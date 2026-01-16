Finde en Rosario: Grandes planes para disfrutar el verano

Las inmediaciones del lugar se volverán una peatonal permitiendo a los asistentes pasear por la feria Callejuela Bohemia, con más de 120 feriantes de la región. En el escenario tocarán Los Lirios, Sofía Gazzaniga, Los Peñaloza y Faiola Family Group. Además habrá propuestas gastronómicas.

* Entrada libre y gratuita.

image Fiesta en las calles, muy cerquita de Rosario.

Playa Olímpica 2026

El balneario La Florida viene siendo sede de Playa Olímpica 2026, una iniciativa del Comité Olímpico Argentino que llegó por primera vez a Rosario con propuestas deportivas y recreativas para toda la comunidad.

Durante enero y febrero habrá espacios acondicionados para disciplinas como vóley, fútbol, handball y básquet de playa, además de SUP, remo, canotaje, ajedrez, tenis de mesa, kayak polo y tejo, con competencias, exhibiciones y jornadas de aprendizaje.

El predio contará con escenarios, gazebos, puntos de hidratación, áreas médicas, zonas de sombra y esculturas en la arena inspiradas en los deportes de los Juegos Suramericanos.

Peña rumbo a Cosquín en Club Central Córdoba

El ciclo Rumbo a Cosquín reúne a destacadas figuras de la música popular argentina en una propuesta que celebra la diversidad y la raíz folklórica. En esta edición, el escenario contará con las presentaciones de Bruno Arias, Pacha Kuyuy, Javi Chocobar y Bruno Resino Trío, junto a la participación especial de Clara Bertolini como artista invitada, en una noche que anticipa el espíritu del histórico festival y reafirma el encuentro entre tradición y nuevas voces.

* Sábado a las 21. Anticipadas: $20.000.

Circo Ánima de Flavio Mendoza en Parque Scalabrini Ortiz

De la mano de Flavio Mendoza, la empresa familiar circense trae por primera vez a la ciudad Abre tus Alas.

El show con más de 35 artistas en escena, desarrolla la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza. El espectáculo está pensado para que en cada número el espectador pueda vivir un viaje sensorial a través de efectos visuales que cautivan y acrobacias de alto nivel.

La propuesta lleva al público no solo a ver las tormentas más bien invita a sentirlas. Durante casi dos horas toda la sala sentirá el viento en su rostro, el frío envolvente y agua que los refrescará, poniendo en alerta todos los sentidos y haciendo que el público se sienta parte de la historia.

* Viernes a las 21. Sábado y domingo dos funciones: 18 y 21. Entradas desde $30.000.

Propuestas para combatir el calor

Balneario La Florida

La tradicional playa de la costa norte rosarina tiene todo para pasarla bien y disfrutar a pleno del sol y la arena.

La Florida cuenta con diferentes servicios como duchas distribuidas en toda la playa, canchas de fútbol y vóley playero, alquiler de sombrilla y reposeras, servicio de bar, área de juego para niños y mucho más.

* Fin de semana de 9 a 20. Ingreso general $4.000.

Complejo de Piletas del Parque Alem

El predio cuenta con una pileta principal de medidas olímpicas y dos piscinas accesorias para actividades recreativas y de esparcimiento que disponen de presencia permanente de guardavidas profesionales.

* Viernes, sábado y domingo de 9 a 20. Entrada general $4.500 (a partir de 8 años).

Cruce al Paraná Viejo

Sube la temperatura y aumenta la demanda en los paradores de la isla. El cruce al Paraná Viejo permite disfrutar de la playa, el río y el entorno natural. Gran variedad de paradores.

* Salida desde Costa Alta de 10 a 21. Costo $15.000 (ida y vuelta).

Entretenimiento para los más chicos

Crucijuegos

Se encuentra en el shopping Alto Rosario, donde funcionaba el Museo de los niños. Es una propuesta inmersiva de tres pisos con juegos y ambientación espacial que recibe a los visitantes con un enorme cohete con toboganes.

Se puede disfrutar de dispositivos de realidad virtual, jugar carreras de autos y motos y asumir desafíos en juegos interactivos de realidad mixta.

El ingreso es gratuito y se paga por cada juego. Cuenta, además, con una cafetería y salas temáticas para festejar cumpleaños.

* Viernes de 12 a 23. Sábado de 11 a 23. Domingo De 11 a 22.

