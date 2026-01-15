Chiquito Romero definió su futuro gracias a Menotti y no es el que todos creen

409c100a-6804-45a9-a836-b59c26b4f5c2 ¿Cuánta influencia menottista tendrán los equipos de Chiquito Romero? Foto NA: MARIANO SANCHEZ

"No me veo de entrenador arqueros porque me interesa mucho más el rol de técnico. Tengo quien puede ser un entrenador de arquero y confío mucho", aseguró.

No solo eso, sino que confesó tener "todo armado para el momento" en que se decida. "Voy a dar el paso sin ningún problema", expresó.

Chiquito Romero fue consultado por el estilo de juego que le gusta. ¿Cómo se movería en cancha un equipo de Chiquito Romero DT? El todavía guardameta se mostró muy abierto. Haber hecho el curso en la escuela de Menotti seguramente haya dejado huellas con claras influencias sobre una forma de entender el fútbol, pero el surgido en Racing no se encasilla:

"Te inculcan el camino de lo que pensaba él, pero el hecho de haber jugado mucho tiempo en Europa, haber tenido a los Van Gaal, los Mourinho, Martino, Sabella, te hace no encerrarte. Hay un montón de herramientas que uno puede llevar a la práctica".

"Me gusta en líneas generales todo. Veo mucho fútbol de todos los países, todas las ligas, ascenso, primera división. Uno se va haciendo de ideas en la cabeza. El fútbol son momentos y tenés que estar, saber qué es mejor o qué es peor", dijo. "El plantel que te toca y uno se tiene que ir amoldando", sostuvo.

Chiquito Romero puso de ejemplo a su vínculo con Alejandro Sabella, quien lo dirigió en la Selección Argentina y con quien llegó hasta la final la Copa del Mundo en 2014.

"Le decíamos a Alejandro que era un maestro, un profesor. Era un señor que te sabía llevar, explicar, lo importante que eran un montón de otras cosas", dijo.

"Cuando uno dice cuál es tu idea, tu formación, tu táctica... Los que llevamos tanto tiempo dentro del fútbol, todas estas personas te dejan algo y uno comienza a entender por qué algunos se quieren encajonar en cosas que no se quieren encajonar. El fútbol es mucho más abierto. Se pueden lograr un montón de cosas sin encajonarte", cerró.

