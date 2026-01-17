Funcionarios de la administración Trump mantienen negociaciones secretas con Diosdado Cabello desde meses antes de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. El objetivo de Washington es utilizar el control militar de Cabello para evitar el caos y garantizar la producción petrolera, consolidando así un gobierno de transición donde Cabello actúa como el "garante" ¿y Delcy?
CONSPIRACIONES TRUMPIANAS
De fugitivo a aliado: Trump negocia con Diosdado Cabello para estabilizar Venezuela
Primicia de Reuters: Trump traiciona a Delcy Rodríguez, pacta con Diosdado Cabello y se cuelga del poder militar del ministro venezolano
Diosdado Cabello: Del cartel a la mesa de negociación
A pesar de que sobre Cabello pesa una recompensa de 25 millones de dólares por narcotráfico, la administración Trump lo ha convertido en un interlocutor clave. Según fuentes de Reuters, Cabello es uno de los pocos leales a Maduro en quienes Washington ha confiado para mantener el orden mientras se accede a las reservas de petróleo de la nación.
Esta alianza pragmática busca proteger a la presidenta interina Delcy Rodríguez. Aunque Trump la ha elogiado, fuentes informadas aseguran que Cabello tiene el poder de "desbaratar" los planes estadounidenses si así lo decide. Elliott Abrams, exrepresentante especial para Venezuela, advirtió sobre la complejidad de este vínculo: "Si se va, los venezolanos sabrán que el régimen realmente ha comenzado a cambiar".
En represión, "solo él es peor que Delcy Rodríguez"
Estados Unidos ha advertido a Cabello que no utilice los servicios de seguridad ni a los "colectivos" (milicias armadas) para atacar a la oposición. A cambio, se han discutido las sanciones y las acusaciones judiciales que enfrenta el ministro. No obstante, la desconfianza persiste; la representante republicana María Elvira Salazar declaró recientemente en CBS: "Sé que sólo Diosdado es probablemente peor que Maduro y peor que Delcy".
Donald Trump: ¿Estabilidad o traición?
Mientras Cabello ha prometido públicamente unidad con Rodríguez, el gobierno estadounidense teme que su rivalidad histórica termine en conflicto. Por ahora, Cabello supervisa la liberación de presos políticos, una iniciativa que, según organizaciones de derechos humanos, avanza con extrema lentitud.
La estrategia de Trump parece clara: sacrificar la justicia inmediata por la gobernabilidad y el crudo. Como señala la exclusiva, Cabello es hoy el ejecutor que Washington necesita para que la transición no colapse, transformando al "hombre fuerte" del chavismo en el socio más improbable de la Casa Blanca.
