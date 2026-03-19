Comunicado de Gran Hermano sobre salud de Andrea del Boca revela esto

Respecto a esto, la periodista Laura Ubfal reveló un detalle no menor.

"Aclaro. El abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, no está con ella en la Clínica. Lo crean o no se mantiene el aislamiento mientras esta en observación. La producción controla todo", escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Asimismo, es importante destacar que, por ahora, no hay confirmación oficial de que Andrea del Boca haya abandonado el reality de manera definitiva.

esp-andrea-del-boca-martinez-pcia-de-buenos-aires-MNCN7LGRTZC3FCEZO2PTTVHOTE Preocupación por la salud de Andrea del Boca.

Comunicado oficial de Gran Hermano sobre salud de Andrea del Boca

Esto es lo que dice textualmente el comunicado de Gran Hermano Generación Dorada sobre la salud de Andrea del Boca:

"Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables.

De acuerdo con el protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria.

En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego".

Vale recordar que, la actriz Divina Gloria debió dejar el programa por recomendación médica, a pocos días de ingresar, debido a un pico de presión y estrés.

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