Un informe deja muy en claro cuáles son las tendencias de los viajeros de Latinoamérica cuando a vuelos se refiere. Las rutas aéreas más frecuentadas de la región dejan a Colombia en el puesto número uno, pero también hay otros países que integran este ranking.
Estas fueron las rutas aéreas más concurridas de Latinoamérica en 2025
La Official Aviation Guide publicó un informe donde se detalla cuáles fueron las rutas aéreas más concurridas del mundo en 2025. Asia quedó en el primer lugar y toda esa zona se consolidó muchísimo con una enorme cantidad de pasajeros. Sin embargo, Latinoamérica también tiene su ranking.
Latinoamérica: las rutas aéreas más frecuentadas
Colombia se quedó con el primer puesto de este ranking con su ruta Bogotá-Medellín, la cual tuvo 6.2 millones de asientos programados. Además, el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue el más concurrido de la región al igual que en 2024, con 45.8 millones de pasajeros al año. Tuvo un crecimiento del 13.2%.
La región latinoamericana alcanzó un récord de 42.3 millones de pasajeros y también hay otras rutas que fueron muy concurridas como las de Brasil-Chile y Colombia-Panamá. De esta manera el ranking es sumamente interesante para conocer dónde está el mayor tráfico de pasajeros en la región.
San Pablo-Río de Janeiro es la segunda ruta más concurrida con 376 vuelos semanales, los cuales se dividen entre GOL, Latam y Azul. Otras rutas destacadas son las de Campinas-Río de Janeiro con 48 vuelos y Cartagena-Medellín que creció un 75% con 339 vuelos adicionales.
En tanto, Latinoamérica registró un crecimiento intra-regional del 10.5% en rutas entre Brasil y Argentina, Florianópolis Santiago o México City y Dallas. Yendo hacia Norteamérica, la ruta Nueva York-Los Ángeles es la más frecuentada con 3.4 millones de asientos.
