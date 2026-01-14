WEF (Davos) anticipa un Apocalipsis antes que llegue Javier Milei

Así nació la Reunión Anual del Foro Económico Mundial o World Economic Forum O WEF.

Saadia Zahidi Saadia Zahidi, directora general de WEF en Davos.

Confrontación geoeconómica

Según el informe, 1 de cada 2 -entre 1.300 encuestados- afirmaron anticipar tiempos turbulentos en los próximos 2 años, y apenas 1% afirmó esperar calma.

La "confrontación geoeconómica" fue seleccionada como el principal riesgo con mayor probabilidad de desencadenar una crisis global significativa en 2026 por el 18% de los encuestados, subiendo 2 puestos con respecto a 2025.

Informe Riesgos Globales:

"En un mundo ya debilitado por el aumento de rivalidades, la inestabilidad de las cadenas de suministro y los prolongados conflictos con riesgo de contagio regional, dicha confrontación conlleva consecuencias globales sistémicas, deliberadas y de gran alcance, lo que aumenta la fragilidad de los Estados. La centralidad de la confrontación geoeconómica en el panorama global de riesgos no se limita a 2026, ya que los encuestados la identifican también como el principal riesgo en el horizonte temporal de 2 años (hasta 2028), subiendo 8 puestos con respecto a 2025".

WEF_Global_Risks_Report_2026

Tiempos turbulentos

Según el informe, 1 de cada 2 de los 1.300 encuestados afirmaron anticipar tiempos turbulentos en los próximos 2 años, pero solo el 1% afirmó esperar calma.

“Se trata de los conflictos armados entre países y las preocupaciones que los rodean para la situación mundial”, declaró la directora general del Foro Económico Mundial, Saadia Zahidi, al programa 'Squawk Box Europe, de la CNBC.

“Crecen las preocupaciones por una recesión, una inflación creciente y posibles burbujas de activos a medida que los países enfrentan altas cargas de deuda y mercados volátiles”, escribió Zahidi en el informe.

Marsh McLennan, la correduría de seguros más grande del mundo, colaboró con el WEF en materia de riesgos globales.

“No es un momento de una gran crisis global sino de policrisis”, dijo el director ejecutivo de Marsh, John Doyle, a CNBC.

Doyle enumeró:

guerras comerciales,

guerras culturales,

rápida revolución tecnológica e

impacto del clima extremo.

El tema que ha ganado mayor importancia y más rápido es el potencial de resultados adversos de la inteligencia artificial, pasando del puesto N°30 entre los riesgos a corto plazo en 2025 al N°5 en 2026.

La desinformación y la ciberinseguridad ocuparon el 2do. y 6to. puesto, respectivamente, en la perspectiva a 2 años.

Mauricio Macri y Sergio Massa, su invitado, en Davos (Suiza), cuando se creía en un acuerdo de gobernabilidad que luego rechazó Cambiemos. Recordada foto de Mauricio Macri y Sergio Massa en Davos 2016.

Trabajos en crisis

El desplazamiento laboral consecuencia de la IA podría conducir, en un contexto de ganancias masivas de productividad, a:

aumentos masivos en la desigualdad de ingresos,

mayores divisiones sociales,

contracción del gasto de consumo,

círculos viciosos de contracción económica y

descontento social en un contexto de ganancias masivas de productividad.

El aprendizaje automático y la computación cuántica están convergiendo y presionan en un panorama sobrecargado que “puede conducir a situaciones en las que los humanos pierdan el control”.

Si bien está “muy claro” que los riesgos ambientales han sido “despriorizados” en el corto plazo, según Zahidi, el clima extremo sigue siendo la principal preocupación entre los líderes encuestados para la próxima década.

Las pérdidas aseguradas globales por catástrofes naturales 2025 fueron estimadas en US$ 107.000 millones, superando los US$ 100.000 millones por 6to. año consecutivo.

El sistema multilateral se encuentra bajo presión. La pérdida de confianza, la disminución de la transparencia y el respeto por el Estado de Derecho, junto con un mayor proteccionismo, amenazan las relaciones internacionales, el comercio y la inversión de larga data, y aumentan la propensión al conflicto.

Al borde del abismo

"La creciente polarización social y política está intensificando las presiones sobre los sistemas democráticos, a medida que los movimientos sociales, culturales y políticos extremistas cuestionan la resiliencia institucional y la confianza pública.

La creciente prevalencia de las narrativas de "calle contra élite" refleja una profunda desilusión con las estructuras de gobernanza tradicionales, lo que deja a muchos ciudadanos sintiéndose excluidos de los procesos de toma de decisiones políticas y cada vez más escépticos respecto a que la formulación de políticas pueda generar mejoras tangibles en sus medios de vida.

Los encuestados seleccionaron la desigualdad como el riesgo global más interconectado por 2do. año consecutivo, seguida de cerca por la recesión económica.

Paralelamente, la desinformación y la desinformación, que ocupan el 2do. lugar en el período de 2 años, por debajo de la confrontación geoeconómica, siguen siendo una grave preocupación mundial.

A medida que la riqueza continúa concentrándose en manos de unos pocos, mientras que las presiones del coste de la vida se mantienen altas, las economías con una estructura de K permanente se están convirtiendo en un riesgo, poniendo en tela de juicio el contrato social y su financiación."

Javier Milei Javier Milei durante su escandaloso discurso en el Foro Económico de Davos en 2024.

Sin hegemonía

"En este período de transformación geoeconómica, se están reconfigurando las alianzas y se está poniendo a prueba la resiliencia de los mercados y de las instituciones surgidas de la Conferencia de Bretton Woods de 1944.

El proteccionismo, la política industrial estratégica y la influencia activa de los gobiernos sobre cadenas de suministro críticas indican un mundo cada vez más competitivo.

El 68% de los encuestados describe el entorno político global para los próximos 10 años como un «orden multipolar o fragmentado en el que las potencias medias y grandes compiten, establecen y aplican las normas regionales», lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales en comparación con el año pasado.

Sólo el 6% de los encuestados espera una revitalización del anterior orden internacional unipolar y basado en normas.

El creciente cambio hacia políticas más introspectivas y adversarias ha generado mayor incertidumbre sobre el futuro del multilateralismo.

A medida que las naciones priorizan cada vez más los intereses nacionales sobre la acción colectiva, surgen preguntas apremiantes sobre la capacidad de la comunidad internacional para afrontar desafíos compartidos como el cambio climático, la salud mundial y la estabilidad económica, así como para generar el crecimiento local necesario para la prosperidad y la estabilidad nacionales.

En este panorama cambiante, el liderazgo global y los valores que sustentarán la próxima fase de la cooperación internacional son cuestiones que siguen siendo crucialmente sin resolver.

Sin embargo, la historia nos recuerda que el orden puede reconstruirse si las naciones optan por la colaboración estratégica, incluso en medio de la competencia.

El futuro no es un camino único e inamovible, sino una gama de posibles trayectorias, cada una dependiente de las decisiones que tomemos hoy como comunidad global.

Los desafíos destacados en el GRPS —que abarcan las crisis geopolíticas, el rápido cambio tecnológico, la inestabilidad climática, la incertidumbre económica y su impacto colectivo en las sociedades— subrayan tanto la magnitud de los riesgos que enfrentamos como nuestra responsabilidad compartida de moldear el futuro."

--------------

Más noticias en Urgente24:

La principal textil de la Argentina cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

La Cámpora acepta a Julio Alak con tal de frenar a Verónica Magario ¿y Kicillof?

Javier Milei busca recorrer el interior y ya tiene otro destino en la mira

Demián Reidel, moroso categoría 4, en 'la caja' de Nucleoeléctrica Argentina