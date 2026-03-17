Fuerzas Armadas: Fuerte disparidad operacional para la Fuerza Aérea a pesar de los F-16

Fuerzas Armadas 3P Las metas operacionales de las Fuerzas Armadas en el 2025.

Ejército y Armada

De regreso a la categoría de Alistamiento y Sostenimiento Operacional, el desempeño del Ejército y el de la Armada se mantuvieron en niveles altos o aceptables. Con un cumplimiento de metas de entre el 90% y el 100%, ambas fuerzas pudieron ejecutar distintas tareas de acuerdo a lo esperado.

Para el Ejército, los porcentajes de ejecución de tareas sobre el total programado para todo el año alcanzaron el 100%. De esa forma, fue la fuerza que mejor desempeño tuvo gracias a la garantía de recursos presentados para tal fin.

Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional del Ejército alcanzó una ejecución total de $ 589.844,4 millones (99,3% del crédito vigente), principalmente dirigido a Gastos en Personal (77,8% del gasto) y con un financiamiento proveniente en un 99,3% del Tesoro Nacional. Mientras que por su parte, el programa Sostenimiento Operacional, tuvo una ejecución de $ 7.687,3 millones, cifra superior a su crédito inicial y que representa un 99,8% del crédito vigente, explica el informe. Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional del Ejército alcanzó una ejecución total de $ 589.844,4 millones (99,3% del crédito vigente), principalmente dirigido a Gastos en Personal (77,8% del gasto) y con un financiamiento proveniente en un 99,3% del Tesoro Nacional. Mientras que por su parte, el programa Sostenimiento Operacional, tuvo una ejecución de $ 7.687,3 millones, cifra superior a su crédito inicial y que representa un 99,8% del crédito vigente, explica el informe.

Armada Argentina 4P Ejercicios de la Armada Argentina.

En el caso de la Armada, el nivel de cumplimiento de las metas proyectadas fue del 90%. En pocos casos, las categorías asignadas presentaron desvíos, como Aeroadiestramiento o Control de Espacios Marítimos e Hidrovía, que no fueron ejecutados en su totalidad por razones materiales o climáticas.

Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional de la Armada sostuvo una ejecución total de $ 412.815,2 millones (99,3% del crédito vigente), principalmente, dirigido a Gastos en Personal (86,2%). En menor medida, el gasto vinculado al Sostenimiento Operacional ascendió a $ 2.553,8 millones, ejecutando así la totalidad del crédito vigente y destinando un 50% del gasto a combustible, desarrolla el informe. Cabe destacar que el programa de Alistamiento Operacional de la Armada sostuvo una ejecución total de $ 412.815,2 millones (99,3% del crédito vigente), principalmente, dirigido a Gastos en Personal (86,2%). En menor medida, el gasto vinculado al Sostenimiento Operacional ascendió a $ 2.553,8 millones, ejecutando así la totalidad del crédito vigente y destinando un 50% del gasto a combustible, desarrolla el informe.

Ejército 3P.jpg Trabajos en el Ejército.

Fuerza Aérea, muy atrás

La disparidad con el resto de las fuerzas durante el 2025 fue en detrimento de la misión de la Fuerza Aérea. En este caso, los desvíos de metas fueron grandes y fueron justificados como consecuencias de “la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades”.

En el segmento “Horas de Operación”, que llegó para reemplazar a las “Horas de Vuelo”, la ejecución a diciembre del 2025 fue de 98.156 cuando el proyectado era de 154.877 (-36,6%). Mientras tanto, el segmento “Ejercicio” tenía programados 54 eventos, mientras que se ejecutaron tan solo 21 (-61,1%).

F16 8P La Fuerza Aérea Argentina incorporó los F-16, pero las operaciones no fueron las previstas.

Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones, indicó el informe. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones, indicó el informe.

El programa de Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea registró una ejecución de $309.797,3 millones (98,7% del crédito vigente), principalmente en Gastos en Personal (71,2%). En menor medida, el gasto vinculado al Sostenimiento Operacional ascendió a $538,9 millones alcanzando el 100% de ejecución del crédito vigente.

4totrim25

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