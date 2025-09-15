Los destinos más espectaculares para viajar en primavera

image

Los Glaciares

En Santa Cruz, en la Patagonia, la primavera combina el florecimiento de la vegetación andina con los lagos y los gigantes de hielo como el Perito Moreno. Caminatas sobre el glaciar, navegaciones y senderos de montaña ofrecen experiencias inolvidables, con un clima más amable que en pleno invierno.

image

Torres del Paine

En Chile, considerado uno de los parques más bellos del planeta, septiembre marca el inicio de la temporada de trekking en este santuario patagónico. Los días más templados acompañan el regreso de la vida silvestre en un entorno de lagos, glaciares y montañas.

Desierto de Atacama florido

Aunque no ocurre todos los años, la primavera puede regalar el fenómeno del desierto florido, cuando mantos violetas y amarillos cubren el paisaje árido.

image El desierto florido es uno de los destinos más hermosos para viajar en primavera.

Pantanal

En Brasil, el mayor humedal del planeta se llena de vida en esta estación. Los Safaris fotográficos permiten avistar jaguares, capibaras y cientos de especies de aves.

Cabo Polonio

El Parque Nacional Cabo Polonio, en Uruguay, sorprende con dunas móviles, lobos marinos y un ambiente bohemio. La llegada del buen clima permite recorrer a pie sus paisajes vírgenes, antes de la masiva llegada de turistas en verano.

image

