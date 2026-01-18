Elecciones presidenciales en Portugal: ¿Habrá 2da vuelta en febrero?

En una sólida tercera posición aparece João Cotrim de Figueiredo, representante de Iniciativa Liberal, que con un 19% de los apoyos se convierte en una pieza clave para el futuro del bloque de derecha.

Finalmente, cerrando el grupo de aspirantes con opciones reales, se produce un empate técnico en la cuarta posición: el independiente y exmilitar Henrique Gouveia e Melo y el conservador Luís Marques Mendes, del gubernamental PSD, cuentan ambos con un 14% de respaldo, lo que refleja una profunda división dentro del electorado tradicional y conservador.

Las voces de los protagonistas

André Ventura (Chega): Tras votar en Lisboa, destacó la importancia de la movilización: "Hoy solo no vota quien no quiere. No podemos esperar en casa a que las cosas se resuelvan solas".

António José Seguro (PS): Apeló al "buen sentido" de los electores y votó "con mucha emoción y esperanza en el futuro de Portugal".

João Cotrim de Figueiredo (IL): Se mostró optimista y pidió convertir la jornada en "una fiesta de la democracia para cambiar Portugal".

Gouveia e Melo (Ind.): El militar en la reserva confía en que la abstención sea mínima para validar el proceso.

Marques Mendes (PSD): Subrayó la delicada situación internacional como motivo para una participación fuerte y decidida.

¿Qué esperar esta noche en Portugal?

Los colegios electorales en minutos cerrarán sus puertas, más exáctamente, a las 19:00 (GMT). A partir de las 20:00, se publicarán los primeros sondeos a pie de urna (exit polls) que desvelarán la incógnita: ¿Habrá sorpresa de la extrema derecha o el voto moderado que mantendrá el liderazgo?

Todo apunta a que ningún candidato superará el 50%, lo que obligará a una segunda vuelta el próximo 8 de febrero.

