tajante.

