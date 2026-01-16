Las tormentas han mantenido bajo alerta a gran parte de Argentina en los últimos días. Lo mismo que el calor severo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también había pronosticado vientos fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo en algunas zonas. Pero, ¿Qué pasará en los próximos días con el clima?
CLIMA
¿Siguen las tormentas y el calor peligroso? El SMN acaba de revelar lo que pasará
Hay expectativa por lo que pasará estos próximos días con el clima, luego de las alertas por tormentas y el calor intenso.
Lo que revela el último reporte del SMN: ¿Siguen las tormentas?
De acuerdo con lo informado por el SMN en las redes sociales, este viernes 16/01, hay buen tiempo en el centro y Patagonia. Mientras se espera neblinas y niebla en sectores del centro, litoral y NOA.
El alerta por tormentas continúa. El SMN ha pronosticado tormentas y lluvias en el norte del país.
En total, 6 provincias permanecen a las (12 horas) bajo alerta amarillo por tormentas: Catamarca, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.
Mientras, otras tres provincias están con alerta amarillo por lluvias intensas: Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.
El viento también hará de las suyas. Se esperan ráfagas en el orden de los 60 a 90 km/h. Hay alerta naranja de viento para Chubut y alerta amarillo para Santa Cruz.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
Para el fin de semana, algunas provincias seguirán bajo alerta de tormentas y lluvias.
El sábado, hay alerta amarillo por tormentas en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires (incluida cerca de la Costa Atlántica), La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Mientras, el domingo rige alerta amarillo por tormentas para La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Salta y Corrientes.
El calor tampoco pasa por debajo de la mesa en estos últimos días, pero hay esperanzas de que haya un pequeño cambio.
De acuerdo con el sitio Meteored, durante la semana se registraron temperaturas cercanas o superiores a los 40 °C en el norte de la Patagonia.
A su vez, el centro del país presentó máximas de entre 35 °C y 38 °C, mientras que en el norte argentino los valores oscilaron entre 32 °C y 39 °C.
El calor continuará, no obstante, con el paso de un nuevo frente frío, se podría esperar un alivio en las temperaturas para el fin de semana, según Meteored.
"Tras los días de calor extremo, con el pasaje de un segundo frente el fin de semana sobre el centro del país, se espera un descenso más significativo de las temperaturas de sur a norte, especialmente en el centro del país a partir del domingo o lunes, aunque será levemente menos notorio el alivio en el norte argentino", indican.
Específicamente, en la Ciudad de Buenos Aires, el sábado habrá una temperatura máxima de 32 grados, y mínima será de 21 grados, para luego reducirse levemente el domingo con una máxima de 27 grados y mínima de 22 grados. El lunes habrá más alivio.
¿Qué significa cada color de alerta meteorológico?
De acuerdo con el SMN esto es lo que implica cada color de alerta:
- Nivel rojo: Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
- Nivel naranja: Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
- Nivel amarillo: Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
- Nivel verde: No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
