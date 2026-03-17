En medio de tiempos duros a nivel presupuestario, las Fuerzas Armadas pudieron conocer el panorama completo del 2025 referido a las metas de formación de personal y mantenimiento material. Con el informe de la Oficina Nacional de Presupuesto para el cuarto trimestre del año pasado liberado, se reveló una realidad interna dispar que precede a un nuevo recorte real de los recursos destinados para la Defensa.
EJECUCIÓN 2025
Fuerzas Armadas: Fuerte disparidad operacional para la Fuerza Aérea a pesar de los F-16
La Oficina Nacional de Presupuesto reveló una intensa disparidad en las Fuerzas Armadas. En las metas ejecutivas del 2025, la FAA quedó atrás.
Dentro del informe oficial, se incluyó un análisis específico sobre la categoría Alistamiento y Sostenimiento Operacional. Esta última hace referencia a “las tareas fundamentales que hacen al cumplimiento de la misión primaria de la Fuerza”, tanto para el Ejército, como así también para la Armada y la Fuerza Aérea.
En cada caso, el informe desarrolla distintas categorías de cumplimiento para poder dimensionar el desempeño operacional. Así, se incluyen tareas específicas de cada fuerza, incluyendo la formación del personal, ejercicios en terreno, patrullaje, y todo tipo de actividades que dependan de la proyección presupuestaria inicial.
Según el informe, durante el 2025 el 83,9% del gasto en Defensa se concentró en gastos de personal. Mientras tanto, el 7,5% fue destinado a bienes de consumo (entre ellos material bélico), el 6,5% en servicios no personales y el 2,1% en bienes de uso.
Ejército y Armada
De regreso a la categoría de Alistamiento y Sostenimiento Operacional, el desempeño del Ejército y el de la Armada se mantuvieron en niveles altos o aceptables. Con un cumplimiento de metas de entre el 90% y el 100%, ambas fuerzas pudieron ejecutar distintas tareas de acuerdo a lo esperado.
Para el Ejército, los porcentajes de ejecución de tareas sobre el total programado para todo el año alcanzaron el 100%. De esa forma, fue la fuerza que mejor desempeño tuvo gracias a la garantía de recursos presentados para tal fin.
En el caso de la Armada, el nivel de cumplimiento de las metas proyectadas fue del 90%. En pocos casos, las categorías asignadas presentaron desvíos, como Aeroadiestramiento o Control de Espacios Marítimos e Hidrovía, que no fueron ejecutados en su totalidad por razones materiales o climáticas.
Fuerza Aérea, muy atrás
La disparidad con el resto de las fuerzas durante el 2025 fue en detrimento de la misión de la Fuerza Aérea. En este caso, los desvíos de metas fueron grandes y fueron justificados como consecuencias de “la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades”.
En el segmento “Horas de Operación”, que llegó para reemplazar a las “Horas de Vuelo”, la ejecución a diciembre del 2025 fue de 98.156 cuando el proyectado era de 154.877 (-36,6%). Mientras tanto, el segmento “Ejercicio” tenía programados 54 eventos, mientras que se ejecutaron tan solo 21 (-61,1%).
El programa de Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea registró una ejecución de $309.797,3 millones (98,7% del crédito vigente), principalmente en Gastos en Personal (71,2%). En menor medida, el gasto vinculado al Sostenimiento Operacional ascendió a $538,9 millones alcanzando el 100% de ejecución del crédito vigente.
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