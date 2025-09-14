urgente24
DINERO dólares > Osvaldo Granados > Argentina

OSVALDO "BEBO" GRANADOS

"Los inversores prefieren ver las elecciones con dólares y no con pesos en el bolsillo"

“Vamos a tener semanas de crisis cambiaria en Argentina. El gobierno nacional se juega mucho en la elección de Octubre” dijo Osvaldo Granados en LN+.

14 de septiembre de 2025 - 23:47
Osvaldo Granados

Osvaldo Granados

“En Argentina, se cortó el crédito ya que la tasa está volando al 80% anual, el descubierto hoy es imposible para los clientes de los bancos” informó el periodista Osvaldo Granados.

Hemos pasado uno de los peores meses de agosto de los últimos años y ahora buscan que en septiembre bajen un poco las tasas para aflojar la situación. La Casa Rosada debe llegar a conseguir un tercio de diputados para evitar la posibilidad de que le pidan un juicio político y lo estén jaqueando a diario. Hemos pasado uno de los peores meses de agosto de los últimos años y ahora buscan que en septiembre bajen un poco las tasas para aflojar la situación. La Casa Rosada debe llegar a conseguir un tercio de diputados para evitar la posibilidad de que le pidan un juicio político y lo estén jaqueando a diario.

“El presupuesto debería servir para encausar las discusiones entre lo que quieren los distintos sectores de la sociedad argentina. Algo que no ocurre. La Casa Rosada debería llevar sus números al Congreso Nacional y tratar de encontrar un punto intermedio, que no todo sea a libro cerrado".

Seguir leyendo

image
Osvaldo Granados ve tensi&oacute;n y crisis cambiaria en las pr&oacute;ximas semanas. &iquest;Qu&eacute; pasar&aacute; con los d&oacute;lares?

Osvaldo Granados ve tensión y crisis cambiaria en las próximas semanas. ¿Qué pasará con los dólares?

Sin legisladores propios, no habrá reformas estructurales

No se habla de un acuerdo sobre los 3 puntos clave de la economía nacional: la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional. Sin eso no tenemos salida. La gran pregunta es si este oficialismo está en condiciones de ganar las elecciones y enfrentar los cambios el año que viene. Por eso padecemos tanta incertidumbre. No se habla de un acuerdo sobre los 3 puntos clave de la economía nacional: la reforma laboral, la reforma impositiva y la reforma previsional. Sin eso no tenemos salida. La gran pregunta es si este oficialismo está en condiciones de ganar las elecciones y enfrentar los cambios el año que viene. Por eso padecemos tanta incertidumbre.

"Bebo" disparó también contra la oposición política de Argentina.

“El plan de un dólar alto para exportar y una inflación de 3 dígitos que ponga debajo de la alfombra la falta de competitividad que tenemos a nivel internacional ya la hemos probado. No veo por dónde van a pasar las soluciones”.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES