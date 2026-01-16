Eduardo Duhalde, expresidente de la Argentina, de 84 años, fue intervenido de urgencia en las últimas horas en Entre Ríos, donde le colocaron un stent. Según informaron desde el entorno del exmandatario habría sufrido un cuadro de "angina de pecho".
EN ENTRE RÍOS
Internaron y operaron de urgencia a Eduardo Duhalde: Qué le pasó
El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue intervenido de urgencia en las últimas horas en Entre Ríos y le colocaron un stent. Cómo sigue su salud.
Su esposa y exsenadora, Hilda 'Chiche' Duhalde, llevó tranquilidad al señalar que el exjefe de Estado se encuentra en buen estado de salud tras la intervención.
"Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado", afirmó.
Por el momento, desde el entorno de Eduardo Duhalde mantienen reserva sobre otros detalles del diagnóstico.
La angina de pecho no es una enfermedad
Vale remarcar que la angina de pecho se manifiesta como un dolor o molestia en el tórax y ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno.
Pero no es una enfermedad, sino un síntoma asociado a problemas en las arterias coronarias, en su mayoría producto de su estrechamiento u obstrucción.
Como lo fue en el caso del expresidente argentino, la colocación de un stent es una práctica médica habitual, ya que permite restablecer el flujo sanguíneo.
Esto se da a través de la implantación de una malla metálica que mantiene abierta la arteria afectada, reduciendo el riesgo de complicaciones mayores.
Por qué se realiza el procedimiento
Las arterias pueden resultar estrechas o bloqueadas por depósitos llamados placa. Esta se compone de grasa y colesterol que se acumula dentro de las paredes arteriales.
Dicha afección se denomina endurecimiento de las arterias (ateroesclerosis). Se puede emplear para tratar:
- Bloqueo en una arteria coronaria durante o después de un ataque cardíaco.
- Bloqueo o estrechamiento de una o más arterias coronarias que puede llevar a una función cardíaca deficiente, es decir una insuficiencia cardíaca.
- Estrechamientos que reducen la circulación y causan dolor torácico persistente que los medicamentos no controlan.
De todos modos, no todo bloqueo puede o necesita tratarse con angioplastia. Algunas personas que tienen varios bloqueos o bloqueos en ciertos lugares pueden necesitar cirugía de revascularización coronaria.
Cabe destacar que algunos bloqueos se tratan con terapia médica en lugar de un procedimiento intervencionista.
