El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) entró en estado de alerta por el riesgo de despidos masivos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que podría desencadenar su "colapso operativo" y poner bajo riesgo a los habitantes de la Argentina.
COMUNICADO DE LA CAM
Grave amenaza: Argentina, "a ciegas" contra el desastre climático con el colapso del SMN
La comunidad científica y técnica entró en estado de alerta por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), bajo riesgo inminente de "colapso operativo", lo cual amenaza la seguridad civil en la Argentina.
Según denuncian, el recorte del 20% de la planta, anunciado por el gobierno de Javier Milei, forzará el cierre de estaciones estratégicas en todo el país. Y advierten que la falta de especialistas dejará a la Argentina sin sistemas de alerta temprana y afectará gravemente a la producción y la seguridad civil.
Vale recordar que este febrero, y tras haber renunciado en agosto de 2025, volvieron a designar al comodoro Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las versiones que trascendieron al dejar su puesto coincidían en que "se vio sobrepasado" y que "hubo desgaste acumulado". Sin embargo, fuentes que siguieron la gestión del militar hablaron de un despido ejecutado por el entonces ministro de Defensa Luis Petri, luego de una sucesión de irregularidades en la gestión de Mauad, que incluyeron gastos en el exterior con fondos públicos y el intento de contratar un servicio millonario para su pareja.
El acontecimiento que terminó por definir la salida -presentada como renuncia- de Mauad fue su decisión de discontinuar el servicio ofrecido por el SMN a Aerolíneas Argentinas, que sin información meteorológica no habilita ningún vuelo.
La intervención directa de Petri y el restablecimiento del servicio evitó un colapso en los aeropuertos del país, pero terminó con la gestión de siete meses del militar.
Según mencionaron, este año lo volvieron a designar para que el SMN desista de cobrar lo que le deben otros organismos del Estado. Mientras, los meteorólogos insistían en que no tiene conocimientos para su cargo...
Alerta de los meteorólogos
Desde el CAM manifestaron, a través de un comunicado de prensa, que esta decisión no es solo un ajuste administrativo, sino que desarticula una infraestructura técnica con 153 años de historia.
El impacto más crítico se sentirá en las áreas técnicas y en el cuerpo de observadores meteorológicos, el eslabón fundamental que sostiene la red de información climática en todo el territorio.
Argentina, "a ciegas" ante los desastres climáticos
La organización advirtió que la magnitud de los despidos obligará al cierre de estaciones meteorológicas ubicadas en puntos estratégicos del territorio nacional, y sin estas mediciones sistemáticas, que se realizan bajo estrictos estándares internacionales, la Argentina perdería su capacidad de monitorear la atmósfera de manera confiable.
Las consecuencias directas de este debilitamiento institucional incluyen:
- Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en riesgo: Se debilita la protección de vidas y bienes ante fenómenos climáticos extremos.
- Pérdida de previsibilidad económica: La falta de datos certeros impactará en la toma de decisiones de sectores clave como la producción agropecuaria, la aviación, el transporte, la energía y la gestión hídrica.
- Ceguera informativa: Sin personal especializado ni observaciones constantes, el CAM sostiene que el país quedará, literalmente, 'a ciegas'.
- La seguridad civil bajo amenaza
El comunicado del CAM remarca que, en un escenario global donde los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, desmantelar las capacidades de monitoreo es una decisión de "muy alto riesgo" para la sociedad.
La falta de información meteorológica confiable anula la posibilidad de anticipar desastres naturales, dejando a la población vulnerable.
"La seguridad civil y el desarrollo nacional dependen de un SMN fuerte e íntegro", señalaron desde el Centro, e instaron a las autoridades nacionales a retrotraer las medidas de forma inmediata.
Asimismo, subrayaron que es urgente preservar la integridad de los recursos humanos y tecnológicos del organismo, ya que son pilares insustituibles para la viabilidad económica y la seguridad de todos los habitantes del país.
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