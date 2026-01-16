Estas fueron las rutas aéreas más concurridas de Latinoamérica en 2025

image Las rutas de Latinoamérica más concurridas.

Latinoamérica: las rutas aéreas más frecuentadas

Colombia se quedó con el primer puesto de este ranking con su ruta Bogotá-Medellín, la cual tuvo 6.2 millones de asientos programados. Además, el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue el más concurrido de la región al igual que en 2024, con 45.8 millones de pasajeros al año. Tuvo un crecimiento del 13.2%.