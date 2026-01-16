El misterioso cometa 31/ATLAS escapa del Sol y la Tierra: Cómo verlo

El cometa 31/ATLAS se convirtió, sin duda, en una obsesión en 2025. Su aproximación a la Tierra fue uno de los eventos astronómicos más esperados por el mundo. Lo último que se sabe es que este enigmático cometa está cerca de despedirse del sistema solar y de continuar su viaje hacia el espacio interestelar. La NASA también tiene nuevos detalles.
¿Qué pasó con el cometa 31/ATLAS?
Se tienen nuevas noticias del 31/ATLAS, luego de que alcanzara su máxima aproximación a la Tierra.
Esto ocurrió el pasado 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa interestelar estuvo a unos 270 millones de kilómetros de nuestro planeta.
El 3I/ATLAS se trata del tercer objeto interestelar que visita el Sistema Solar y que ahora escapa de él.
Y es que, de acuerdo con informes de medios especializados, el cometa va alejándose del Sol para seguir su camino hacia el espacio interestelar.
¿Cómo ver el cometa 31/ATLAS?
Este viernes 16 de enero se podrá ver cómo avanza el cometa 31/ATLAS en su viaje. El Proyecto del Telescopio Virtual hará una transmisión en vivo.
Proyecto del Telescopio Virtual es una plataforma de telescopios robóticos reales y muy potentes que ofrecen al mundo la impresionante experiencia en tiempo real del cielo nocturno .
"Esta es una oportunidad única para observar personalmente, en tiempo real, el cometa interestelar 3I/ATLAS , uno de los descubrimientos más importantes de la última década", señalaron en su sitio web.
El sitio especializado Space también lo pasará por cortesía de la transmisión del Proyecto del Telescopio Virtual.
¿Qué dice la NASA de 31 ATLAS?
Fue el 1 de julio de 2025 cuando se informó por primera vez del cometa 31/ATLAS, descubierto a través del telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA,
De acuerdo con la NASA, el cometa 3I/ATLAS "es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora".
"Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. (Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol). Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar".
El cometa ha mostrado algunas rarezas, por ejemplo, el telescopio Hubble mostró un capullo de polvo en forma de lágrima que salía del núcleo de hielo sólido del cometa.
Sin embargo, aunque falten muchas cosas por descubrir de este objeto, lo cierto es que la NASA ha asegurado que se trata de un cometa y no de una nave extraterrestre.
