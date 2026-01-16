Boca Juniors por el momento no incorporó ningún futbolista (por el momento está frenado lo de Marino Hinestroza) pero hay algunos jugadores que cederá a préstamo. Uno de los más polémicos renovó contrato con el club de la Ribera y jugará en Barracas Central.
Boca Juniors le cede uno de sus jugadores más polémicos a Barracas Central
El Xeneize es uno de los pocos equipos que por el momento no incoproraron ningún futbolista de cara al 2026 y no es un dato menor, teniendo en cuenta que jugará Copa Libertadores desde fase de grupos.
Renovó contrato con Boca y jugará en Barracas Central
Boca Juniors tiene varios jugadores que son mirados de reojo por sus hinchas y varios de ellos son cedidos a préstamo a diferentes clubes.
Una de las cosas que más se le cuestiona a la gestión de Juan Román Riquelme (en cualquiera de sus roles en la dirigencia) son los mercados de pases.
A mediados de 2021, el club compró a Norberto Briasco por 3.5 millones de dólares a Huracán, lo que parecía ser un refuerzo de renombre.
Desde aquel entonces, el futbolista Jugó 56 partidos y anotó 4 goles con la azul y oro
En agosto de 2024, "Beto", fue a préstamo de 18 meses sin cargo, pero también sin opción de compra a Gimnasia de La Plata, donde no tuvo tanto lugar (jugó 30 partidos y marcó un gol).
En este mercado de pases le tocaba volver al club de la Ribera y en las últimas horas se dio a conocer que renovó contrato hasta Diciembre de 2027 y se va a préstamo por 1 año a Barracas Central sin cargo y sin opción de compra.
La intención con la renovación de contrato, es que una vez que finalice el préstamo, el futbolista no se vaya del club en condición de libre.
El 2026 no será un año más para Barracas Central, ya que el Guapo disputará la Copa Sudamericana tras un muy buen 2025 en cuanto a resultados.
Por el lado de Boca Juniors, el Xeneize, con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, volverá a jugar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, algo que no sucedía desde 2023. Con el objetivo de ser competitivo en la máxima competencia de la Conmebol, el club de la Ribera busca destrababar la incorporación de Marino Hinestroza y continúa trabajando sobre otros nombres.
En ese contexto, Alexis Cuello y “Chimi” Ávila siguen en carpeta como posibles refuerzos para el plantel de 2026, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.
En cuanto al Torneo Apertura, tanto Boca como Barracas Central ya conocen cuáles serán sus primeros compromisos oficiales:
- Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18.30
- Barracas Central vs. River – Sábado 24 de enero, 17.00
