Los destinos más espectaculares para viajar en primavera

Días más largos, temperaturas templadas y paisajes que se renuevan y florecen hacen de esta época un momento ideal para recorrer parques nacionales y reservas que son verdaderos tesoros de la región. La reconocida plataforma de excursiones, Civitatis, dio a conocer algunos de ellos.
Los destinos más impresionantes para viajar en primavera
Cañones y un desierto rojo
En Talampaya, La Rioja, hay cañones rojizos y formaciones que parecen esculpidas por artistas. El Parque Nacional Talampaya luce en primavera con un clima ideal para recorrerlo a pie, en bicicleta o en camionetas 4x4. Sus paredones, como la Catedral o la Torre, se transforman con la luz del día y regalan postales únicas.
Cataratas
Las infaltables Cataratas del Iguazú en Iguazú, Misiones, alcanzan en esta época un caudal imponente. El calor aún no es agobiante y la selva misionera empieza a lucir sus orquídeas y mariposas.
Los Glaciares
En Santa Cruz, en la Patagonia, la primavera combina el florecimiento de la vegetación andina con los lagos y los gigantes de hielo como el Perito Moreno. Caminatas sobre el glaciar, navegaciones y senderos de montaña ofrecen experiencias inolvidables, con un clima más amable que en pleno invierno.
Torres del Paine
En Chile, considerado uno de los parques más bellos del planeta, septiembre marca el inicio de la temporada de trekking en este santuario patagónico. Los días más templados acompañan el regreso de la vida silvestre en un entorno de lagos, glaciares y montañas.
Desierto de Atacama florido
Aunque no ocurre todos los años, la primavera puede regalar el fenómeno del desierto florido, cuando mantos violetas y amarillos cubren el paisaje árido.
Pantanal
En Brasil, el mayor humedal del planeta se llena de vida en esta estación. Los Safaris fotográficos permiten avistar jaguares, capibaras y cientos de especies de aves.
Cabo Polonio
El Parque Nacional Cabo Polonio, en Uruguay, sorprende con dunas móviles, lobos marinos y un ambiente bohemio. La llegada del buen clima permite recorrer a pie sus paisajes vírgenes, antes de la masiva llegada de turistas en verano.
Más contenido en Urgente24:
Aerolíneas Argentinas aprovecha fiebre por el Caribe y suma nuevos vuelos
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato
El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro
Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)