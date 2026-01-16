El misterioso cometa 31/ATLAS escapa del Sol y la Tierra: Cómo verlo

¿Cómo ver el cometa 31/ATLAS?

Este viernes 16 de enero se podrá ver cómo avanza el cometa 31/ATLAS en su viaje. El Proyecto del Telescopio Virtual hará una transmisión en vivo.

Proyecto del Telescopio Virtual es una plataforma de telescopios robóticos reales y muy potentes que ofrecen al mundo la impresionante experiencia en tiempo real del cielo nocturno .

"Esta es una oportunidad única para observar personalmente, en tiempo real, el cometa interestelar 3I/ATLAS , uno de los descubrimientos más importantes de la última década", señalaron en su sitio web.

El sitio especializado Space también lo pasará por cortesía de la transmisión del Proyecto del Telescopio Virtual.

Space detalla que, las imágenes de 31/ATLAS serán proporcionadas por un telescopio robótico Schmidt-Cassegrain de 14 pulgadas ubicado en las instalaciones de la organización en Manciano, Italia, si el clima lo permite.

cometa 31 atlas nasa Imagen del cometa 31/ATLAS captada por la NASA.

Por otra parte, la simulación en línea “Eyes on the Solar System” (Ojos en el Sistema Solar) de la NASA también muestra la ubicación actual y la trayectoria de 3I/ATLAS a medida que se desplaza a través del sistema solar.

Según la NASA, su último encuentro significativo será su sobrevuelo cercano de Júpiter en marzo de 2026, antes de abandonar nuestro sistema solar.

Este cometa, dice la NASA, está próximo de "acercarse a Júpiter en marzo de 2026, en su camino de salida de nuestro sistema solar".

"Ahora, alejándose del Sol, la velocidad del cometa está disminuyendo como se esperaba, ya que continúa siendo afectado por la atracción gravitatoria del Sol. Cuando el cometa abandone el sistema solar, viajará a la misma velocidad a la que entró", explica.

¿Qué dice la NASA de 31 ATLAS?

Fue el 1 de julio de 2025 cuando se informó por primera vez del cometa 31/ATLAS, descubierto a través del telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA,

De acuerdo con la NASA, el cometa 3I/ATLAS "es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora".

"Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. (Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol). Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar".

El cometa ha mostrado algunas rarezas, por ejemplo, el telescopio Hubble mostró un capullo de polvo en forma de lágrima que salía del núcleo de hielo sólido del cometa.

Sin embargo, aunque falten muchas cosas por descubrir de este objeto, lo cierto es que la NASA ha asegurado que se trata de un cometa y no de una nave extraterrestre.

