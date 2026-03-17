Respiro en el Merval, ADRs argentinos y bonos en dólares

El mercado argentino transita una rueda de alivio, con una combinación que en la City siempre se mira de cerca porque suele marcar el pulso del apetito por riesgo local. Los dólares financieros aflojan, los bonos en dólares muestran subas acotadas y el S&P Merval aprovecha ese alivio para ensayar una recuperación que, sin modificar todavía el cuadro de fondo, mejora la foto de los activos domésticos.
El principal índice accionario de la Bolsa porteña sube 1,6% hasta los 2.647.761,65 puntos, mientras el Merval medido en dólares también gana 1,6% y se ubica en 1.797,44 unidades.
Esa mejora diaria aparece después de una secuencia en la que el mercado venía alternando rebotes cortos con correcciones más profundas, por lo que el avance encuentra valor sobre todo porque se apoya en varios de los papeles de mayor peso dentro del panel líder.
El rebote del Merval
La mejora del índice no responde a un solo nombre sino a una pantalla bastante más equilibrada, con predominio del verde entre los papeles más líquidos. Entre las acciones líderes sobresale TGSU2, que trepa 3,2%, seguida por TECO2 con 2,7%, BBAR con 2,5%, PAMP con 2,3% y GGAL con 1,9%. También avanzan CEPU y CRES, ambas con 1,8%, mientras YPFD suma 1,6% y vuelve a ser una de las referencias centrales del panel por ponderación y volumen operado.
La lista de subas se extiende con ALUA y BMA, ambas con mejoras de 1,4%, además de IRSA y SUPV, que ascienden 1,2%, y EDN, que gana 1,1%. En otras palabras, el movimiento no queda encapsulado en un solo sector. Hay bancos, compañías energéticas, firmas industriales y nombres vinculados a servicios públicos que acompañan, algo que le da más consistencia al repunte y evita que el índice dependa exclusivamente del desempeño de uno o dos papeles pesados.
TRAN cede 3,1% y aparece como la caída más pronunciada del panel líder, mientras TGNO4 retrocede 0,8% y VALO baja 0,2%. Aun con esas excepciones, el saldo del día resulta claramente favorable para la renta variable local y permite recomponer una pantalla que en las últimas semanas venía mucho más castigada.
La mejora de hoy "no borra el mes"
La rueda trae alivio, pero no alcanza para tapar el deterioro acumulado. El Merval todavía cae 13,2% en el año y el Merval en dólares muestra una baja de 10,2%, mientras que en lo que va del mes la versión dolarizada del índice pierde 0,7%. Por eso, más que un cambio de tendencia confirmado, lo que aparece por ahora es una pausa dentro de un recorrido bastante más inestable.
Esa lectura también se ve cuando se revisa acción por acción. En el acumulado mensual, VALO se destaca con un salto de 19,2%, seguida por TGNO4 con 11,8%, TRAN con 10,4%, YPFD con 10%, TGSU2 con 8,2%, METR con 6,3%, EDN con 4% y CRES con 3,5%. Del otro lado, los bancos todavía reflejan la presión más fuerte, con BBAR cayendo 17,1% en marzo, BMA retrocediendo 12,8%, SUPV bajando 11,9% y IRSA perdiendo 8,2%. GGAL, a su vez, todavía acusa una baja mensual de 6,1%.
Ese contraste deja una conclusión bastante nítida. La rueda actual mejora el humor del mercado, pero la selección sigue siendo decisiva porque no todos los sectores llegaron a este rebote desde el mismo lugar. Algunas energéticas y transportadoras venían mostrando mayor capacidad de resistencia, mientras varias entidades financieras todavía arrastran correcciones más severas.
Los dólares financieros aflojan
El otro factor que ayuda a explicar el mejor clima del día aparece en la plaza cambiaria. El dólar MEP baja 0,1% hasta $1.423,84, el contado con liquidación también retrocede 0,1% y se ubica en $1.473,07, mientras el dólar cripto cae 0,5% hasta $1.477,70. A eso se suma un mayorista en $1.397, con una baja diaria de 0,1%, y un oficial en $1.415.
La compresión del frente cambiario no es un detalle menor para la Bolsa porque, cada vez que el mercado logra descomprimir los dólares financieros, la renta variable local encuentra margen para estabilizarse. En el mes, además, el movimiento sigue relativamente contenido.
ADRs y bonos acompañan
En Nueva York, los ADRs argentinos también muestran mayoría de avances. Sobresalen Tenaris con una suba de 3,7%, TGS con 2,9%, BBVA Argentina con 2,8%, Galicia con 2,5%, Telecom con 2,4%, Corporación América con 2,2% y Pampa Energía con 2,1%. También operan en verde Banco Macro, YPF, Globant, Central Puerto, Edenor e IRSA, mientras las bajas más visibles pasan por Mercado Libre, que cede 1%, y Ternium, que retrocede 0,1%.
Los bonos soberanos en dólares acompañan con mejoras más prudentes. Entre los Globales y Bonares, avanzan AL35D con 0,8%, GD35D con 0,7%, AE38D con 0,6%, AL30D y AL41D con 0,5%, GD30D con 0,3% y AL29D con 0,1%. La excepción es GD46D, que cae 0,2%. En la plaza en pesos replican un movimiento parecido, con subas de 0,9% en GD35, 0,5% en AL35 y AL41, 0,4% en AL29 y AL30, y una baja de 0,7% en GD46.
En ese marco, el riesgo país se ubica en 592 puntos y cae 1,5% en la rueda. Aun así, el indicador todavía sube 3,5% en el mes y 3,7% en el año, lo que marca que la deuda soberana mejora, pero todavía no logra despejar del todo las dudas que siguen condicionando la valuación de los activos argentinos.
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