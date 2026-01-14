Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

Ajuste en varias provincias

TN & Platex es una empresa familiar fundada por Agop Karagozian, continuada por sus hijos Teddy, Aldo y Dino y desde diciembre de 2022, conducida por Tomi Karagozian, nieto del fundador, en su cargo de CEO. Esta empresa textil, la más importante del país, produce hilado, tela, producto terminado y textiles industriales.

Vale remarcar que el cierre de la planta tucumana no es un hecho aislado. En los últimos meses, TN & Platex viene aplicando un proceso de ajuste en varias de sus unidades productivas, en línea con el deterioro general del sector.

Hace pocas semanas, la compañía suspendió una línea de producción de indumentaria en su fábrica de La Rioja. Esa decisión implicó la desvinculación de 50 trabajadores y la no renovación de otros 12 contratos laborales. Antes, en noviembre de 2025, el grupo empresario había anunciado una reestructuración en su planta de Monte Caseros, en Corrientes, donde redujo la fabricación de prendas deportivas y ropa interior de la línea Seamless. Aquella medida derivó en al menos 17 despidos directos.

La empresa abastece tanto a marcas propias, como DFAC y Xpirit, como a terceros, cubriendo distintos segmentos del mercado nacional. Desde la compañía sostienen que todas estas decisiones responden exclusivamente al derrumbe de la demanda interna y al avance de los productos importados, que ganaron participación en el mercado local.

El referente del mundo textil, Teddy Karagozian, hijo del fundador de esta textil, fue nombrado en 2024 asesor presidencial de Javier Milei. No duró mucho en el cargo, ya que fue desplazado por haber realizado críticas al Gobierno.

Teddy Karagozian.

"Si no hubiéramos tenido la experiencia de Macri, quizás estaríamos con mayores expectativas y esperanzas, guardando lo que para nosotros es muy costoso de generar, que son empleados con conocimiento. Pero cuando ves que quizás esto no tiene solución temprana, y tenes que despedirlos lo más rápidamente posible porque después no podés ni pagar la indemnización porque no tenés la capacidad financiera para hacerlo, entonces lo despedís para sobrevivir a una invernada larga", señaló en ese entonces adelantándose a lo que tuvo que vivir su sector y su empresa.

Al grupo textil le quedan ahora oficinas y depósitos en Vicente López, provincia de Buenos Aires; dos plantas en La Rioja, otra en Monte Caseros y en Tucumán dejará en pie el área de logística. Pese a los recortes, desde el grupo aseguran que dan trabajo a 1.100 personas.

Menor consumo y el impacto de la ropa importada

La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) dice que en los últimos dos años relevados -diciembre de 2023 y septiembre de 2025- el empleo en este sector nunca paró de caer y se perdieron más de 16.000 puestos de trabajo.

Y mientras cierran y se paralizan empresas textiles locales, gigantes como Decathlon, Victoria's Secret, entre otros, ingresan al mercado local con un modelo basado en importación de bienes terminados.

Y lo suyo hacen las plataformas como Shein y TEMU, que comenzaron a operar en el país en 2025.

La solución que están encontrando quienes no bajan la persiana parece ser la de eficientizar mediante compra de tecnología: de enero a noviembre de 2025 se realizaron inversiones en compra de maquinaria importada por US$164 millones, monto que supera el total de 2024 pero todavía muy por debajo de los niveles alcanzados entre 2021 y 2023.

De acuerdo al informe de FITA, -que representa casi a la totalidad de las 4.000 empresas y establecimientos que operan en el sector textil y de la confección (hilandería, tejeduría, tintorería, acabado y proveedores)- en octubre de 2025 la actividad textil registró una caída interanual de 24%, una contracción significativamente superior a la observada en la industria en su conjunto, que retrocedió 2,9%.

A la vez, en el acumulado enero-octubre el sector retrocedió 3,4%, mientras que el total industrial creció 3,1%. El nivel registrado en el mes fue el más bajo para un octubre dentro del período 2016-2025, "comparable con los niveles alcanzados durante la pandemia", indicó la organización.

En línea con esta dinámica, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 32,5%, lo que implicó una caída de 4,6 puntos porcentuales (p.p.) respecto del mes anterior y de 15,3 puntos frente a igual mes de 2024.

Deterioro e impacto en el empleo

El deterioro de la actividad también se reflejó en el empleo. En septiembre, los sectores textil, confección, cuero y calzado contabilizaron 105.000 puestos de trabajo formales, es decir, 2.000 menos que en agosto y 8.000 menos que un año atrás. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 16.000 empleos.

En cuanto a los precios, en noviembre de 2025 el rubro registró un aumento mensual de 0,5% y una suba interanual de 15,8%, ambas variaciones muy por debajo del nivel general. Por su parte, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del sector textil avanzó 1,6% mensual y 17,1% interanual.

Importaciones P

Uno de los factores más sensibles para el sector es el crecimiento explosivo de las importaciones, en especial de ropa usada. Tras la flexibilización normativa iniciada en 2024 y la falta de renovación de las restricciones vigentes hasta 2022, el ingreso de este tipo de prendas se disparó.

De acuerdo con datos de la Fundación ProTejer, durante 2025 las importaciones de ropa usada crecieron más de 11.000% en valor y más de 26.000% en volumen respecto del año anterior. El 84% de esos productos ingresó por la Aduana de Jujuy, con Chile como principal país de origen.

Entre enero y octubre, el país importó ropa usada por US$3,7 millones FOB, equivalentes a más de 3,5 millones de kilos. Actualmente, estas prendas ya representan el 11% del total de ropa importada en términos de volumen, desplazando producción nacional y profundizando la crisis del empleo formal en la industria textil.

En este marco, el cierre de la planta de TN & Platex en Tucumán es una señal más de un sector que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

