Chiquito Romero está sin equipo y tiene 38 años. Pero todavía no piensa en retirarse. El arquero, que quedó libre de Argentinos Juniors tras un breve paso que no fue como se esperaba, aun siente que tiene tela para cortar. Sin embargo, el ex Boca confesó que se ve como entrenador una vez que cuelgue los guantes.
TELA PARA CORTAR
Chiquito Romero definió su futuro gracias a Menotti y no es el que todos creen
Chiquito Romero, sin club y con 38 años -luego de los pasos por Boca y AAAJ, todavía quiere seguir jugando. Sin embargo, tiene muy claro qué hará post retiro.
Luego de Boca y Argentinos Juniors, Chiquito Romero quiere seguir jugando
El ex arquero de la Selección Argentina reveló que se ve como DT luego del retiro. A pesar de que no piensa abandonar una carrera con picos muy altos -como el Mundial de Brasil 2014, su venta al Manchester United, la Sampdoria o su paso por las juveniles de la Selección-, Chiquito Romero está muy seguro de cómo será su futuro.
"Si está la posibilidad buenísimo, porque quiero seguir jugando, atajando. Y sino, estaremos preparados para cruzar la línea y empezar una carrera que seguramente será hermosa", dijo en diálogo con DSports Radio.
"No pienso en retirarme porque no siento esa necesidad de decir 'me retiro del fútbol y hago otra cosa'", aseguró el arquero, que por ahora no tiene club.
"El fútbol es mucho más abierto, se pueden lograr un montón de cosas sin encajonarte"
Chiquito Romero sorprendió con la claridad con la que vislumbra su futuro en otro rol. Quiere ser DT. Terminó el curso en 2023, en la Escuela Oficial de Entrenadores César Luis Menotti. Sabe que quiere estar del otro lado de la línea de cal, pero como primer deté. Lo de entrenar arqueros lo dejará para otro compañeros.
"No me veo de entrenador arqueros porque me interesa mucho más el rol de técnico. Tengo quien puede ser un entrenador de arquero y confío mucho", aseguró.
No solo eso, sino que confesó tener "todo armado para el momento" en que se decida. "Voy a dar el paso sin ningún problema", expresó.
Chiquito Romero fue consultado por el estilo de juego que le gusta. ¿Cómo se movería en cancha un equipo de Chiquito Romero DT? El todavía guardameta se mostró muy abierto. Haber hecho el curso en la escuela de Menotti seguramente haya dejado huellas con claras influencias sobre una forma de entender el fútbol, pero el surgido en Racing no se encasilla:
"Te inculcan el camino de lo que pensaba él, pero el hecho de haber jugado mucho tiempo en Europa, haber tenido a los Van Gaal, los Mourinho, Martino, Sabella, te hace no encerrarte. Hay un montón de herramientas que uno puede llevar a la práctica".
"Me gusta en líneas generales todo. Veo mucho fútbol de todos los países, todas las ligas, ascenso, primera división. Uno se va haciendo de ideas en la cabeza. El fútbol son momentos y tenés que estar, saber qué es mejor o qué es peor", dijo. "El plantel que te toca y uno se tiene que ir amoldando", sostuvo.
Chiquito Romero puso de ejemplo a su vínculo con Alejandro Sabella, quien lo dirigió en la Selección Argentina y con quien llegó hasta la final la Copa del Mundo en 2014.
"Le decíamos a Alejandro que era un maestro, un profesor. Era un señor que te sabía llevar, explicar, lo importante que eran un montón de otras cosas", dijo.
"Cuando uno dice cuál es tu idea, tu formación, tu táctica... Los que llevamos tanto tiempo dentro del fútbol, todas estas personas te dejan algo y uno comienza a entender por qué algunos se quieren encajonar en cosas que no se quieren encajonar. El fútbol es mucho más abierto. Se pueden lograr un montón de cosas sin encajonarte", cerró.
