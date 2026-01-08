Liverpool y Tommy Hilfiger sellaron un acuerdo histórico de indumentaria deportiva. La institución británica se asoció con la compañía de diseño en una alianza que no tiene precedentes, ya que la firma norteamericana nunca se había involucrado de esta manera con el fútbol.
ALIANZA EN INGLATERRA
Golpe de marketing: Liverpool se asocia con un gigante de la moda de USA
Los Reds sellaron un vínculo sin precedentes con Tommy Hilfiger. Liverpool vestirá colecciones exclusivas en un desembarco total de la moda en Anfield.
Con este nuevo convenio, Tommy Hilfiger vestirá al equipo de la Premier League a lo largo de toda la temporada a través de colecciones exclusivas, además de generar campañas conjuntas y presencia en eventos oficiales.
Liverpool y Tommy Hilfiger, dos "íconos culturales" sellan su vínculo
Según explicó el sitio oficial de los Reds, el acuerdo de marketing deportivo con la compañía estadounidense abarcará tanto a los equipos masculinos como femeninos. "Se extenderá a los momentos clave de la temporada, desde las entradas de las jornadas hasta las campañas mundiales", dijo en un comunicado.
Dos "íconos culturales", afirmó el club, cuya trayectoria e identidad se entrelazan perfectamente. "La tradición preparatoria neoyorquina con el espíritu de Anfield".
Por su parte, Tommy Hilfiger aseguró: "Durante toda mi carrera me han inspirado los íconos del deporte, las historias y los uniformes. Me atraen los equipos con una gran tradición de aficionados e historias basadas en valores, y el Liverpool Football Club tiene una historia inigualable moldeada por su gente: su fe, resiliencia y orgullo".
"Me entusiasma trabajar con los jugadores y el personal de los clubes, que inspiran a una base de seguidores de todo el mundo a soñar con su incansable búsqueda de la grandeza", añadió.
De esta manera, la compañía de moda da su primer gran paso en la industria del fútbol, un territorio que, hasta ahora, no había explorado con gran profundidad como sí lo hizo en otros deportes. Tenía experiencias breves con futbolistas para alguna campaña puntual, o con la ropa que lo vinculó al Arsenal en la final de la FA Cup de 2005. En aquella oportunidad, el conjunto londinense asistió a la cita vestido por la marca de USA con el traje, la corbata y la camisa.
+ de Golazo24
River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca
Thiago Almada se lució vs. Real Madrid pero jugó poco y Simeone es blanco de críticas
Final de la Supercopa de España 2026: cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid
Real Madrid venció a Atlético de Madrid y jugará la final de la Supercopa de España contra Barcelona