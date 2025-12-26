urgente24
DINERO fábricas > estafas > crisis económica

CRUJE CAÑADA DE GÓMEZ

Fábricas textiles en crisis: Sueldos impagos, trabajadores suspendidos y contador en la cornisa

La crisis de las fábricas están vinculada a la delicada situación financiera de su propietario que enfrenta denuncias judiciales por presuntas estafas.

26 de diciembre de 2025 - 14:07
Fábricas al borde del abismo.&nbsp;

Fábricas al borde del abismo. 

ROSARIO. La crisis económica sigue repercutiendo. Tal es así que las fábricas textiles de Cañada de Gómez atraviesan un panorama complejo. Se trata de Macchi Textil y La Valeria, ambas compañías vinculadas al contador Abel Macchi, denunciado por millonarias estafas financieras.

Las dos plantas funcionan en un mismo complejo y forman parte de Industrias LV. Antes de que estalle la bomba (suspendieron a todo su personal luego de acumular dos meses de salarios impagos y el medio aguinaldo tampoco sin abonar), empleaban alrededor de un centenar de personas y eran referentes regionales en la fabricación de indumentaria de trabajo.

Textiles en crisis y propietario denunciado por estafas

Todo empezó a empeorar a partir del default de los negocios financieros paralelos de Macchi, quien operaba mesas de dinero y realizaba cambios de cheques que no pudo afrontar.

Seguir leyendo

En ese sentido, la falta de liquidez impactó de lleno en la actividad fabril, con demoras salariales, cheques rechazados a proveedores y una deuda que superaría los 12 mil millones de pesos.

Mientras avanzaban pedidos de quiebra y una investigación penal por presuntas estafas a ahorristas, la planta fue perdiendo personal por renuncias y ausencias, hasta quedar con unos 25 trabajadores, en su mayoría mujeres empleadas por La Valeria.

En la antesala de Navidad, los empleados denunciaron que solo recibieron un depósito parcial de 50 mil pesos y luego fueron suspendidos hasta el 11 de enero.

Medidas de fuerza a la vista

Sobre este marco, los trabajadores y sus familias analizan medidas de fuerza que incluyen la toma de la fábrica y un corte total de la ruta 9. A su vez, trascendió que Macchi estaría acelerando el traspaso de las plantas a proveedores de tela acreedores.

A raíz de ello, la situación es seguida de cerca por la Intendencia de Cañada de Gómez, que interviene como mediadora para evitar una profundización del conflicto.

Cañada de Gómez está ubicada a 70 kilómetros de Rosario y es un centro urbano muy importante del sur de Santa Fe donde la actividad agroindustrial es el principal motor de la economía.

image
Buscan visibilizar el conflicto.&nbsp;

Buscan visibilizar el conflicto.

Presunta estafa millonaria

Todo comenzó a tensionarse cuando comenzaron a aparecer cheques rechazados de Macchi, uno de los hombres más encumbrados del establishment local. Su estudio contable atiende a las principales empresas de la zona y junto a su familia son dueños de una de las textiles más importantes de la provincia, entre otros negocios.

El problema apareció a mediados de junio cuando los cheques de Macchi comenzaron a rebotar por falta de fondos y les anunciaron a los empleados que la empresa atravesaba algunos inconvenientes financieros. En su momento, ante este escenario, desde el entorno empresario de la familia brindaron declaraciones:

"A Macchi la afectó la situación delicada de la industria textil en general con la caída de la competitividad, el derrumbe de las ventas por la recesión que a su vez afectan a las empresas e industrias a las cuales provee de ropa de trabajo. Una fábrica que achica gastos comienza por la ropa y todo se potenció por el achicamiento del crédito desde el año pasado". "A Macchi la afectó la situación delicada de la industria textil en general con la caída de la competitividad, el derrumbe de las ventas por la recesión que a su vez afectan a las empresas e industrias a las cuales provee de ropa de trabajo. Una fábrica que achica gastos comienza por la ropa y todo se potenció por el achicamiento del crédito desde el año pasado".

Estos últimos días Macchi sumó una nueva denuncia penal por un nuevo delito que complica su situación judicial: ahora lo acusan de montar una maniobra para cobrar varias veces los mismos cheques.

El grupo empresario de Macchi -que incluye una industria textil y financieras, entre otro tipo de sociedades, además de su participación en el principal estudio contable de esa zona- entró en cesación de pagos hace unos dos meses con una deuda que solo en cheques rechazados supera los $12 mil millones de pesos.

Más contenidos en Urgente24

Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES