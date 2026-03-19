Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano, temporalmente, debido a su estado de salud. La actriz encendió las alarmas luego de someterse a un control médico y que arrojara resultados "no favorables". Todavía no se sabe cuál será la decisión final sobre su permanencia en el reality de Telefe.
ÚLTIMO MOMENTO
Comunicado de Gran Hermano sobre salud de Andrea del Boca revela esto
Andrea del Boca debió salir de la casa de Gran Hermano y hay preocupación por su estado de salud. Aquí el comunicado oficial.
¿Qué pasó con Andrea del Boca en Gran Hermano?
En las últimas horas ha habido expectativa y preocupación por la salud de Andrea del Boca.
Según comunicó el propio programa, la participante fue sometida a una medición de presión arterial y los resultados fueron desfavorables, lo cual obligó a activar el protocolo sanitario.
Informes de medios indican que, la actriz debió ser asistida por personal médico y también habría sido trasladada en ambulancia para hacerle otros controles médicos.
En medio de lo ocurrido, empezaron a circular especulaciones sobre un supuesto beneficio para con la actriz durante su salida y saltó el rumor de que, presuntamente, había podido tener contacto con su abogado.
Respecto a esto, la periodista Laura Ubfal reveló un detalle no menor.
"Aclaro. El abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, no está con ella en la Clínica. Lo crean o no se mantiene el aislamiento mientras esta en observación. La producción controla todo", escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
Asimismo, es importante destacar que, por ahora, no hay confirmación oficial de que Andrea del Boca haya abandonado el reality de manera definitiva.
Comunicado oficial de Gran Hermano sobre salud de Andrea del Boca
Esto es lo que dice textualmente el comunicado de Gran Hermano Generación Dorada sobre la salud de Andrea del Boca:
"Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables.
De acuerdo con el protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria.
En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego".
Vale recordar que, la actriz Divina Gloria debió dejar el programa por recomendación médica, a pocos días de ingresar, debido a un pico de presión y estrés.
----------
Más noticias en Urgente24
ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo
Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia
Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River
Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
Fuerzas Armadas: Fuerte disparidad operacional para la Fuerza Aérea a pesar de los F-16