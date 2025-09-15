La Justicia Electoral obliga a dos partidos políticos a modificar sus colores: Por qué

Una novedad de la Boleta Única de Papel

La utilización de la BUP a nivel nacional por primera vez en la Argentina hace que la diferenciación visual cobre mayor importancia. Todas las fuerzas compiten dentro de una misma boleta, y el color es uno de los factores que ayuda a que el elector distinga rápidamente a cada partido.

La Cámara Nacional Electoral ya intervino en casos similares. La semana pasada aceptó un pedido de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires para cambiar su ubicación en la boleta, ya que estaba junto a la agrupación Liber.Ar, que también había elegido un color semejante.

Con esta nueva resolución, el tribunal busca garantizar la transparencia y la claridad del proceso electoral, minimizando cualquier posibilidad de confusión en las legislativas de octubre, en las que se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

