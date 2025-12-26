ROSARIO. La crisis económica sigue repercutiendo. Tal es así que las fábricas textiles de Cañada de Gómez atraviesan un panorama complejo. Se trata de Macchi Textil y La Valeria, ambas compañías vinculadas al contador Abel Macchi, denunciado por millonarias estafas financieras.
CRUJE CAÑADA DE GÓMEZ
Fábricas textiles en crisis: Sueldos impagos, trabajadores suspendidos y contador en la cornisa
La crisis de las fábricas están vinculada a la delicada situación financiera de su propietario que enfrenta denuncias judiciales por presuntas estafas.
Las dos plantas funcionan en un mismo complejo y forman parte de Industrias LV. Antes de que estalle la bomba (suspendieron a todo su personal luego de acumular dos meses de salarios impagos y el medio aguinaldo tampoco sin abonar), empleaban alrededor de un centenar de personas y eran referentes regionales en la fabricación de indumentaria de trabajo.
Textiles en crisis y propietario denunciado por estafas
Todo empezó a empeorar a partir del default de los negocios financieros paralelos de Macchi, quien operaba mesas de dinero y realizaba cambios de cheques que no pudo afrontar.
En ese sentido, la falta de liquidez impactó de lleno en la actividad fabril, con demoras salariales, cheques rechazados a proveedores y una deuda que superaría los 12 mil millones de pesos.
Mientras avanzaban pedidos de quiebra y una investigación penal por presuntas estafas a ahorristas, la planta fue perdiendo personal por renuncias y ausencias, hasta quedar con unos 25 trabajadores, en su mayoría mujeres empleadas por La Valeria.
En la antesala de Navidad, los empleados denunciaron que solo recibieron un depósito parcial de 50 mil pesos y luego fueron suspendidos hasta el 11 de enero.
Medidas de fuerza a la vista
Sobre este marco, los trabajadores y sus familias analizan medidas de fuerza que incluyen la toma de la fábrica y un corte total de la ruta 9. A su vez, trascendió que Macchi estaría acelerando el traspaso de las plantas a proveedores de tela acreedores.
A raíz de ello, la situación es seguida de cerca por la Intendencia de Cañada de Gómez, que interviene como mediadora para evitar una profundización del conflicto.
Cañada de Gómez está ubicada a 70 kilómetros de Rosario y es un centro urbano muy importante del sur de Santa Fe donde la actividad agroindustrial es el principal motor de la economía.
Presunta estafa millonaria
Todo comenzó a tensionarse cuando comenzaron a aparecer cheques rechazados de Macchi, uno de los hombres más encumbrados del establishment local. Su estudio contable atiende a las principales empresas de la zona y junto a su familia son dueños de una de las textiles más importantes de la provincia, entre otros negocios.
El problema apareció a mediados de junio cuando los cheques de Macchi comenzaron a rebotar por falta de fondos y les anunciaron a los empleados que la empresa atravesaba algunos inconvenientes financieros. En su momento, ante este escenario, desde el entorno empresario de la familia brindaron declaraciones:
Estos últimos días Macchi sumó una nueva denuncia penal por un nuevo delito que complica su situación judicial: ahora lo acusan de montar una maniobra para cobrar varias veces los mismos cheques.
El grupo empresario de Macchi -que incluye una industria textil y financieras, entre otro tipo de sociedades, además de su participación en el principal estudio contable de esa zona- entró en cesación de pagos hace unos dos meses con una deuda que solo en cheques rechazados supera los $12 mil millones de pesos.
