urgente24
VIAJES viajar > primavera > destinos

MARAVILLAS POR DESCUBRIR

Los destinos más espectaculares para viajar en primavera

Se acerca la primavera y hay destinos con parques nacionales alucinantes para viajar en esta época del año.

15 de septiembre de 2025 - 16:57
image

La primavera es una de las estaciones más bonitas del año, donde se puede disfrutar de lugares al aire libre, reconectar con la naturaleza sin sufrir el frío o el calor extremo. Hay destinos con parques nacionales que son poco conocidos y realmente espectaculares para viajar en esta época del año.

Días más largos, temperaturas templadas y paisajes que se renuevan y florecen hacen de esta época un momento ideal para recorrer parques nacionales y reservas que son verdaderos tesoros de la región. La reconocida plataforma de excursiones, Civitatis, dio a conocer algunos de ellos.

Los destinos más impresionantes para viajar en primavera

Cañones y un desierto rojo

En Talampaya, La Rioja, hay cañones rojizos y formaciones que parecen esculpidas por artistas. El Parque Nacional Talampaya luce en primavera con un clima ideal para recorrerlo a pie, en bicicleta o en camionetas 4x4. Sus paredones, como la Catedral o la Torre, se transforman con la luz del día y regalan postales únicas.

Seguir leyendo

image

Cataratas

Las infaltables Cataratas del Iguazú en Iguazú, Misiones, alcanzan en esta época un caudal imponente. El calor aún no es agobiante y la selva misionera empieza a lucir sus orquídeas y mariposas.

image

Los Glaciares

En Santa Cruz, en la Patagonia, la primavera combina el florecimiento de la vegetación andina con los lagos y los gigantes de hielo como el Perito Moreno. Caminatas sobre el glaciar, navegaciones y senderos de montaña ofrecen experiencias inolvidables, con un clima más amable que en pleno invierno.

image

Torres del Paine

En Chile, considerado uno de los parques más bellos del planeta, septiembre marca el inicio de la temporada de trekking en este santuario patagónico. Los días más templados acompañan el regreso de la vida silvestre en un entorno de lagos, glaciares y montañas.

Desierto de Atacama florido

Aunque no ocurre todos los años, la primavera puede regalar el fenómeno del desierto florido, cuando mantos violetas y amarillos cubren el paisaje árido.

image
El desierto florido es uno de los destinos m&aacute;s hermosos para viajar en primavera.

El desierto florido es uno de los destinos más hermosos para viajar en primavera.

Pantanal

En Brasil, el mayor humedal del planeta se llena de vida en esta estación. Los Safaris fotográficos permiten avistar jaguares, capibaras y cientos de especies de aves.

Cabo Polonio

El Parque Nacional Cabo Polonio, en Uruguay, sorprende con dunas móviles, lobos marinos y un ambiente bohemio. La llegada del buen clima permite recorrer a pie sus paisajes vírgenes, antes de la masiva llegada de turistas en verano.

image

Más contenido en Urgente24:

Aerolíneas Argentinas aprovecha fiebre por el Caribe y suma nuevos vuelos

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro

Lunes de cadena nacional: Javier Milei le habla a Karina ¿y a quién más? (El streaming zafa)

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES