Seguro y Ventura pasan a balotaje en Portugal tras una participación histórica

El final del centroderecha y el impacto de la participación

La gran sorpresa negativa de la jornada ha sido el desplome de Luís Marquês Mendes. A pesar de contar con el apoyo del Gobierno y del primer ministro Luís Montenegro, el candidato conservador habría quedado relegado a la quinta posición con apenas un 8% - 10% de los votos.

Mendes fue superado no solo por los dos finalistas, sino también por el liberal João Cotrim de Figueiredo y el almirante Henrique Gouveia e Melo, reflejando un castigo del electorado a la gestión del Ejecutivo luso.

La clave de estos resultados reside en la participación histórica. El interés por el relevo de Marcelo Rebelo de Sousa ha roto la tendencia de abstención de los últimos 20 años. Los expertos señalan que la presencia de 11 candidatos y el temor o entusiasmo que despierta la figura de Ventura han sido los motores de una movilización que superó en 10 puntos los datos de 2021, devolviendo a Portugal la intensidad democrática de las grandes citas electorales.

