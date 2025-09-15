CAMBIOS
La Justicia Electoral obliga a dos partidos políticos a modificar sus colores: Por qué
Dos partidos políticos deberán cambiar sus colores por tener similitudes con LLA. La Justicia Electoral le dio la razón al partido de Milei.
La decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) recayó sobre el Partido Libertario de Chubut y el Frente Liberal de Jujuy, que en la Boleta Única de Papel (BUP) habían elegido tonalidades muy parecidas a las que identifican al espacio oficialista; es decir, parecido al color violeta que identifica al mileismo.
La Justicia Electoral le dio la razón a LLA
La presentación había sido realizada por la propia LLA, que alertó sobre la similitud cromática y el riesgo de inducir a error a los votantes. Los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas coincidieron con el planteo y ordenaron a las agrupaciones provinciales seleccionar un nuevo color entre los disponibles.
En su fallo, el tribunal explicó que la elección de colores en la BUP no es un detalle menor, ya que se trata de un elemento de identificación inmediata para el votante. “La genuina expresión del electorado constituye un valor supremo esencial para la existencia de una democracia auténtica, que la Justicia Electoral debe resguardar más allá de los intereses particulares de las agrupaciones políticas”, subrayaron los jueces.
La advertencia no es nueva. Durante los comicios en la provincia de Buenos Aires ya se habían registrado reclamos por la similitud entre los colores del Partido Libertario y los de La Libertad Avanza, lo que generó críticas en redes sociales de simpatizantes libertarios que advertían que esa coincidencia podía traducirse en pérdida de votos.
Una novedad de la Boleta Única de Papel
La utilización de la BUP a nivel nacional por primera vez en la Argentina hace que la diferenciación visual cobre mayor importancia. Todas las fuerzas compiten dentro de una misma boleta, y el color es uno de los factores que ayuda a que el elector distinga rápidamente a cada partido.
La Cámara Nacional Electoral ya intervino en casos similares. La semana pasada aceptó un pedido de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires para cambiar su ubicación en la boleta, ya que estaba junto a la agrupación Liber.Ar, que también había elegido un color semejante.
Con esta nueva resolución, el tribunal busca garantizar la transparencia y la claridad del proceso electoral, minimizando cualquier posibilidad de confusión en las legislativas de octubre, en las que se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.
