Los escenarios sobre el pago de deuda con un riesgo país de 1140

Este frenesí bajista no se debe tanto a los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires dos domingos atrás, sino que ahora se suma un cálcuclo clave.

Entre los vencimientos de deuda que tiene el gobierno por delante y la disponibilidad de recursos para pagar, los números no cierran.

Posibles escenarios para la deuda

Theo Sojo, Head of Research de Sailing Inversiones, detalló a Urgente24 que se calcula que entre el FMI, bonos en dólares (Bonares y Globales), Club de París, Bopreales y repos del BCRA vencen cerca de US$ 34.200 millones en capital e intereses hasta fines de 2027.

Y luego planteó dos escenarios. Uno pesimista:

Con reservas netas de apenas US$ 6.900 millones, si no hubiera refinanciación el Tesoro o el BCRA deberían comprar en el mercado US$ 500 millones– US$ 1.000 millones por mes para cubrir los pagos. Este escenario implicaría fuerte presión sobre el tipo de cambio: el peso difícilmente podría sostenerse en los niveles actuales si el gobierno no logra convencer al mercado de su programa. Con reservas netas de apenas US$ 6.900 millones, si no hubiera refinanciación el Tesoro o el BCRA deberían comprar en el mercado US$ 500 millones– US$ 1.000 millones por mes para cubrir los pagos. Este escenario implicaría fuerte presión sobre el tipo de cambio: el peso difícilmente podría sostenerse en los niveles actuales si el gobierno no logra convencer al mercado de su programa.

Y un escenario optimista:

Si el resultado de octubre mejora la percepción política y reduce el riesgo país, podría reabrirse la posibilidad de colocar bonos en pesos a inversores offshore o incluso emitir deuda externa. Un riesgo país cercano a 500 puntos—condición para colocar deuda en el exterior—hoy se ve más lejano, pero no imposible si la elección es muy favorable. Si el resultado de octubre mejora la percepción política y reduce el riesgo país, podría reabrirse la posibilidad de colocar bonos en pesos a inversores offshore o incluso emitir deuda externa. Un riesgo país cercano a 500 puntos—condición para colocar deuda en el exterior—hoy se ve más lejano, pero no imposible si la elección es muy favorable.

En poco más de dos horas, se conocerá por cadena nacional la voluntad del presidente sobre el presupuesto 2026. En un contexto de caída en la actividad económica, el gobierno parece firme en su propósito de ajustar el gasto público para cumplir con las condiciones del FMI el año próximo.

