“En Argentina, se cortó el crédito ya que la tasa está volando al 80% anual, el descubierto hoy es imposible para los clientes de los bancos” informó el periodista Osvaldo Granados.
OSVALDO "BEBO" GRANADOS
"Los inversores prefieren ver las elecciones con dólares y no con pesos en el bolsillo"
“Vamos a tener semanas de crisis cambiaria en Argentina. El gobierno nacional se juega mucho en la elección de Octubre” dijo Osvaldo Granados en LN+.
14 de septiembre de 2025 - 23:47
“El presupuesto debería servir para encausar las discusiones entre lo que quieren los distintos sectores de la sociedad argentina. Algo que no ocurre. La Casa Rosada debería llevar sus números al Congreso Nacional y tratar de encontrar un punto intermedio, que no todo sea a libro cerrado".
Sin legisladores propios, no habrá reformas estructurales
"Bebo" disparó también contra la oposición política de Argentina.
“El plan de un dólar alto para exportar y una inflación de 3 dígitos que ponga debajo de la alfombra la falta de competitividad que tenemos a nivel internacional ya la hemos probado. No veo por dónde van a pasar las soluciones”.