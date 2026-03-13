Tesla le saca el volante sus autos y USA prueba taxis voladores

Los autos sin conductor y vehículos voladores de baja altitud han sido materia de la imaginación humana durante décadas. Sin embargo, esas proyecciones están llegando a la realidad en numerosos proyectos que buscan nuevas formas de movilidad de cara a lo que viene.
En ese sentido, la industria del transporte ha concentrado su vanguardia en el desarrollo de sistemas que permitan la viabilidad de esos avances, que por el momento encuentran limitantes temporales sobre una potencial popularidad. Barreras que van cayendo con el paso del tiempo y la inversión, tanto privada como estatal.
Para dar cuenta de esa nueva realidad de movilidad, basta con ver los avances más recientes de Tesla. La empresa de Elon Musk aceleró en los últimos meses el desarrollo de un nuevo vehículo que será destinado al sistema Cybercab, el proyecto de transporte de alquiler de conducción autónoma que llegará para competir con Waymo de Alphabet y Zoox de Amazon.
Fabricado en las instalaciones de Austin, Texas, el nuevo Cybercab se presentó en sociedad con una destacada particularidad. Será el primer coche usado a gran escala que no tiene volante, pedales ni ningún sistema de ingreso de comandos referidos a la conducción.
La novedad, que vio el nacimiento de su primera unidad hace poco más de un mes, no estuvo exenta de polémicas debido al prematuro desarrollo de la conducción autónoma, que opera de manera legal en apenas algunas ciudades del mundo.
Autos sin conductor y el desafío para Tesla
En ese sentido, los desafíos más importantes en lo inmediato correrían en torno a las regulaciones. El proyecto de Tesla, por el que se postergaron otros dos modelos que iban a ser lanzados al público, puso bajo la lupa la operatividad inmediata de un sistema sin conducción humana posible.
Según estimaciones de la propia empresa, el 2026 será un año para alcanzar todas las exigencias regulatorias vigentes en Estados Unidos. Sobre ello, el ritmo de producción proyectado por Musk en 2 millones de unidades anuales no se cumplirá de inmediato, con una fase de producción de prueba inicial.
Dentro de las expectativas de Tesla, está la creación de una red de Cybercabs que puedan incluir coches particulares. Esto diferenciaría el modelo de las plataformas ya existentes al integrar coches privados que puedan ser puestos en alquiler por sus propios dueños para la generación de ingresos pasivos.
De cualquier manera, el mercado prevé que esta red no esté lista en el futuro inmediato. Antes de ello, Tesla apostaría a generar una flota propia para presentar el servicio a los consumidores y entes reguladores.
Los “coches” voladores
Por otra parte, en Estados Unidos avanza la inserción de los vehículos de baja altitud o eVTOL. Se trata de aeronaves con capacidades de despegue y vuelo en contextos urbanos para transporte de corta distancia.
Al respecto, el Gobierno federal a través del Departamento de Transporte habilitó un periodo de prueba inicial de tres años para lugares como Nueva York y Nueva Jersey, Texas, Florida y Albuquerque (Nuevo México). Dentro de la habilitación, estaría el transporte de personas y mercancías que serán ejecutados en los distintos vehículos que busquen certificaciones.