urgente24
ACTUALIDAD Fuerzas Armadas > Fuerza Aérea > Ejército Argentino

EJECUCIÓN 2025

Fuerzas Armadas: Fuerte disparidad operacional para la Fuerza Aérea a pesar de los F-16

La Oficina Nacional de Presupuesto reveló una intensa disparidad en las Fuerzas Armadas. En las metas ejecutivas del 2025, la FAA quedó atrás.

17 de marzo de 2026 - 12:25
Piloto de la Fuerza Aérea Argentina a bordo de un A4AR Fightinghawk. Llegaron los F-16 en su reemplazo.&nbsp;

Piloto de la Fuerza Aérea Argentina a bordo de un A4AR Fightinghawk. Llegaron los F-16 en su reemplazo. 

Dentro del informe oficial, se incluyó un análisis específico sobre la categoría Alistamiento y Sostenimiento Operacional. Esta última hace referencia a “las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de la misión primaria de la Fuerza”, tanto para el Ejército, como así también para la Armada y la Fuerza Aérea.

En cada caso, el informe desarrolla distintas categorías de cumplimiento para poder dimensionar el desempeño operacional. Así, se incluyen tareas específicas de cada fuerza, incluyendo la formación del personal, ejercicios en terreno, patrullaje, y todo tipo de actividades que dependan de la proyección presupuestaria inicial.

Seguir leyendo

Según el informe, durante el 2025 el 83,9% del gasto en Defensa se concentró en gastos de personal. Mientras tanto, el 7,5% fue destinado a bienes de consumo (entre ellos material bélico), el 6,5% en servicios no personales y el 2,1% en bienes de uso.

El mencionado gasto en Personal, se distribuye de manera dispar entre los distintos organismos. El Estado Mayor General del Ejército aporta el 55,4% del gasto, seguido por el Estado Mayor General de la Armada que alcanza el 26,9%. Muy por debajo se encuentra el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, con el 16,5%, siendo mínima la participación en el gasto del Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa, apunta el informe. El mencionado gasto en Personal, se distribuye de manera dispar entre los distintos organismos. El Estado Mayor General del Ejército aporta el 55,4% del gasto, seguido por el Estado Mayor General de la Armada que alcanza el 26,9%. Muy por debajo se encuentra el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, con el 16,5%, siendo mínima la participación en el gasto del Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa, apunta el informe.

Fuerzas Armadas 3P
Las metas operacionales de las Fuerzas Armadas en el 2025.&nbsp;

Las metas operacionales de las Fuerzas Armadas en el 2025.

Ejército y Armada

De regreso a la categoría de Alistamiento y Sostenimiento Operacional, el desempeño del Ejército y el de la Armada se mantuvieron en niveles altos o aceptables. Con un cumplimiento de metas de entre el 90% y el 100%, ambas fuerzas pudieron ejecutar distintas tareas de acuerdo a lo esperado.

Para el Ejército, los porcentajes de ejecución de tareas sobre el total programado para todo el año alcanzaron el 100%. De esa forma, fue la fuerza que mejor desempeño tuvo gracias a la garantía de recursos presentados para tal fin.

Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional del Ejército alcanzó una ejecución total de $ 589.844,4 millones (99,3% del crédito vigente), principalmente dirigido a Gastos en Personal (77,8% del gasto) y con un financiamiento proveniente en un 99,3% del Tesoro Nacional. Mientras que por su parte, el programa Sostenimiento Operacional, tuvo una ejecución de $ 7.687,3 millones, cifra superior a su crédito inicial y que representa un 99,8% del crédito vigente, explica el informe. Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional del Ejército alcanzó una ejecución total de $ 589.844,4 millones (99,3% del crédito vigente), principalmente dirigido a Gastos en Personal (77,8% del gasto) y con un financiamiento proveniente en un 99,3% del Tesoro Nacional. Mientras que por su parte, el programa Sostenimiento Operacional, tuvo una ejecución de $ 7.687,3 millones, cifra superior a su crédito inicial y que representa un 99,8% del crédito vigente, explica el informe.

Armada Argentina 4P
Ejercicios de la Armada Argentina.&nbsp;

Ejercicios de la Armada Argentina.

En el caso de la Armada, el nivel de cumplimiento de las metas proyectadas fue del 90%. En pocos casos, las categorías asignadas presentaron desvíos, como Aeroadiestramiento o Control de Espacios Marítimos e Hidrovía, que no fueron ejecutados en su totalidad por razones materiales o climáticas.

Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional de la Armada sostuvo una ejecución total de $ 412.815,2 millones (99,3% del crédito vigente), principalmente, dirigido a Gastos en Personal (86,2%). En menor medida, el gasto vinculado al Sostenimiento Operacional ascendió a $ 2.553,8 millones, ejecutando así la totalidad del crédito vigente y destinando un 50% del gasto a combustible, desarrolla el informe. Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional de la Armada sostuvo una ejecución total de $ 412.815,2 millones (99,3% del crédito vigente), principalmente, dirigido a Gastos en Personal (86,2%). En menor medida, el gasto vinculado al Sostenimiento Operacional ascendió a $ 2.553,8 millones, ejecutando así la totalidad del crédito vigente y destinando un 50% del gasto a combustible, desarrolla el informe.

Ejército 3P.jpg
Trabajos en el Ej&eacute;rcito.&nbsp;

Trabajos en el Ejército.

Fuerza Aérea, muy atrás

La disparidad con el resto de las fuerzas durante el 2025 fue en detrimento de la misión de la Fuerza Aérea. En este caso, los desvíos de metas fueron grandes y fueron justificados como consecuencias de “la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades”.

En el segmento “Horas de Operación”, que llegó para reemplazar a las “Horas de Vuelo”, la ejecución a diciembre del 2025 fue de 98.156 cuando el proyectado era de 154.877 (-36,6%). Mientras tanto, el segmento “Ejercicio” tenía programados 54 eventos, mientras que se ejecutaron tan solo 21 (-61,1%).

F16 8P
La Fuerza A&eacute;rea Argentina incorpor&oacute; los F-16, pero las operaciones no fueron las previstas.&nbsp;

La Fuerza Aérea Argentina incorporó los F-16, pero las operaciones no fueron las previstas.

Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones, indicó el informe. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones, indicó el informe.

El programa de Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea registró una ejecución de $309.797,3 millones (98,7% del crédito vigente), principalmente en Gastos en Personal (71,2%). En menor medida, el gasto vinculado al Sostenimiento Operacional ascendió a $538,9 millones alcanzando el 100% de ejecución del crédito vigente.

4totrim25

Más noticias en Urgente24:

Neuquén destruyó la "ambición" de Axel Kicillof en una disputa por impuestos

Atención: ARCA vigila estas transferencias en marzo y puede bloquear tu cuenta

¿Qué más podía esperarse de Juan Bautista Mahiques? Milei consume su propia medicina

Es tan obvio Juan Bautista Mahiques... Para bajar $LIBRA designa veedores en AFA

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES