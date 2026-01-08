Golpe de marketing: Liverpool se asocia con un gigante de la moda de USA

"Me entusiasma trabajar con los jugadores y el personal de los clubes, que inspiran a una base de seguidores de todo el mundo a soñar con su incansable búsqueda de la grandeza", añadió.

image La empresa diseñó una bandera gigante que desplegó en el estadio de Anfield Liverpool sitio oficial

De esta manera, la compañía de moda da su primer gran paso en la industria del fútbol, un territorio que, hasta ahora, no había explorado con gran profundidad como sí lo hizo en otros deportes. Tenía experiencias breves con futbolistas para alguna campaña puntual, o con la ropa que lo vinculó al Arsenal en la final de la FA Cup de 2005. En aquella oportunidad, el conjunto londinense asistió a la cita vestido por la marca de USA con el traje, la corbata y la camisa.

