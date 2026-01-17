De fugitivo a aliado: Trump negocia con Diosdado Cabello para estabilizar Venezuela

image Diosdado Cabello mantiene intacto el aparato de inteligencia y las milicias tras la redada que derrocó a Maduro, según Reuters.

Diosdado Cabello: Del cartel a la mesa de negociación

A pesar de que sobre Cabello pesa una recompensa de 25 millones de dólares por narcotráfico, la administración Trump lo ha convertido en un interlocutor clave. Según fuentes de Reuters, Cabello es uno de los pocos leales a Maduro en quienes Washington ha confiado para mantener el orden mientras se accede a las reservas de petróleo de la nación.