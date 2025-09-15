Mientras se espera la publicación de la cadena nacional que fue grabada por el presidente Javier Milei, los mercados muestran claras señales de alarma y de desconfianza sobre la capacidad de pago de deuda. Los bonos siguen cayendo a medida que el dólar coquetea con el techo de banda de flotación autoimpuesta por el gobierno.
Los escenarios sobre el pago de deuda con un riesgo país de 1140
La caída de bonos argentinos marca un nuevo lunes rojo. Mientras Javier Milei graba la cadena nacional, los inversores dudan del pago de deuda.
Además, el riesgo país comienza su segunda semana arriba de los 1.000 puntos. Hoy alcanzó los 1.140 puntos básicos, demostrando las persistentes dudas de los inversores sobre el pago de deuda por el aumento del dólar y la posible utilización de reservas para contener su precio.
Bonos argentinos en rojo
Hoy (15/09) fue otro lunes gris para los bonos argentinos. El AE38 y el GD46 picaron en punta con una caída del (-5,8%) cada uno, seguidos por el AL41, que se desplomó (-5,5%). El GD35 tuvo un derrumbe de (-4,1%), mientras que el AL30 cayó (-3,9%).
Con este panorama, muchos inversores fueron alertados para vender los activos, ya que los escenarios que se manejan no serían muy optimistas.
Este frenesí bajista no se debe tanto a los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires dos domingos atrás, sino que ahora se suma un cálcuclo clave.
Entre los vencimientos de deuda que tiene el gobierno por delante y la disponibilidad de recursos para pagar, los números no cierran.
Posibles escenarios para la deuda
Theo Sojo, Head of Research de Sailing Inversiones, detalló a Urgente24 que se calcula que entre el FMI, bonos en dólares (Bonares y Globales), Club de París, Bopreales y repos del BCRA vencen cerca de US$ 34.200 millones en capital e intereses hasta fines de 2027.
Y luego planteó dos escenarios. Uno pesimista:
Y un escenario optimista:
En poco más de dos horas, se conocerá por cadena nacional la voluntad del presidente sobre el presupuesto 2026. En un contexto de caída en la actividad económica, el gobierno parece firme en su propósito de ajustar el gasto público para cumplir con las condiciones del FMI el año próximo.
