De The Economist a la NASA: Javier Milei se contradice... como todos los políticos

milei-sturze-economist

Más allá de los temas puntuales abordados, el artículo de Milei y Sturzenegger es una muestra más de la aversión presidencial por la intervención del Estado en la economía y la ponderación del mercado como solucionador de todos los problemas. Problemas que, bajo su visión, crea el mismo Estadi

Este espíritu queda de manifiesto con el comentario que cierra el artículo de The Economist, en el que los autores piden "redoblar nuestra confianza en el capitalismo" y "sacar al gobierno del camino" para "devolverle a la gente la libertad que les robaron políticos y reguladores".

La Nasa

Pero la prédica anti-Estado de Milei entra en colisión cuando el Gobierno sale a celebrar este viernes que la Argentina formará parte de un proyecto de la NASA para "para volver a la Luna".

Según un comunicado de la Oficina del Presidente, con la firma de Milei, la misión Artemis II está programada para lanzarse el viernes 06/02 y será la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años.

nasa-presidencia

"En esta primera etapa, los astronautas no bajarán en la Luna, sino que darán una vuelta por detrás, lo cual los ubicará a una distancia récord de 72.000 km de la Tierra. Nunca un ser humano estuvo tan lejos de nuestro planeta", remarca como hito.

Según el despacho, durante el lanzamiento se desplegará el microsatélite argentino 'Atenea'. Y luego nombra a los involucrados en el desarrollo del artefacto: todas dependencias del Estado que Milei se propone a estigmatizar y, si pudiera, desarticular.

Esas dependencias son:

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE),

La VENG S.A. (propiedad de la CONAE)

El Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR),

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),

Y 3 universidades: La Plata (UNLP), San Martín (UNSAM) y la UBA.

Cabe recordar que Milei vetó las leyes para reforzar los presupuestos universitarios y hasta incluyó su derogación en el proyecto de presupuesto luego de que el Congreso ratificara su sanción. Esa derogación no prosperó.

Tampoco se puede dejar de mencionar que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) es una agencia del gobierno de USA. Si fuera argentina, Milei propondría privatizarla.

El comunicado de la Casa Rosada añade que el microsatélite argentino desarrollado por las agencias estatales "permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA".

"Una vez en el espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance", describe.

"El lanzamiento de Artemis II, con tripulantes a bordo, requiere los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo para actividades espaciales, por lo que quedar seleccionado demuestra el alto nivel de las capacidades técnicas y operativas que mantiene la República Argentina", pondera el Presidente en el texto.

"El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas", se autofelicita.

Una contradicción flagrante del Presidente, que lo convierte en un político de esos de los que busca diferenciarse.

Más contenido de Urgente24

Los "héroes" de Milei: Sobreseen a 2 empresarios condenados por evasión

El Tesoro vendió más de la mitad de los dólares que compró el BCRA

$LIBRA: El fallo de Cámara que desarma el relato de Milei

El BCRA refuerza reservas a cambio de tasas más altas