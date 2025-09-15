Estafa con inteligencia artificial: Así caen hasta los usuarios más expertos

inteligencia artificial estafa 1

La estrategia es simple pero efectiva. Si la IA muestra la información, el usuario tiende a considerarla oficial. De este modo, un fraude que antes requería correos masivos o llamadas sospechosas hoy puede operar a escala global y en tiempo real, con un nivel de credibilidad que multiplica su alcance.

Estafa con inteligencia artificial: ¿por qué puede engañar hasta a los expertos?

Lo más preocupante es que la confianza del usuario en la tecnología juega a favor de los estafadores. Durante años, las personas fueron educadas para desconfiar de correos electrónicos extraños o llamadas no solicitadas. Pero si el dato aparece en un motor de búsqueda con prestigio, como Google, o en un asistente de IA, la percepción cambia por completo.

En el caso de Rivlin, la interacción con los supuestos agentes fue tan convincente que incluyó tarifas, descuentos y un servicio al cliente aparentemente impecable. La estafa estaba tan bien diseñada que recién cuando aparecieron cargos inusuales en su tarjeta, Rivlin sospechó y logró cancelar el pago antes de perder todo su dinero.

Los especialistas advierten que la combinación de inteligencia artificial y técnicas clásicas de fraude crea un escenario en el que cualquiera puede caer, sin importar su nivel de conocimiento tecnológico.

¿Qué dicen Google y otras empresas sobre estas estafas con inteligencia artificial?

Frente a la proliferación de este tipo de estafas, gigantes tecnológicos como Google y OpenAI reconocieron el problema. Google aseguró que ya eliminó números falsos de sus resultados y que planea mejorar sus sistemas para identificar información sospechosa antes de que llegue a los usuarios.

Por su parte, OpenAI —creadora de ChatGPT— explicó que cuando detectan datos fraudulentos, los eliminan, pero que la rapidez con la que los estafadores actúan dificulta anticiparse a cada caso.

Ciberataques homógrafos: La estafa digital que engaña hasta a los más atentos

El desafío radica en la velocidad, mientras las empresas reaccionan, los estafadores encuentran nuevos métodos para infiltrar información falsa. Y cuanto más automatizadas están las plataformas, mayor es el riesgo de que un dato manipulado se difunda a gran escala antes de que pueda ser corregido.

Cómo protegerse de una estafa con inteligencia artificial

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan verificar la información en fuentes oficiales antes de hacer transacciones o llamar a números encontrados en Internet. Por ejemplo, los sitios web corporativos o las aplicaciones oficiales de las empresas suelen tener datos de contacto más confiables que los que aparecen en buscadores o redes sociales.

También sugieren desconfiar de tarifas o descuentos que parezcan demasiado buenos para ser reales, y utilizar métodos de pago con protección antifraude para evitar pérdidas irreversibles.

