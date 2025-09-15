Crisis en las Fuerzas Armadas: Más de 18.000 renuncias en la gestión Milei

La mayor deserción se da en el servicio militar voluntario, un sistema basado en contratos de dos a cuatro años, que en condiciones normales permite luego incorporarse de manera estable al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Desde diciembre de 2023, 12.866 soldados voluntarios pidieron la baja.

De acuerdo a lo informado por el ministerio que lidera Luis Petri, el motivo principal de las bajas y renuncias tiene que ver con causas "económicas" y también "mejor propuesta laboral". En menor medida, alegaron "razones personales" y "otros". Entre los motivos de las bajas también figuran "decisión de la Fuerza" o "baja por falta grave", aunque son las menos, en la comparación general.

Según cifras oficiales, un capitán o teniente de navío percibe $1.109.913, mientras que un subteniente, un guardiamarina o un alférez cobran $806.045. Entre los suboficiales, un sargento o un cabo principal alcanza los $853.088, y un cabo primero $765.596.

Con una canasta básica que en agosto trepó a $1.160.780 para una familia tipo, de acuerdo con el INdEC, buena parte de los cuadros menores pelea por no caer bajo la línea de pobreza. La situación se agrava porque el estilo de vida militar suele implicar un único ingreso familiar, ya que cada cambio de destino obliga a los cónyuges a resignar empleos civiles.

Más allá de las malas condiciones salariales también viene impactando el deterioro de la prestación de la obra social del sector (IOSFA), algo que viene siendo informado desde hace meses por Urgente24.

