Pero en esta oportunidad, los investigadores de la Universidad de Aalto en Finlandia han logrado progresos que mejoran sustancialmente la “carga inalámbrica” mediante bobinas / antenas. De hecho, publicaron un avance donde dos antenas tipo “loop” transfieren energía a 18cm de distancia con eficiencia “más del 80%”.

Lo interesante es que esta técnica de Aalto puede entregar energía eléctrica aún cuando el receptor se mueve o cambia de orientación, por lo que no requiere que el dispositivo esté alineado ni estático. En la actualidad los métodos de WPT funcionan bien a distancias cortas (centímetros o decenas de centímetros) y resultan eficaces para sensores, robots en almacenes, dispositivos portátiles, entre otros.

En cuanto a la hazaña de Advanced Research Projects Agency (DARPA) de los Estados Unidos, el hito de transmisión energía sin cables fue aún mayor, ya que se realizó a 8,6 kilómetros de distancia, enviándose 800 vatios a través de un haz láser.

image Receptor de emisión de potencia óptica, diseñado para el experimento. DARPA busca mejorar la eficiencia del sistema, perfeccionar la dirección y control del haz láser, y escalar la tecnología para transmitir hasta 10 kilovatios de energía óptica en distancias de hasta 200 kilómetros.

Durante el experimento, que tuvo lugar en el Campo de Pruebas de Misiles White Sands en Nuevo México, tanto el emisor como el receptor de energía estuvieron ubicados en el suelo. El receptor, conocido como Power Receiver Array Demo (PRAD), es una esfera que canaliza el haz láser a través de una pequeña apertura. Una vez dentro, el rayo rebota sobre un espejo parabólico y se distribuye sobre una matriz de células solares fotovoltaicas, que transforman la luz en electricidad.

Nikola Tesla intentó lo mismo, pero fue llevado a la ruina por los intereses de las corporaciones

Los investigadores finlandeses, al igual que sus homólogos de otras partes del mundo, están tratando de alcanzar una transmisión de energía inalámbrica con distancias de metros y kilómetros, para alimentar redes eléctricas domésticas urbanas sin necesidad del tendido eléctrico

Esta propuesta desarrollaría un sistema comercial o de infraestructura que permita “alimentar hogares o ciudades enteras” mediante ondas de radio o antenas, de modo que reemplace a los cables o redes tradicionales.

El plan atractivo se basa en la teoría del visionario Nikola Tesla, el inventor de hace más de un siglo que inspiró a Elon Musk y quien fue el “genio” detrás de la corriente alterna.

image Una descarga cruza desde una bobina central a otra del laboratorio de Colorado Springs mientras Tesla está sentado en su silla en 1899. | GENTILEZA MUSEO NIKOLA TESLA

Nikola Tesla, un ingeniero y mecánico nacido hace más de un siglo, muy adelantado a su tiempo, dedicó su vida entera a intentar desarrollar una red de electricidad inalámbrica y gratuita para toda la humanidad.

Aunque logró algunos avances en el campo de la electricidad, su necedad sobre lograr una red global y gratuita de transmisión inalámbrica de energía, amenazó los intereses de las corporaciones de la época, lo que lo condujo a la ruina y a ser despojado de sus patentes.

Este gran genio de la luz, pionero del control remoto, inventor real de la radio y quizá el mayor visionario científico de los siglos XIX y XX, antes de pensar en crear una red de energía inalámbrica, durante su infancia descubrió algo inusual —la electricidad estática—, justo cuando acariciaba a su gato mientras nevaba en la pequeña aldea de Smiljan, situada en una región montañosa del Imperio Austrohúngaro, en la actual región de la Krajina (Croacia, aunque de mayoría serbia).

En 1860, el pequeño Tesla estaba acariciando a 'Macak', su gato querido, y, de pronto, del pelaje del animal empezaron a brotar chispas. Sus padres, un sacerdote ortodoxo con gran cultura y un ama de casa analfabeta, presenciaron aquello.

El ambiente estaba cargado de electricidad estática, pero bastaron varias décadas para que analizara aquella situación con mirada científica.

Una frase de su padre le quedó resonando hasta su vejez. “Lo mismo que ves en las copas de los árboles cuando hay una tormenta”, había dicho. Ese fue el comienzo del apasionado interés en revolucionar el mundo de la electricidad y de su visionaria idea de crear una red global de energía eléctrica, por estática. Tesla escribiría en su vejez que, después de aquello, imaginaba el mundo como un gran gato al que Dios acariciaba el lomo mientras los rayos descendían hasta la superficie terrestre.

