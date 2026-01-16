Boca Juniors le cede uno de sus jugadores más polémicos a Barracas Central

Desde aquel entonces, el futbolista Jugó 56 partidos y anotó 4 goles con la azul y oro

En agosto de 2024, "Beto", fue a préstamo de 18 meses sin cargo, pero también sin opción de compra a Gimnasia de La Plata, donde no tuvo tanto lugar (jugó 30 partidos y marcó un gol).

En este mercado de pases le tocaba volver al club de la Ribera y en las últimas horas se dio a conocer que renovó contrato hasta Diciembre de 2027 y se va a préstamo por 1 año a Barracas Central sin cargo y sin opción de compra.

image

La intención con la renovación de contrato, es que una vez que finalice el préstamo, el futbolista no se vaya del club en condición de libre.

Más sobre Boca y Barracas Central

El 2026 no será un año más para Barracas Central, ya que el Guapo disputará la Copa Sudamericana tras un muy buen 2025 en cuanto a resultados.

Por el lado de Boca Juniors, el Xeneize, con Claudio Úbeda ratificado como entrenador, volverá a jugar la Copa Libertadores desde la fase de grupos, algo que no sucedía desde 2023. Con el objetivo de ser competitivo en la máxima competencia de la Conmebol, el club de la Ribera busca destrababar la incorporación de Marino Hinestroza y continúa trabajando sobre otros nombres.

En ese contexto, Alexis Cuello y “Chimi” Ávila siguen en carpeta como posibles refuerzos para el plantel de 2026, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales.

image

En cuanto al Torneo Apertura, tanto Boca como Barracas Central ya conocen cuáles serán sus primeros compromisos oficiales:

Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero, 18.30

Barracas Central vs. River – Sábado 24 de enero, 17.00

