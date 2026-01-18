Este18 de enero de 2026, Portugal celebró elecciones presidenciales marcadas por una afluencia récord de votantes que, según los sondeos a pie de urna publicados al cierre de los colegios, obligará a balotaje el 8 de febrero entre el socialista António José Seguro y el líder de extrema derecha André Ventura.
SEGUNDA VUELTA EN PORTUGAL
Seguro y Ventura pasan a balotaje en Portugal tras una participación histórica
Balotaje: El socialista António José Seguro lidera los sondeos a pie de urna frente al ultra André Ventura; en Portugal la centroderecha sufrió un duro revés
Con una participación del 45,51% a media tarde —la más alta en décadas—, el país luso se encamina a un balotaje inédito donde Seguro parte como favorito al concentrar el voto estratégico frente al crecimiento del populismo de Chega.
Portugal, entre el resurgir socialista y el hito de la extrema derecha
Los primeros datos de las encuestas a pie de urna otorgan a António José Seguro una victoria sólida en esta primera ronda, situándose en una horquilla de entre el 30% y el 35% de los sufragios.
El exministro socialista ha logrado movilizar a un electorado transversal, presentándose como el dique de contención frente a la derecha radical. Por su parte, André Ventura consolida su ascenso político al obtener entre el 21% y el 26%, convirtiéndose en el primer candidato de ultraderecha en la historia de Portugal que luchará por la jefatura del Estado en una segunda vuelta.
Este escenario supone oxígeno para el Partido Socialista (PS), que venía de una crisis profunda tras las legislativas de 2025. La capacidad de Seguro para atraer a sectores moderados y del centroderecha ha sido clave para frenar el avance de Ventura, quien basó su campaña en un discurso antisistema y una fuerte movilización en redes sociales.
El final del centroderecha y el impacto de la participación
La gran sorpresa negativa de la jornada ha sido el desplome de Luís Marquês Mendes. A pesar de contar con el apoyo del Gobierno y del primer ministro Luís Montenegro, el candidato conservador habría quedado relegado a la quinta posición con apenas un 8% - 10% de los votos.
Mendes fue superado no solo por los dos finalistas, sino también por el liberal João Cotrim de Figueiredo y el almirante Henrique Gouveia e Melo, reflejando un castigo del electorado a la gestión del Ejecutivo luso.
La clave de estos resultados reside en la participación histórica. El interés por el relevo de Marcelo Rebelo de Sousa ha roto la tendencia de abstención de los últimos 20 años. Los expertos señalan que la presencia de 11 candidatos y el temor o entusiasmo que despierta la figura de Ventura han sido los motores de una movilización que superó en 10 puntos los datos de 2021, devolviendo a Portugal la intensidad democrática de las grandes citas electorales.
