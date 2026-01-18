Portugal vive este domingo una jornada de elecciones presidenciales sin precedentes. Con una movilización masiva que no se veía en décadas, el país luso decide quién será el sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa en un escenario donde la fragmentación política y el ascenso de la extrema derecha han dinamitado el tradicional bipartidismo.
LOS LUSOS EXTERMINANDO EL BIPARTIDISMO
Elecciones presidenciales en Portugal: ¿Habrá 2da vuelta en febrero?
La extrema derecha amenaza con llegar a la segunda vuelta en unas elecciones presidenciales históricas por participación récord y fin del bipardismo
Participación récord: Portugal vence a la abstención
El dato más relevante de la jornada es, sin duda, la afluencia a las urnas. A las 16:00 horas, la participación alcanzó un histórico 45,51%, lo que supone 10 puntos más que en las elecciones de 2021. Este interés ciudadano ya se vislumbraba al mediodía, cuando el 21,18% del censo ya había ejercido su derecho, superando con creces los registros de 2016 y 2021.
Esta movilización sugiere que los portugueses son conscientes de lo que se juegan: un cambio de ciclo en el Palacio de Belém que podría incluir, por primera vez en democracia, a un candidato de extrema derecha en el balotaje final.
Los cinco favoritos en las presidenciales
Aunque en las boletas aparecen 14 nombres, solo 11 candidaturas son oficiales. De ellos, diez ya han depositado su voto. La única nota curiosa la puso Manuel João Vieira, el candidato satírico que prometió "un Ferrari y un grifo de vino en cada casa", quien fue el último en acudir a las urnas.
Según los sondeos más recientes, la carrera presidencial está encabezada por André Ventura, líder de la formación de extrema derecha Chega, quien ostenta un 24% de la intención de voto, consolidando el ascenso de su movimiento antisistema. Le sigue muy de cerca, con un 23%, el socialista António José Seguro, quien ha logrado aglutinar el apoyo del bloque de centro-izquierda bajo una premisa de estabilidad y moderación.
En una sólida tercera posición aparece João Cotrim de Figueiredo, representante de Iniciativa Liberal, que con un 19% de los apoyos se convierte en una pieza clave para el futuro del bloque de derecha.
Finalmente, cerrando el grupo de aspirantes con opciones reales, se produce un empate técnico en la cuarta posición: el independiente y exmilitar Henrique Gouveia e Melo y el conservador Luís Marques Mendes, del gubernamental PSD, cuentan ambos con un 14% de respaldo, lo que refleja una profunda división dentro del electorado tradicional y conservador.
Las voces de los protagonistas
- André Ventura (Chega): Tras votar en Lisboa, destacó la importancia de la movilización: "Hoy solo no vota quien no quiere. No podemos esperar en casa a que las cosas se resuelvan solas".
- António José Seguro (PS): Apeló al "buen sentido" de los electores y votó "con mucha emoción y esperanza en el futuro de Portugal".
- João Cotrim de Figueiredo (IL): Se mostró optimista y pidió convertir la jornada en "una fiesta de la democracia para cambiar Portugal".
- Gouveia e Melo (Ind.): El militar en la reserva confía en que la abstención sea mínima para validar el proceso.
- Marques Mendes (PSD): Subrayó la delicada situación internacional como motivo para una participación fuerte y decidida.
¿Qué esperar esta noche en Portugal?
Los colegios electorales en minutos cerrarán sus puertas, más exáctamente, a las 19:00 (GMT). A partir de las 20:00, se publicarán los primeros sondeos a pie de urna (exit polls) que desvelarán la incógnita: ¿Habrá sorpresa de la extrema derecha o el voto moderado que mantendrá el liderazgo?
Todo apunta a que ningún candidato superará el 50%, lo que obligará a una segunda vuelta el próximo 8 de febrero.
