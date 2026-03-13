Tesla le saca el volante sus autos y USA prueba taxis voladores

Cybercab 3P El Cybercab de Tesla.

Autos sin conductor y el desafío para Tesla

En ese sentido, los desafíos más importantes en lo inmediato correrían en torno a las regulaciones. El proyecto de Tesla, por el que se postergaron otros dos modelos que iban a ser lanzados al público, puso bajo la lupa la operatividad inmediata de un sistema sin conducción humana posible.

Según estimaciones de la propia empresa, el 2026 será un año para alcanzar todas las exigencias regulatorias vigentes en Estados Unidos. Sobre ello, el ritmo de producción proyectado por Musk en 2 millones de unidades anuales no se cumplirá de inmediato, con una fase de producción de prueba inicial.

Dentro de las expectativas de Tesla, está la creación de una red de Cybercabs que puedan incluir coches particulares. Esto diferenciaría el modelo de las plataformas ya existentes al integrar coches privados que puedan ser puestos en alquiler por sus propios dueños para la generación de ingresos pasivos.

De cualquier manera, el mercado prevé que esta red no esté lista en el futuro inmediato. Antes de ello, Tesla apostaría a generar una flota propia para presentar el servicio a los consumidores y entes reguladores.

eVTOL E20 3P USA habilita la prueba a los eVTOL.

Los “coches” voladores

Por otra parte, en Estados Unidos avanza la inserción de los vehículos de baja altitud o eVTOL. Se trata de aeronaves con capacidades de despegue y vuelo en contextos urbanos para transporte de corta distancia.

Al respecto, el Gobierno federal a través del Departamento de Transporte habilitó un periodo de prueba inicial de tres años para lugares como Nueva York y Nueva Jersey, Texas, Florida y Albuquerque (Nuevo México). Dentro de la habilitación, estaría el transporte de personas y mercancías que serán ejecutados en los distintos vehículos que busquen certificaciones.