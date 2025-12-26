Fábricas textiles en crisis: Sueldos impagos, trabajadores suspendidos y contador en la cornisa

En la antesala de Navidad, los empleados denunciaron que solo recibieron un depósito parcial de 50 mil pesos y luego fueron suspendidos hasta el 11 de enero.

Medidas de fuerza a la vista

Sobre este marco, los trabajadores y sus familias analizan medidas de fuerza que incluyen la toma de la fábrica y un corte total de la ruta 9. A su vez, trascendió que Macchi estaría acelerando el traspaso de las plantas a proveedores de tela acreedores.

A raíz de ello, la situación es seguida de cerca por la Intendencia de Cañada de Gómez, que interviene como mediadora para evitar una profundización del conflicto.

Cañada de Gómez está ubicada a 70 kilómetros de Rosario y es un centro urbano muy importante del sur de Santa Fe donde la actividad agroindustrial es el principal motor de la economía.

image Buscan visibilizar el conflicto.

Presunta estafa millonaria

Todo comenzó a tensionarse cuando comenzaron a aparecer cheques rechazados de Macchi, uno de los hombres más encumbrados del establishment local. Su estudio contable atiende a las principales empresas de la zona y junto a su familia son dueños de una de las textiles más importantes de la provincia, entre otros negocios.

El problema apareció a mediados de junio cuando los cheques de Macchi comenzaron a rebotar por falta de fondos y les anunciaron a los empleados que la empresa atravesaba algunos inconvenientes financieros. En su momento, ante este escenario, desde el entorno empresario de la familia brindaron declaraciones:

"A Macchi la afectó la situación delicada de la industria textil en general con la caída de la competitividad, el derrumbe de las ventas por la recesión que a su vez afectan a las empresas e industrias a las cuales provee de ropa de trabajo. Una fábrica que achica gastos comienza por la ropa y todo se potenció por el achicamiento del crédito desde el año pasado". "A Macchi la afectó la situación delicada de la industria textil en general con la caída de la competitividad, el derrumbe de las ventas por la recesión que a su vez afectan a las empresas e industrias a las cuales provee de ropa de trabajo. Una fábrica que achica gastos comienza por la ropa y todo se potenció por el achicamiento del crédito desde el año pasado".

Estos últimos días Macchi sumó una nueva denuncia penal por un nuevo delito que complica su situación judicial: ahora lo acusan de montar una maniobra para cobrar varias veces los mismos cheques.

El grupo empresario de Macchi -que incluye una industria textil y financieras, entre otro tipo de sociedades, además de su participación en el principal estudio contable de esa zona- entró en cesación de pagos hace unos dos meses con una deuda que solo en cheques rechazados supera los $12 mil millones de pesos.

